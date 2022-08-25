16 гениальных идей, которые были воплощены в реальность

Что-то иногда идёт не совсем по плану, а что-то удаётся даже слишком хорошо. Например, некоторые повседневные вещи были настолько переделаны этими гениальными умами, что человек до сих пор не может нарадоваться! Ведь новые разработки дизайнеров и производителей зачастую помогают делать нашу жизнь чуточку, да проще! А кто не любит комфорт и удобства?

В нашем отеле есть отдельные полотенца, которыми можно вытирать лицо после снятия макияжа