Устройства и приспособления, которые делают жизнь проще

Даже искушенным техническими решениями людям может показаться, что все, что можно было изобрести, уже изобрели. Но нет: острые и пытливые умы продолжают соревноваться, пополняя копилку неожиданных решений интересными и полезными новинками для комфорта и безопасности.





Нужен зонт на один раз? Незачем покупать, если можно арендовать в отеле