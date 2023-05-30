Птица, для которой простой укус комара может быть смертельно опасным

Для гавайских птиц айиви каждый комариный укус может стать последним. Как же комары стали злейшими врагами этих пернатых?
Айиви, или гавайская цветочница иви — небольшая нарядная птичка из семейства вьюрковых. Их визитная карточка — тонкий изогнутый клюв и яркие красные пёрышки, подчёркнутые контрастным чёрным оперением хвоста и крыльев. Иви считаются одним из трёх самых распространенных видов птиц на Гавайях. Но этот титул никак не мешает птахе быть ещё и одной из самых уязвимых. Айиви слишком долго существовали в замкнутой системе островов, слишком узко они специализировались за сотни лет эволюции. Поэтому вид резко реагирует на любые вмешательства извне.
Так, по подсчётам учёных, нынешний ареал иви составляет лишь 10%(!) от некогда исторически принадлежащей им площади. Сегодня птичек можно встретить на 5 из 8 основных островов гавайского архипелага. Около 90% всей популяции айиви сосредоточено на двух островах — Гавайи и Мауи. Остальная горстка живёт на Молокаи, Оаху и Кауаи. Причин такого бедственного положения сразу несколько. Во-первых, банальное нарушение естественной среды обитания. Люди вмешивались в хрупкую экосистему островов, вырубали жизненно необходимый для иви лес и забирали исконные места обитания под сельское хозяйство.
Вторая причина вытекает из первой: вмешательство человека приводит к гибели привычных видов растительности. А других растений пернатым не надо! Серповидный клюв этих птиц предназначен для питания нектаром цветков с таким же изогнутым венчиком. Иви могут ловить и насекомых, но это скорее десерт, а не основной прием пищи.
Раньше основным поставщиком еды для иви были растения из группы гавайских лобелиоидов. С приходом людей они исчезли. Иви не отчаялись и последние сто лет питаются цветками рода метросидеросов, или по-гавайски охиа. Но и с ними не всё гладко. С 2010-х годов на Гавайях свирепствует грибковое заболевание растений. Зараза выкашивает целые плантации охиа буквально за считанные дни. Ну а что не уничтожил грибок, доедают завезённые на остров свиньи и козы.
Третья причина кроется в нетипичных для острова хищниках и паразитах. С кошками, собаками и мангустами всё понятно: наивные островные птички не привыкли, что на них охотятся такие странные звери. Но вся эта зубасто-клыкастая братва и в подмётки не годится одному товарищу, что за какую-то сотню лет в пух и перья разгромил популяцию иви. Кто же у нас такой грозный? Вы не поверите, тут орудует целая банда! Простейший паразит — плазмодий спелся с комарами! Но как у них это получилось?
Первым этапом оккупации стало попадание на гавайские острова комаров. Сами по себе насекомые не представляют никакой серьезной угрозы для местных пернатых. Беда пришла с импортом птиц, зараженных плазмодиями — возбудителями птичьей малярии. Дело в том, что плазмодии не могут передаваться от птицы к птице напрямую, как вирусы или бактерии, им обязательно нужен посредник. А одним из лучших переносчиков плазмодиев считаются комары! Карты сошлись: кровопийцы покусали заражённую птицу, стали носителями малярии и начали разносить эту заразу по всем островам.
Для гавайских птиц заражение птичьей малярией смертельно опасно, поскольку их иммунитет не распознаёт возбудителей и не может с ними бороться. Согласно подсчётам учёных, айиви и другие островные виды отделились от материковой популяции пернатых около 5 тыс. лет назад. Всё это время птицы на большой земле жили в тесном контакте с малярийными плазмодиями, эволюционировали вместе и научились переносить вспышки этого заболевания без значительных потерь. Но островитяне столкнулись с малярией впервые!
Такой расклад вынудил птиц покинуть насиженные места. Если раньше иви встречались на высоте от 300 метров, то сегодня их не встретить ниже 1300! Чем выше, тем холоднее и меньше комаров. Правда, цветковые растения с морозами не дружат. Потому птичкам приходится прилагать больше усилий, чтобы прокормить себя и потомство.
Задумываться о продолжении рода пернатые начинают с середины зимы. Сезон любви у айиви совпадает с пиком цветения растений. Спариванию предшествуют нехитрые ритуалы песнопений, ухаживаний и догонялок. Новобрачная пара во время выведения потомства будет защищать свой небольшой клочок земли вокруг гнезда ото всех непрошеных гостей.
Самка откладывает 2-3 небольших голубоватых яйца и самолично их высиживает. Во время инкубации семью обеспечивает только самец, ну а после вылупления за работу принимаются оба родителя. Малыши появляются на свет через 2 недели и остаются с родителями ещё примерно месяц.
Остаётся загадкой, как ведут себя взрослые птицы после вылета птенцов из гнезда. Охраняют ли свою территорию дальше, сохраняют ли верность друг другу, пытаются ли вывести ещё одно поколение птенцов за год. Надеюсь, учёные успеют узнать всё это прежде, чем птички вымрут насовсем.
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