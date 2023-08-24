Аргентину захлестнула волна магазинных габежей и мародерства

В городах Аргентины проходят массовые беспорядки. Грабители без страха выносят из магазинов товар, количество преступлений растет каждый день.
У мародеров в Аргентине на этой неделе что-то вроде «Черной пятницы». Местные соцсети заполонили видеоролики с людьми в масках, сметающими с полок супермаркетов товары. Судя по большим мешкам в руках, за добычу никто из этих посетителей платить не собирается. Масштабные грабежи и мародерства продолжаются в Аргентине уже почти неделю, сообщают СМИ:
Количество грабежей растет с каждым днём. Организуются большинство таких мероприятий через группы в WhatsApp.
Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на репортажи с государственного телевидения Аргентины и официальных лиц, грабежи уже охватили область от южного патагонского города Барилоче до винодельческого региона Мендоса. Так же небольшие группы людей, вревающиеся в магазины и ворующие продукты питания и другие товары, были замечены вокруг Буэнос-Айреса.
Силами правоохранителей разных регионах было задержано более 100 человек. На видео и фотографиях видны взломанные магазины, опустошенные полки, люди, пытающиеся силой пробиться в супермаркеты, и несколько небольших пожаров.
Для охраны магазинов пришлось мобилизовать полицию.
СМИ связывают это явление с резким падением уровня жизни в стране.
Ранее Bloomberg сообщал, что в 2022 году уровень бедности в республике вырос до 39%. По некоторым оценкам количество бедных и нищих в Аргентине уже превышает 70%, по официальным оценкам ~36% населения находятся ниже уровня бедности.
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