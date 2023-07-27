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История любви и смерти пары, которую называют аргентинскими Ромео и Джульеттой

История любви и смерти пары, которую называют аргентинскими Ромео и Джульеттой

Автор:
27 июля 2023 17:03
Сообщество : Истории
Метки: Аргентина   Камила О Горман   Ладислао Гутьеррес   Церковь   история   любовь   наказание   общество   трагедия   
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Была в Аргентине, да и не только в ней, строгая неоднозначная традиция: один из сыновей в семье должен был посвятить себя служению церкви. Мнения самих молодых людей по этому поводу никто не спрашивал. Эта традиция и стала отправной точкой в череде событий, приведших к печальному финалу.

Камила О’Горман родилась в 1825 году в семье состоятельного землевладельца. Семейство О’Горман, как и другие представители аристократии, свято чтило традиции. И один братьев девушки стал священником. Неподалёку от дома семьи находился приход, где служил молодой священник Ладислао Гутьеррес.

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На одной из служб Камила невольно залюбовалась им. Между молодыми людьми проскочила искра. Понятно, что ни о каком признании родным речи быть не могло: Камилу не за каждого завидного жениха бы отдали. А плотские отношения со служителем церкви были просто недопустимы.

К тому же молодые люди оказались и по разные стороны политических баррикад. Пришедший к власти в 1829 году губернатор Хуан Мануэль де Росас, которого поддерживала семья девушки, создал настоящий культ личности. Преследовал и уничтожал инакомыслящих. Гонениям подвергался и орден иезуитов, критиковавший режим, к которому принадлежал Гутьеррес.

В 1847 году влюблённые бежали. Другого выхода из ситуации, позволявшего им быть вместе, Камила и Ладислао не видели. Они укрылись в небольшом городке на северо-востоке страны, сняли помещение, которое оборудовали под школу для местных ребятишек. В свободное время Валентина и Максимо, как они всем представились, гуляли по тихим провинциальным улочкам и наслаждались тихим счастьем.

Тем временем в Буэнос-Айресе обстановка постепенно накалялась. Разгневанный отец беглянки Адольфо пытался найти дочь своими силами. Пока тихо, потом обратился за помощью к всесильному губернатору. И заодно отрёкся от дочери. Что им руководило? Гнев, обида, стремление спасти от позора остальную семью, боязнь губернатора. Не осталась в стороне и церковь: кардинал сообщил об исчезновении Гутьерреса.

Общественности не составило труда сложить два и два. А Росас распорядился отыскать коварного соблазнителя невинной девушки и жестоко его наказать.

Ситуацию прокомментировал главный политический оппонент губернатора, находившийся в изгнании, который назвал всё происходящее результатом диктаторской тирании. Этого Росас стерпеть не смог: на поиски беглецов бросили все силы.

Пару сдал священник, который знал семью Ладислао и его самого. И его, и Камилу,  которая к тому времени уже была беременна, заковали в цепи и повезли в Буэнос-Айрес. Дорога заняла два долгих месяца.

По прибытии Камила попыталась спасти возлюбленного, заявив, что это была полностью её идея и вина. Если у молодой аристократки ещё были какие-то шансы на  прощение, то священнику проступок бы не простили. Тем более с учётом пристального внимания со стороны властей.

Ситуацию это не исправило: общественность обвиняла мужчину, а церковь выставляла коварной соблазнительницей женщину. Дочь губернатора Мануэлита дружила с Камилой и на коленях умоляла отца простить её подругу. Тот что-то высокопарно пронудел о морали и нравственности (при наличии пяти внебрачных детей), но решения не изменил. И собственноручно подписал смертный приговор, поскольку суды такого права были самим же губернатором  лишены.

Беглецов расстреляли. И похоронили вместе с нерождённым ребёнком, которому оставался месяц до появления на свет. К казни привлекли дополнительную – дублирующую команду солдат. На случай, если основные не смогут выстрелить в глубоко беременную женщину. Дублёры не понадобились…

Моралисты – и политики, и церковники вовсю заводили отношения на стороне, в результате которых рождались внебрачные дети. Только делали это тихо. А главной ошибкой Камилы и Ладислао стало желание открыто заявить о своих чувствах и отношениях.

Приговор во многом стал последней каплей недоверия режиму Росаса. Губернатора сместили, и в 1852 году он с позором  бежал в Британию, где прожил до конца дней.

Казнённые за желание любить аргентинские Ромео и Джульетта стали частью национальной культуры и символом настоящей любви. А по их истории в 1984 году сняли драматический фильм «Камила».

Источник:

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Метки: Аргентина   Камила О Горман   Ладислао Гутьеррес   Церковь   история   любовь   наказание   общество   трагедия   
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