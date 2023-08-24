Аргентину захлестнула волна магазинных габежей и мародерства

Количество грабежей растет с каждым днём. Организуются большинство таких мероприятий через группы в WhatsApp.

Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на репортажи с государственного телевидения Аргентины и официальных лиц, грабежи уже охватили область от южного патагонского города Барилоче до винодельческого региона Мендоса. Так же небольшие группы людей, вревающиеся в магазины и ворующие продукты питания и другие товары, были замечены вокруг Буэнос-Айреса.

Силами правоохранителей разных регионах было задержано более 100 человек. На видео и фотографиях видны взломанные магазины, опустошенные полки, люди, пытающиеся силой пробиться в супермаркеты, и несколько небольших пожаров.

Для охраны магазинов пришлось мобилизовать полицию.