Устройства и приспособления, которые делают жизнь проще

Технический прогресс топает семимильными шагами, затрагивая самые разные сферы и области. И благодаря креативу изобретателей появляются самые разные приспособления и решения, которые делают жизнь комфортнее, приятнее и просто ярче.
Даже искушенным техническими решениями людям может показаться, что все, что можно было изобрести, уже изобрели. Но нет: острые и пытливые умы продолжают соревноваться, пополняя копилку неожиданных решений интересными и полезными новинками для комфорта и безопасности.
Нужен зонт на один раз? Незачем покупать, если можно арендовать в отеле
Устройство, которое можно настроить для трех разных видов розеток
Так извлекать кусочки сахара гораздо проще, нежели ложечкой
Вода, мыло и сушилка? Это раковина «3 в 1»
Чтобы не мешать окружающим, наушники можно вставить прямо в пульт
Просто, очевидно, гениально
Когда во время долгого ожидания в аэропорту хочется прилечь.
И полезно, и бесплатно: активно крутим педали, чтобы зарядить гаджет
С заботой о братьях наших меньших: питьевой фонтанчик оборудован специальным нижним отсеком, чтобы напоить животных
Так и эдак хорошо: размещаем в самолете телефон более удобным способом
Знаки, которые помогут предупредить неловкость и конфуз
Зарядка батареек через USB стала реальностью
С заботой о людях и гаджетах: розетки расположены таким образом, чтобы кабель не скручивался и не ломался при зарядке
Мерная чаша с электронной шкалой
С заботой о лучших друзьях
Возле супермаркетов установлены специальные будки, где псы могут в комфорте и безопасности ждать, пока хозяин делает покупки.
С таким браслетом не потеряется ни один шуруп
Проблема грязных дверных ручек, которые приходится трогать после мытья рук, осталась в прошлом
Вот такие простые и незамысловатые изобретения помогают сделать жизнь чуть проще, комфортнее и безопаснее.
Источник:
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2) Зарядка для трех разных розеток - на али есть и менее громозкие решения. Или просто покупаешь переходник под ту страну, куда едешь. И опять таки, переходник нередко можно одолжить на ресепшене.
3) приспособление для сахара. все уже придумано до нас и гораздо проще и надежнее, см скрин N1
4) Вставьте наушники прямо в пульт. Или просто купите блютус наушники и подключите их прямо к телевизору. Телевизор с разъемом подл наушники на пульте скорее всего поддерживает и блютус.
5) Сидения в аэропорту. На самом деле Сидения в аэропорту нередко делают специально так, чтобы на них нельзя было лежать. Ибо пока вы лежите, другим придется стоять.
6) Батарейки, которые можно заряжать через USB.
Ну во первых - это аккумулятор. Во вторых есть и более лаконичные решения. Тут как минимиум треть объема - воздух. А во вторых, отдельное зарядное устройство будет надежнее и в итоге обойдется дешевле чем интегрировать зарядное устройство прямо в аккумулятор. В третьих - вы проклянете такую систему, когда вам придется зарядить 4 аккумулятора одновременно.
7) Удобство в мелочах: розетки перевёрнуты... Шел бы ты отсюда петушок. см скрин N2
8) У этой мерной чаши есть электронная шкала. Отдельные весы впрочем удобнее
Крути педали, пока пи..ды не дали !
В идеале, если нужно просто толкнуть дверь чтобы выйти
главное чтобы не ручку поворачивать не нужно было
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