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В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота

В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота

Автор:
19 августа 2023 10:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   и рабочие с автовышкой   йошкар-ола   кот   
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Прохожие услышали крики застрявшего в приоткрытом окне кота и позвали на помощь ремонтников рекламных щитов, работавших недалеко от дома. Неравнодушные мужчины подогнали автовышку и затолкали кота обратно в квартиру.

Ветеринары отмечают, что вертикальное проветривание может быть для кошек не менее опасным, чем падение с высоты нескольких этажей. Застревая в окне кот, как правило, живет не более получаса из-за давления рамы на внутренние органы.

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   и рабочие с автовышкой   йошкар-ола   кот   
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2  комментария
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Доктор Джонс 37 минут назад
Кот застрял в окне?
Жирненькое...
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12
ivandike 5 минут назад
Впечатление на всю кошачью жизнь
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