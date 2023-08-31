В Британии запретили ножи и мачете из фильмов про зомби

Срок наказания за ввоз, производство и распространение "зомби-ножей" составляет 2 года лишения свободы. Примечательно, что правительство страны ещё в 2016 году вводило аналогичный запрет, однако из-за неточностей в определении этого вида оружия многие производители и поставщики избегали наказания, которое тогда составляло полгода ареста.



Теперь же под "зомби-ножами" понимается "любое клинковое оружие больше восьми дюймов (20 см) в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы".





По мнению чиновников из британского МВД, запрет оружия, которое было создано "для запугивания и угроз", поможет снизить уровень насилия на улицах страны.