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Придумки из разных стран, где самая главная цель — безопасность и удобство граждан

Придумки из разных стран, где самая главная цель — безопасность и удобство граждан

Автор:
11 апреля 2023 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   все для людей   идея   креатив   удобство   фантазия   фото   
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Жизнь в городе неразрывно связана с возникновением таких проблем как: пробки, загрязнение, скопление людей и т.д.. Хотя в большом городе есть множество возможностей для работы и бесчисленное количество удобств, некоторые из них превратились в чрезмерно заселённые и порой непригодные для жизни места.

Однако по мере того, как люди все больше и больше осознают современные проблемы, некоторые градостроители стремятся к тому, чтобы городские районы оставались комфортными для человека и не мешали окружающей среде. Мы собрали для вас несколько впечатляющих проектов полезной инфраструктуры, которые заслуживают высокой оценки, но это уже решать вам.


Скамейка в парке, которая может складываться в стол

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Спинку скамейки можно устанавливать в горизонтальное положение и использовать в качестве стола. Однако, если кто-то что-то прольёт или испачкает «стол», то вряд ли кто-то другой потом захочет там сидеть, когда трансформер вернётся в режим скамейки. Хотя бы хорошо, что столешница не складывается в сиденье.

«Очень удобно, если вы хотите опрокинуть чей-то кофе на колени», — пошутили в комментариях.


Вход на железнодорожную станцию в Денвере, США

Очень красивое решение вместо обычного навеса, которое восполняет недостаток зелени на местности в любое время года.


Транспортная развязка в Лос-Анджелесе

Какой-то Ктулху из мира транспортных развязок. Забавный факт: здесь снимались фильмы «Скорость» и «Ла-Ла Ленд». А теперь менее забавный факт: эта развязка находится прямо в центре Лос-Анджелеса. Но справедливости ради хотелось бы отметить, что с земли всё выглядит иначе.


Велосипедный насос, установленный рядом с местом для парковки велосипедов

Автор сообщил, что это фото было сделано в центре Стаффорда, Великобритания. Интересно, насколько хорошо данный насос защищён от вандалов?

Пользователи писали, что такие насосы довольно распространены в Нидерландах и Швеции .


Временный мост вокруг оползня в префектуре Фукуи, Япония

Власти Японии построили временную дорогу, чтобы не заставлять водителей ехать в объезд за 20 км. Как сообщается, на строительство временного моста ушло 4 месяца. На вопрос, почему мост имеет не плавные повороты, а острые углы, японские власти ответили, что использовали готовые стандартные секции, потому что не было времени ждать, пока их изготовят по индивидуальному проекту.


Специальный столбик, за который велосипедисты могут держаться в ожидании сигнала светофора, Швеция

Если увидеть это, просто прогуливаясь по городу, то вряд ли получится понять, что это такое. Автор фото написал, что в зависимости от загруженности движения количество таких столбиков варьируется от одного до трёх.

«Я проезжал мимо него в замешательстве годами, но потом понял, что это такое, когда впервые остановился на этом светофоре на своем велосипеде», — написал один из пользователей.


В Торонто ставят три точки на дороге на перекрестках, чтобы велосипедисты знали, где нужно остановиться, чтобы сработал детектор, сигнал которого должен изменить свет светофора

«После 2-3 сезонов снега, соли и снегоочистительных машин эти точки исчезают», — написал автор фото.

Как сообщается, это сработает только с велосипедами с железной рамой, поэтому если у вас алюминиевая или карбоновая рама, то детектор её не заметит. В таком случае велосипедистам рекомендуют прикреплять к раме неодимовые магниты, которые заставят детектор их заметить.


Светящаяся дорожная разметка в Нанте, Франция

Причем это не светоотражающие элементы, а самая настоящая светодиодная плитка. Износостойкие светодиодные плитки загораются, показывая приоритет проезда на перекрестке. Данное изобретение принадлежит французской компании Colas и называется Flowell.


Поезд, идущий из Франции в Англию, имеет два типа электрических розеток для путешественников

Более того на этом поезде компании Eurostar вы можете выбирать, чем платить за еду и напитки: можно платить как в евро, так и в фунтах. USB-выходы универсальны для всех стран.


Выделенные полосы для автобусов посреди автобана в Эссене, Германия

Такие выделенные полосы являются альтернативой железнодорожным путям. Пути могут показаться очень узкими, поэтому можно подумать, что данные автобусы будут ездить медленно, чтобы случайно не повредить колёса о бордюры, но на самом деле сбоку каждого колеса находятся дополнительные направляющие колёса.


Выглядят они вот так


Эстакада надземной линии метро, интегрированная в парк, Калькутта, Индия

Власти города разместили на бетонных столбах эстакады вертикальные сады. Как сообщается, в парке есть бесплатный Wi-Fi и точки для зарядки ноутбуков.

Данное место находится в Новом городе, Калькутта, который власти хотят сделать максимально современным, продуманным и заботящимся об экологии.


С другого ракурса


Светофор на тротуаре для пешеходов, которые не могут оторвать взгляд от своих смартфонов

Помимо телефонных фанатиков, данные огни также могут помочь тем, у кого могут возникнуть проблемы с просмотром светофора, расположенного на другой стороне дороги. Важно понимать, что даже с такими светофорами всё равно следует отрывать глаза от телефона, потому как зелёный свет ещё не означает, что можно идти, потому как какой-нибудь водитель может попытаться проскочить на красный.


В Нидерландах подобные «светофоры для печатающих» выглядят вот так


Во время крупных мероприятий во Франции на серые оградительные столбики надевают ярко-жёлтые чехлы для того, чтобы они были более заметными

Вы можете сказать, что такие столбики всегда должны быть хорошо видны, но идея заключается в том, что при нормальном количестве пешеходов их очень легко обнаружить, поэтому они должны сливаться с окружающей средой, но когда толпа становится больше, ограждения теряют свою естественную видимость и нуждаются в усилении.

«Вероятно, это делается в целях дизайна, дизайн действительно важен во Франции», — написал автор фото.


В обычное время оградительные столбики выглядят вот так


Светящийся в темноте шлагбаум

Благодаря этой мере водители точно не снесут этот шлагбаум, по крайней мере, будут делать это значительно реже. Вероятно, было бы неплохо добавить звук во время поднятия и опускания шлагбаума, но, думаем, это раздражало бы живущих неподалёку людей.


«Смотрели фильм в кинотеатре с бесплатными массажными креслами и USB-портами для зарядки»

Это не совсем относится к городской инфраструктуре, но всё равно, согласитесь, выглядит круто. Такие удобства можно найти в Китае.

Пользователи предположили, что USB-порты могут стимулировать зрителей пользоваться телефонами во время сеанса, на что автор фото ответил: «Все было в порядке, никто не пользовался телефонами, когда я смотрел фильм, и мы все ушли из кинотеатра с полностью заряженными телефонами».


Акведук Велювемер

Этот акведук, который также называют водный мост, имеет 25 метров в длину и 19 метров в ширину. Глубина воды в акведуке составляет 3 метра, что позволяет судам с высокими мачтами без труда перемещаться по озеру Велувемеер. Далее по этой же дороге есть более широкое место для прохождения судов, но там вода протекает под мостом.

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Метки: в мире   все для людей   идея   креатив   удобство   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Boka 22 минуты назад
Видели все это сто раз уже... Хотя, конечно, круто все это Оформление входа в Денвере понравилось Интересно, это единичная конструкция или есть еще? Хотелось бы узнать, ну и мб фото с другого ракурса
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