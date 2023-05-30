Птица, для которой простой укус комара может быть смертельно опасным

Вторая причина вытекает из первой: вмешательство человека приводит к гибели привычных видов растительности. А других растений пернатым не надо! Серповидный клюв этих птиц предназначен для питания нектаром цветков с таким же изогнутым венчиком. Иви могут ловить и насекомых, но это скорее десерт, а не основной прием пищи.

Раньше основным поставщиком еды для иви были растения из группы гавайских лобелиоидов. С приходом людей они исчезли. Иви не отчаялись и последние сто лет питаются цветками рода метросидеросов, или по-гавайски охиа. Но и с ними не всё гладко. С 2010-х годов на Гавайях свирепствует грибковое заболевание растений. Зараза выкашивает целые плантации охиа буквально за считанные дни. Ну а что не уничтожил грибок, доедают завезённые на остров свиньи и козы.