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У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита

У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита

Автор:
27 ноября 2023 10:04
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: obsidian   Италия   Капри   кораблекрушение   находка   неолит   
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20 ноября полицейские Неаполя подняли кусок обработанного обсидиана с глубины более 30 метров у побережья Капри, Италия. Несколько таких артефактов с затонувшего корабля эпохи неолита были обнаружены вблизи знаменитого Белого грота.

Размеры найденного блока составляют примерно 28 х 20 х 15 см, а вес - 8 кг. На нём видны следы обработки, что позволяет предположить, что это был торговый груз, попавший на дно в результате кораблекрушения. Он пройдёт очистку и станет экспонатом.

Сам корабль не сохранился, а площадь, на которой рассредоточены обломки природного вулканического стекла, довольно обширна. Специалисты намерены продолжить поиски и поднять оставшиеся блоки, возможно, будут найдены фрагменты древнего корабля.

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Обсидиан начали использовать в эпоху неолита для изготовления оружия и режущих инструментов. Он так же легко раскалывается, как и кремень, но создает более острую кромку.


В конце XIX века на Капри был обнаружен крупный тайник с обсидиановыми блоками и более 800 готовых изделий из обсидиана возрастом 7 тыс. лет. Недавний анализ показал, что они происходят из Липари - вулканического острова к северу от Сицилии. Присутствие липарийского обсидиана на Капри свидетельствует о том, что здесь велась активная сухопутная и морская торговля.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: obsidian   Италия   Капри   кораблекрушение   находка   неолит   
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