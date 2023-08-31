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В Британии запретили ножи и мачете из фильмов про зомби

В Британии запретили ножи и мачете из фильмов про зомби

Автор:
31 августа 2023 13:29
Сообщество : Криминал
Метки: Британия   МВД   запрет   зомби   клинки   мачете   ножи   преступления   
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Слишком много преступлений совершается с использованием этих устрашающих тесаков.

В британском МВД сообщили, что правительство страны ввело запрет на опасные виды холодного оружия, чей дизайн был вдохновлён фильмами и играми про зомби-апокалипсис.


"Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", — говорится в заявлении МВД Британии.

Срок наказания за ввоз, производство и распространение "зомби-ножей" составляет 2 года лишения свободы. Примечательно, что правительство страны ещё в 2016 году вводило аналогичный запрет, однако из-за неточностей в определении этого вида оружия многие производители и поставщики избегали наказания, которое тогда составляло полгода ареста.

Теперь же под "зомби-ножами" понимается "любое клинковое оружие больше восьми дюймов (20 см) в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы".


По мнению чиновников из британского МВД, запрет оружия, которое было создано "для запугивания и угроз", поможет снизить уровень насилия на улицах страны.

Также уточняется, что полицейские теперь получат право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности, если у правоохранителей будет достаточно оснований полагать, что тесак может быть использован при совершении преступления.


В категорию не подпадающих под запрет ножей и мачете в ближайшем будущем будут включены клинки, имеющие историческую ценность, а также холодное оружие ручной работы. Это сделано, чтобы минимизировать негативные последствия для британского рынка антиквариата.

Ранее западные издания писали, что в Британии за последнее десятилетие количество преступлений с применением ножа выросло на 34%. В мае британская Express сообщала, что за 2022 год в стране зафиксировано около 50 тысяч серьёзных преступлений, которые были совершены с использованием холодного оружия.

Источник:

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Метки: Британия   МВД   запрет   зомби   клинки   мачете   ножи   преступления   
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7  комментариев
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12k
Евгений Час назад
Зомби проникли в правительство Британии. Это всё объясняет. И запрет отружия против зомби, и выход из ЕС, и агрессивную политику...
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47k
Aleksandr 4 минуты назад
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Очередная тупость от "эффективных менеджеров", проблема оказывается в ноже, а не в том кто этот нож держит
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21k
Corvus Corax 37 минут назад
То есть вот такой кукри РУЧНОЙ (А.Титов) работы я смогу спокойно там носить?

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7k
Pravednik84 58 минут назад
Как то показывали изъятые в аэропортах образцы холодного оружия, там преимущественно "эльфийское" оружие, изъятое у "эльфов" (которые даже с мечом не вызывают страха). Ни один "нормальный" уголовник не возьмёт себе "эльфийский меч".
Сразу отмечу - на даче есть мачете, которое используется почти по прямому назначению (ну не сахарный тростник рубим, но мелкие ветки, деревца, и прочую мешающую на дороге растительность), хочу отметить, что это куда как удобнее традиционного топора, или ножовки.
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