В Британии запретили ножи и мачете из фильмов про зомби

Слишком много преступлений совершается с использованием этих устрашающих тесаков.
В британском МВД сообщили, что правительство страны ввело запрет на опасные виды холодного оружия, чей дизайн был вдохновлён фильмами и играми про зомби-апокалипсис.
"Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", — говорится в заявлении МВД Британии.
Срок наказания за ввоз, производство и распространение "зомби-ножей" составляет 2 года лишения свободы. Примечательно, что правительство страны ещё в 2016 году вводило аналогичный запрет, однако из-за неточностей в определении этого вида оружия многие производители и поставщики избегали наказания, которое тогда составляло полгода ареста.
Теперь же под "зомби-ножами" понимается "любое клинковое оружие больше восьми дюймов (20 см) в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы".
По мнению чиновников из британского МВД, запрет оружия, которое было создано "для запугивания и угроз", поможет снизить уровень насилия на улицах страны.
Также уточняется, что полицейские теперь получат право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности, если у правоохранителей будет достаточно оснований полагать, что тесак может быть использован при совершении преступления.
В категорию не подпадающих под запрет ножей и мачете в ближайшем будущем будут включены клинки, имеющие историческую ценность, а также холодное оружие ручной работы. Это сделано, чтобы минимизировать негативные последствия для британского рынка антиквариата.
Ранее западные издания писали, что в Британии за последнее десятилетие количество преступлений с применением ножа выросло на 34%. В мае британская Express сообщала, что за 2022 год в стране зафиксировано около 50 тысяч серьёзных преступлений, которые были совершены с использованием холодного оружия.
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Сразу отмечу - на даче есть мачете, которое используется почти по прямому назначению (ну не сахарный тростник рубим, но мелкие ветки, деревца, и прочую мешающую на дороге растительность), хочу отметить, что это куда как удобнее традиционного топора, или ножовки.