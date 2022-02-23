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Устройства и приспособления, которые делают жизнь проще

Устройства и приспособления, которые делают жизнь проще (17 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   идея   изобретения   креатив   удобство   устройство   фантазия   фото   
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17

Технический прогресс топает семимильными шагами, затрагивая самые разные сферы и области. И благодаря креативу изобретателей появляются самые разные приспособления и решения, которые делают жизнь комфортнее, приятнее и просто ярче.

Даже искушенным  техническими решениями людям  может показаться, что все, что можно было изобрести, уже изобрели. Но нет: острые и пытливые умы продолжают соревноваться, пополняя копилку неожиданных решений интересными и полезными новинками  для комфорта и безопасности.


Нужен зонт на один раз? Незачем покупать, если можно арендовать в отеле

×
×

Устройство, которое можно настроить для трех разных видов розеток


Так извлекать кусочки сахара гораздо проще, нежели ложечкой


Вода, мыло и сушилка? Это раковина «3 в 1»


Чтобы не мешать окружающим, наушники можно вставить прямо в пульт


Просто, очевидно, гениально

Когда во время долгого ожидания в аэропорту хочется прилечь.


И полезно, и бесплатно: активно крутим педали, чтобы зарядить гаджет


С заботой о братьях наших меньших: питьевой фонтанчик оборудован специальным нижним отсеком, чтобы напоить животных


Так и эдак хорошо: размещаем в самолете телефон более удобным способом


Знаки, которые помогут предупредить неловкость и конфуз


Зарядка батареек через USB стала реальностью


С заботой о людях и гаджетах: розетки расположены таким образом, чтобы кабель не скручивался и не ломался при зарядке


Мерная чаша с электронной шкалой


С заботой о лучших друзьях

Возле супермаркетов установлены специальные будки, где псы могут в комфорте и безопасности ждать, пока хозяин делает покупки.

С таким браслетом не потеряется ни один шуруп


Проблема грязных дверных ручек, которые приходится трогать после мытья рук, осталась в прошлом

Вот такие простые и незамысловатые изобретения помогают сделать жизнь чуть проще, комфортнее и безопаснее.


Источник:

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Метки: в мире   идея   изобретения   креатив   удобство   устройство   фантазия   фото   
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8k
Ф Ив 3 часа назад
В России с розетками всё куда проще.
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2k
Vlamir 5 минут назад
Бордель и конфуз - это не совсем совместимые понятия!
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4k
bumtester 18 минут назад
1) Зонтики. Во многих отелях можно взять в аренду зонтик на ресепшене. Нередко - бесплатно. Без всяких футуристических автоматов.
2) Зарядка для трех разных розеток - на али есть и менее громозкие решения. Или просто покупаешь переходник под ту страну, куда едешь. И опять таки, переходник нередко можно одолжить на ресепшене.
3) приспособление для сахара. все уже придумано до нас и гораздо проще и надежнее, см скрин N1
4) Вставьте наушники прямо в пульт. Или просто купите блютус наушники и подключите их прямо к телевизору. Телевизор с разъемом подл наушники на пульте скорее всего поддерживает и блютус.
5) Сидения в аэропорту. На самом деле Сидения в аэропорту нередко делают специально так, чтобы на них нельзя было лежать. Ибо пока вы лежите, другим придется стоять.
6) Батарейки, которые можно заряжать через USB.
Ну во первых - это аккумулятор. Во вторых есть и более лаконичные решения. Тут как минимиум треть объема - воздух. А во вторых, отдельное зарядное устройство будет надежнее и в итоге обойдется дешевле чем интегрировать зарядное устройство прямо в аккумулятор. В третьих - вы проклянете такую систему, когда вам придется зарядить 4 аккумулятора одновременно.
7) Удобство в мелочах: розетки перевёрнуты... Шел бы ты отсюда петушок. см скрин N2
8) У этой мерной чаши есть электронная шкала. Отдельные весы впрочем удобнее

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68k
Viktor 37 минут назад
Не батареек, а аккумуляторов!

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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Да, "..удобство..", пипец ! Когда ты взмыленный бегаешь по моллу или по городу, потому что у тебя сел смартфон, а необходимо срочно позвонить и, наконец-то, нашёл место, где можешь подключить свой гаджет на зарядку, но там не так всё просто!
Крути педали, пока пи..ды не дали !
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10k
Максим 2 часа назад
Помня любовь китайцев занимать по 2-3 сидения, убрать подлокотники не очень хорошая идея.
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661
perekrestok 2 часа назад
Браслет с магнитом это классно! Как сам не догадался? Вечто или шурупы падают или биты для отвертки или шуруповерта. Спасибо!
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6k
Administrator 2 часа назад
"Теперь не придётся трогать дверь после того, как помыл руки"
В идеале, если нужно просто толкнуть дверь чтобы выйти
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325
Сергей Ляхов 2 часа назад
Не понял гениальности отсутствия ручек на креслах в аэропорту... В российских аэропортах НАМЕРЕННО устанавливают ручки, чтобы пассажиры не могли лечь. Пользуйтесь платными комнатами отдыха!
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325
Сергей Ляхов 2 часа назад
...или имеется ввиду, что можно ноги вытянуть в фиолетовой зоне пола?
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309
WORLD 3 часа назад
Это мерный стакан и весы 2в1

https://m.aliexpress.ru/item/1005002505702846.html?aff_short_key=_eNJs8N&albagn=mbag&albch=search&albcp=66569115&isdl=y&src=yandexmghttps://m.aliexpress.ru/item/1005002505702846.html?aff_short_key=_eNJs8N&albagn=mbag&albch=search&albcp=66569115&isdl=y&src=yandexmg

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