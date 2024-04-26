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Круизный лайнер врезался в причал в Турции

Круизный лайнер врезался в причал в Турции

Автор:
26 апреля 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   Турция   аварии   корабли   корабль   круизное судно   круизный лайнер   круизы   столкновение   
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200-метровый круизный лайнер врезался в бетонный причал в турецком порту города Кушадасы после попытки затормозить. Экипаж неправильно рассчитал скорость и слишком быстро приблизился к причалу, в результате чего и произошло столкновение.

Круизное судно Celestyal Journey прибывало в порт турецкого курортного городка Кушадасы - и из-за ошибки экипажа врезалось в бетонный причал. Члены экипажа судна спустили якорь, пытаясь замедлить приближение, но, несмотря на их усилия, столкновение всё же произошло.

К счастью, в результате столкновения и судно, и причал получили лишь минимальные повреждения. Никто не пострадал. После того, как лайнер пришвартовали, пассажиры спокойно вышли и провели целый день в курортном турецком городе. В Кушадасы насчитывается восемь причалов для больших судов - это самый популярный круизный порт в Турции.

Судно Celestyal Journey имеет 630 кают, в том числе 149 с балконами, и предлагает гостям семь эксклюзивных ресторанов, а также восемь баров и лаунж-зон. В настоящее время лайнер совершает семидневные круизы по Эгейскому морю до конца октября 2024 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Турция   аварии   корабли   корабль   круизное судно   круизный лайнер   круизы   столкновение   
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3  комментария
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27k
сеньор Леонсио 50 минут назад
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Вася 20 минут назад
масса, скорость, сопротивление. вот и считайте
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4k
DVPET Полчаса назад
Вообще, на видео слышно что лайнер сигнал дал, берег мог бы и подвинуться...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1671 пост (1614 в горячем)

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