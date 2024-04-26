Круизный лайнер врезался в причал в Турции

К счастью, в результате столкновения и судно, и причал получили лишь минимальные повреждения. Никто не пострадал. После того, как лайнер пришвартовали, пассажиры спокойно вышли и провели целый день в курортном турецком городе. В Кушадасы насчитывается восемь причалов для больших судов - это самый популярный круизный порт в Турции.