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Аргентину захлестнула волна магазинных габежей и мародерства

Аргентину захлестнула волна магазинных габежей и мародерства

Автор:
24 августа 2023 23:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   беспорядки   грабежи   инфляция   мародёрство   преступления   
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В городах Аргентины проходят массовые беспорядки. Грабители без страха выносят из магазинов товар, количество преступлений растет каждый день.

У мародеров в Аргентине на этой неделе что-то вроде «Черной пятницы». Местные соцсети заполонили видеоролики с людьми в масках, сметающими с полок супермаркетов товары. Судя по большим мешкам в руках, за добычу никто из этих посетителей платить не собирается. Масштабные грабежи и мародерства продолжаются в Аргентине уже почти неделю, сообщают СМИ:

Количество грабежей растет с каждым днём. Организуются большинство таких мероприятий через группы в WhatsApp.

Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на репортажи с государственного телевидения Аргентины и официальных лиц, грабежи уже охватили область от южного патагонского города Барилоче до винодельческого региона Мендоса. Так же небольшие группы людей, вревающиеся в магазины и ворующие продукты питания и другие товары, были замечены вокруг Буэнос-Айреса.

Силами правоохранителей разных регионах было задержано более 100 человек. На видео и фотографиях видны взломанные магазины, опустошенные полки, люди, пытающиеся силой пробиться в супермаркеты, и несколько небольших пожаров.

Для охраны магазинов пришлось мобилизовать полицию.

СМИ связывают это явление с резким падением уровня жизни в стране.

Ранее Bloomberg сообщал, что в 2022 году уровень бедности в республике вырос до 39%. По некоторым оценкам количество бедных и нищих в Аргентине уже превышает 70%, по официальным оценкам ~36% населения находятся ниже уровня бедности.

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Метки: Аргентина   беспорядки   грабежи   инфляция   мародёрство   преступления   
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4  комментария
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34k
АнтонПолднев 19 минут назад
А что ж интересно у них уровень жизни-то так вдрг упал? Вроде сытая Европа, санкции работают. По всему, должны в гору переть
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14
устал я от вас 10 минут назад
замечательно
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34k
АнтонПолднев 23 минуты назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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