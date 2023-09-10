Крупная сельдевая акула застряла на мелководье в Аянской бухте Хабаровского края

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Длина сельдевых акул достигает 3,7 метра, а вес — 230 килограммов. Но, как правило, попадаются особи размерами в пределах 1,5-2,5 метра и весом до 135 килограммов.
О происшествии рассказал во «ВКонтакте» глава администрации Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлиев.
«Сегодня в Аянской бухте вот такой улов! Сельдевая акула принадлежит к довольно крупным представителям акул», — отметил он, опубликовав фото хищной рыбы.
«Столкнули в воду. Уплыла по своим делам», — заключил глава администрации.
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