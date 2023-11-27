У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита

Размеры найденного блока составляют примерно 28 х 20 х 15 см, а вес - 8 кг. На нём видны следы обработки, что позволяет предположить, что это был торговый груз, попавший на дно в результате кораблекрушения. Он пройдёт очистку и станет экспонатом.

Сам корабль не сохранился, а площадь, на которой рассредоточены обломки природного вулканического стекла, довольно обширна. Специалисты намерены продолжить поиски и поднять оставшиеся блоки, возможно, будут найдены фрагменты древнего корабля.