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Найдено судно, исчезнувшее с экипажем 120 лет назад

Найдено судно, исчезнувшее с экипажем 120 лет назад

Автор:
28 февраля 2024 11:19
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   кораблекрушение   корабль   находка   судно   тайна   
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Тайна исчезнувшего у берегов Австралии корабля наконец-то раскрыта. Сухогруз SS Nemesis перевозило уголь в Мельбурн в июле 1904 года, когда попало в сильный шторм и исчезло вместе с 32 членами экипажа.

Через несколько недель тела моряков и обломки корабля выбросило на берег пляжа Кроналла, расположенном в 30 км к югу от Сиднея.

Однако место крушения 73-метрового судна так и не было найдено.

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В 2022 году компания Subsea Professional Marine Services, занимающаяся дистанционным зондированием дна, искала потерянный груз у берегов Сиднея и случайно наткнулась на обломки SS Nemesis.

Корабль покоился в 25 км от берега на глубине 160 м. Его исследование заняло больше года.

Нос и корма были значительно повреждены. Удалось установить причину крушения: во время шторма двигатель вышел из строя.

Эксперты считают, что большая волна накрыла судно, и оно стало тонуть так быстро, что команда не успела спустить спасательные шлюпки.

"40 детей потеряли своих отцов на этом затонувшем корабле, и я надеюсь, что эта находка принесёт успокоение семьям моряков", - сказала министр окружающей среды и наследия Нового Южного Уэльса Пенни Шарп.

Член парламента от Вуллонгонга Пол Скалли отметил, что из более чем 200 затонувших кораблей у побережья Нового Южного Уэльса обнаружено только 105.

По словам официальных лиц, члены пропавшего экипажа были из Австралии, Великобритании и Канады.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   кораблекрушение   корабль   находка   судно   тайна   
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Kucher Час назад
"40 детей потеряли своих отцов на этом затонувшем корабле, и я надеюсь, что эта находка принесёт успокоение семьям моряков"
"Сухогруз SS Nemesis перевозило уголь в Мельбурн в июле 1904 года"
А семьи тех самых моряков до сих пор беспокоятся по этому поводу?
Сколько сейчас лет внукам тех моряков? Хотя, что там внуки, там правнуки уже своих внуков имеют.
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