История любви и смерти пары, которую называют аргентинскими Ромео и Джульеттой

Была в Аргентине, да и не только в ней, строгая неоднозначная традиция: один из сыновей в семье должен был посвятить себя служению церкви. Мнения самих молодых людей по этому поводу никто не спрашивал. Эта традиция и стала отправной точкой в череде событий, приведших к печальному финалу.
Камила О’Горман родилась в 1825 году в семье состоятельного землевладельца. Семейство О’Горман, как и другие представители аристократии, свято чтило традиции. И один братьев девушки стал священником. Неподалёку от дома семьи находился приход, где служил молодой священник Ладислао Гутьеррес.
На одной из служб Камила невольно залюбовалась им. Между молодыми людьми проскочила искра. Понятно, что ни о каком признании родным речи быть не могло: Камилу не за каждого завидного жениха бы отдали. А плотские отношения со служителем церкви были просто недопустимы.
К тому же молодые люди оказались и по разные стороны политических баррикад. Пришедший к власти в 1829 году губернатор Хуан Мануэль де Росас, которого поддерживала семья девушки, создал настоящий культ личности. Преследовал и уничтожал инакомыслящих. Гонениям подвергался и орден иезуитов, критиковавший режим, к которому принадлежал Гутьеррес.
В 1847 году влюблённые бежали. Другого выхода из ситуации, позволявшего им быть вместе, Камила и Ладислао не видели. Они укрылись в небольшом городке на северо-востоке страны, сняли помещение, которое оборудовали под школу для местных ребятишек. В свободное время Валентина и Максимо, как они всем представились, гуляли по тихим провинциальным улочкам и наслаждались тихим счастьем.
Тем временем в Буэнос-Айресе обстановка постепенно накалялась. Разгневанный отец беглянки Адольфо пытался найти дочь своими силами. Пока тихо, потом обратился за помощью к всесильному губернатору. И заодно отрёкся от дочери. Что им руководило? Гнев, обида, стремление спасти от позора остальную семью, боязнь губернатора. Не осталась в стороне и церковь: кардинал сообщил об исчезновении Гутьерреса.
Общественности не составило труда сложить два и два. А Росас распорядился отыскать коварного соблазнителя невинной девушки и жестоко его наказать.
Ситуацию прокомментировал главный политический оппонент губернатора, находившийся в изгнании, который назвал всё происходящее результатом диктаторской тирании. Этого Росас стерпеть не смог: на поиски беглецов бросили все силы.
Пару сдал священник, который знал семью Ладислао и его самого. И его, и Камилу, которая к тому времени уже была беременна, заковали в цепи и повезли в Буэнос-Айрес. Дорога заняла два долгих месяца.
По прибытии Камила попыталась спасти возлюбленного, заявив, что это была полностью её идея и вина. Если у молодой аристократки ещё были какие-то шансы на прощение, то священнику проступок бы не простили. Тем более с учётом пристального внимания со стороны властей.
Ситуацию это не исправило: общественность обвиняла мужчину, а церковь выставляла коварной соблазнительницей женщину. Дочь губернатора Мануэлита дружила с Камилой и на коленях умоляла отца простить её подругу. Тот что-то высокопарно пронудел о морали и нравственности (при наличии пяти внебрачных детей), но решения не изменил. И собственноручно подписал смертный приговор, поскольку суды такого права были самим же губернатором лишены.
Беглецов расстреляли. И похоронили вместе с нерождённым ребёнком, которому оставался месяц до появления на свет. К казни привлекли дополнительную – дублирующую команду солдат. На случай, если основные не смогут выстрелить в глубоко беременную женщину. Дублёры не понадобились…
Моралисты – и политики, и церковники вовсю заводили отношения на стороне, в результате которых рождались внебрачные дети. Только делали это тихо. А главной ошибкой Камилы и Ладислао стало желание открыто заявить о своих чувствах и отношениях.
Приговор во многом стал последней каплей недоверия режиму Росаса. Губернатора сместили, и в 1852 году он с позором бежал в Британию, где прожил до конца дней.
Казнённые за желание любить аргентинские Ромео и Джульетта стали частью национальной культуры и символом настоящей любви. А по их истории в 1984 году сняли драматический фильм «Камила».
Источник:
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