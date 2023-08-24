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Кустарниковые вороны: Они живут под «природным колпаком» на крошечной территории и не могут выйти за его пределы. Что это за колпак такой?

Кустарниковые вороны: Они живут под «природным колпаком» на крошечной территории и не могут выйти за его пределы. Что это за колпак такой?

Автор:
24 августа 2023 21:38
Метки: интересно   птицы   факты   
168
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Кустарниковые вороны сбивают с толку своей неоднозначностью. На первый взгляд они выглядят почти идеальными пернатыми: крепкие, умные и самостоятельные животные легко справляются с повседневными трудностями. Но копнёшь поглубже и с удивлением обнаружишь, что это домашние цветочки, которым грозит вымирание от малейшего чиха.

Физические качества воронов оказывают сугубо положительное впечатление. Средних размеров (чуть больше дрозда) птица обладает плотным телосложением и крепким клювом. Кажется, что она может пережить любую катастрофу, что она не хуже наших врановых, хоть и не является их прямым родичем.

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Понаблюдайте за птахами несколько дней, и вы убедитесь в этом ещё больше. Весь их образ жизни выглядит надёжным, многократно проверенным и работоспособным в любых условиях. На рассвете кустарниковые вороны спускаются с акаций на землю, чтобы раздобыть себе пропитание. Их поиски пищи не останавливают ни дождь, ни лютый зной.

Каждое утро птицы поодиночке и в компаниях до 10 особей копаются в траве, песке и гнилой древесине в поисках членистоногих. Особенно они жалуют гусеничек и термитов, но способны питаться почти любым закованным в хитин белком. В процессе поиска провизии животные постоянно поддерживают связь друг с другом, что позволяет избежать внезапного налёта хищников. Если хотя бы одна птаха заметит потенциального врага, все кустарниковые вороны в радиусе нескольких сотен метров вернутся на колючие акации.

Даже в любовных делах у них полная идиллия. Никаких кровавых драк или ежегодных крикливых базаров. Самка выбирает себе претендента, после чего они проводят пару тестов на совместимость: бросают веточки с дерева и гоняются друг за другом. Если результат проверки удовлетворит обоих, возлюбленные будут верны друг другу до гробовой доски.

И гнездо они тоже будут строить вместе. Домик, к слову, выйдет шикарный: спрятанное в кустарнике жилище состоит из 3 слоёв. Сначала вороны сплетут поддерживающий каркас из жёстких веток. Затем укрепят его навозом. Высушенные на солнце фекалии надёжно скрепляют конструкцию. Ну а внутри строители раскидают сухой травы и шерсти.

В таких условиях 5-6 детишек чувствуют себя восхитительно. Родители следят за ними вместе, поэтому еды и любви достаётся всем. Иногда родителям даже помогают соседи или потомство из предыдущей кладки. Поэтому малыши почти всегда дорастают до зрелости в полном составе.

И при всех этих многочисленных достоинствах вид стоит на грани вымирания. Кустарниковые вороны занимают микроскопический ареал на юге Эфиопии. И самое главное: за пределами их ареала полно любимых ими зарослей акации, обитают те же насекомые и хищники, а люди всё так же не досаждают пернатым. Но почему-то они упорно отказываются расселяться на новые территории.

На решение этой загадки ушло несколько десятков лет. И результат оказался ну очень странным. Выяснилось, что кустарниковые вороны обитают в своеобразном воздушном пузыре, среднегодовая температура которого немного ниже, чем в окрестностях. Разница настолько мала, что незаметна для людей. Но для воронов небольшое увеличение температуры окажется крайне разрушительным.

И такая информация очень не радует учёных. Если бы птицы страдали от деятельности фермеров, недостатка пищи или зловредных паразитов, их жизнь ещё можно было обезопасить. Но от изменений климата защитить вид невозможно. Что особенно пугает в условиях глобального потепления. Стоит невидимому колпаку разрушиться, и жизни птиц не будут стоить и ломаного гроша.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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62k
doker 4 часа назад
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10k
Garpia121 4 часа назад
Очень интересно.
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ДК 4 часа назад
На самом деле интересный пост, спасибо.
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