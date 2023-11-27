У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита

20 ноября полицейские Неаполя подняли кусок обработанного обсидиана с глубины более 30 метров у побережья Капри, Италия. Несколько таких артефактов с затонувшего корабля эпохи неолита были обнаружены вблизи знаменитого Белого грота.
Размеры найденного блока составляют примерно 28 х 20 х 15 см, а вес - 8 кг. На нём видны следы обработки, что позволяет предположить, что это был торговый груз, попавший на дно в результате кораблекрушения. Он пройдёт очистку и станет экспонатом.
Сам корабль не сохранился, а площадь, на которой рассредоточены обломки природного вулканического стекла, довольно обширна. Специалисты намерены продолжить поиски и поднять оставшиеся блоки, возможно, будут найдены фрагменты древнего корабля.
Обсидиан начали использовать в эпоху неолита для изготовления оружия и режущих инструментов. Он так же легко раскалывается, как и кремень, но создает более острую кромку.
В конце XIX века на Капри был обнаружен крупный тайник с обсидиановыми блоками и более 800 готовых изделий из обсидиана возрастом 7 тыс. лет. Недавний анализ показал, что они происходят из Липари - вулканического острова к северу от Сицилии. Присутствие липарийского обсидиана на Капри свидетельствует о том, что здесь велась активная сухопутная и морская торговля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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