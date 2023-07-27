История любви и смерти пары, которую называют аргентинскими Ромео и Джульеттой

В 1847 году влюблённые бежали. Другого выхода из ситуации, позволявшего им быть вместе, Камила и Ладислао не видели. Они укрылись в небольшом городке на северо-востоке страны, сняли помещение, которое оборудовали под школу для местных ребятишек. В свободное время Валентина и Максимо, как они всем представились, гуляли по тихим провинциальным улочкам и наслаждались тихим счастьем.

Тем временем в Буэнос-Айресе обстановка постепенно накалялась. Разгневанный отец беглянки Адольфо пытался найти дочь своими силами. Пока тихо, потом обратился за помощью к всесильному губернатору. И заодно отрёкся от дочери. Что им руководило? Гнев, обида, стремление спасти от позора остальную семью, боязнь губернатора. Не осталась в стороне и церковь: кардинал сообщил об исчезновении Гутьерреса.

Общественности не составило труда сложить два и два. А Росас распорядился отыскать коварного соблазнителя невинной девушки и жестоко его наказать.