В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота

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Прохожие услышали крики застрявшего в приоткрытом окне кота и позвали на помощь ремонтников рекламных щитов, работавших недалеко от дома. Неравнодушные мужчины подогнали автовышку и затолкали кота обратно в квартиру.
Ветеринары отмечают, что вертикальное проветривание может быть для кошек не менее опасным, чем падение с высоты нескольких этажей. Застревая в окне кот, как правило, живет не более получаса из-за давления рамы на внутренние органы.
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