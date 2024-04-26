Круизный лайнер врезался в причал в Турции

200-метровый круизный лайнер врезался в бетонный причал в турецком порту города Кушадасы после попытки затормозить. Экипаж неправильно рассчитал скорость и слишком быстро приблизился к причалу, в результате чего и произошло столкновение.
Круизное судно Celestyal Journey прибывало в порт турецкого курортного городка Кушадасы - и из-за ошибки экипажа врезалось в бетонный причал. Члены экипажа судна спустили якорь, пытаясь замедлить приближение, но, несмотря на их усилия, столкновение всё же произошло.
К счастью, в результате столкновения и судно, и причал получили лишь минимальные повреждения. Никто не пострадал. После того, как лайнер пришвартовали, пассажиры спокойно вышли и провели целый день в курортном турецком городе. В Кушадасы насчитывается восемь причалов для больших судов - это самый популярный круизный порт в Турции.
Судно Celestyal Journey имеет 630 кают, в том числе 149 с балконами, и предлагает гостям семь эксклюзивных ресторанов, а также восемь баров и лаунж-зон. В настоящее время лайнер совершает семидневные круизы по Эгейскому морю до конца октября 2024 года.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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