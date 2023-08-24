Кустарниковые вороны: Они живут под «природным колпаком» на крошечной территории и не могут выйти за его пределы. Что это за колпак такой?

Каждое утро птицы поодиночке и в компаниях до 10 особей копаются в траве, песке и гнилой древесине в поисках членистоногих. Особенно они жалуют гусеничек и термитов, но способны питаться почти любым закованным в хитин белком. В процессе поиска провизии животные постоянно поддерживают связь друг с другом, что позволяет избежать внезапного налёта хищников. Если хотя бы одна птаха заметит потенциального врага, все кустарниковые вороны в радиусе нескольких сотен метров вернутся на колючие акации.