Придумки из разных стран, где самая главная цель — безопасность и удобство граждан

Жизнь в городе неразрывно связана с возникновением таких проблем как: пробки, загрязнение, скопление людей и т.д.. Хотя в большом городе есть множество возможностей для работы и бесчисленное количество удобств, некоторые из них превратились в чрезмерно заселённые и порой непригодные для жизни места.
Однако по мере того, как люди все больше и больше осознают современные проблемы, некоторые градостроители стремятся к тому, чтобы городские районы оставались комфортными для человека и не мешали окружающей среде. Мы собрали для вас несколько впечатляющих проектов полезной инфраструктуры, которые заслуживают высокой оценки, но это уже решать вам.
Скамейка в парке, которая может складываться в стол
Спинку скамейки можно устанавливать в горизонтальное положение и использовать в качестве стола. Однако, если кто-то что-то прольёт или испачкает «стол», то вряд ли кто-то другой потом захочет там сидеть, когда трансформер вернётся в режим скамейки. Хотя бы хорошо, что столешница не складывается в сиденье.
«Очень удобно, если вы хотите опрокинуть чей-то кофе на колени», — пошутили в комментариях.
Вход на железнодорожную станцию в Денвере, США
Очень красивое решение вместо обычного навеса, которое восполняет недостаток зелени на местности в любое время года.
Транспортная развязка в Лос-Анджелесе
Какой-то Ктулху из мира транспортных развязок. Забавный факт: здесь снимались фильмы «Скорость» и «Ла-Ла Ленд». А теперь менее забавный факт: эта развязка находится прямо в центре Лос-Анджелеса. Но справедливости ради хотелось бы отметить, что с земли всё выглядит иначе.
Велосипедный насос, установленный рядом с местом для парковки велосипедов
Автор сообщил, что это фото было сделано в центре Стаффорда, Великобритания. Интересно, насколько хорошо данный насос защищён от вандалов?
Пользователи писали, что такие насосы довольно распространены в Нидерландах и Швеции .
Временный мост вокруг оползня в префектуре Фукуи, Япония
Власти Японии построили временную дорогу, чтобы не заставлять водителей ехать в объезд за 20 км. Как сообщается, на строительство временного моста ушло 4 месяца. На вопрос, почему мост имеет не плавные повороты, а острые углы, японские власти ответили, что использовали готовые стандартные секции, потому что не было времени ждать, пока их изготовят по индивидуальному проекту.
Специальный столбик, за который велосипедисты могут держаться в ожидании сигнала светофора, Швеция
Если увидеть это, просто прогуливаясь по городу, то вряд ли получится понять, что это такое. Автор фото написал, что в зависимости от загруженности движения количество таких столбиков варьируется от одного до трёх.
«Я проезжал мимо него в замешательстве годами, но потом понял, что это такое, когда впервые остановился на этом светофоре на своем велосипеде», — написал один из пользователей.
В Торонто ставят три точки на дороге на перекрестках, чтобы велосипедисты знали, где нужно остановиться, чтобы сработал детектор, сигнал которого должен изменить свет светофора
«После 2-3 сезонов снега, соли и снегоочистительных машин эти точки исчезают», — написал автор фото.
Как сообщается, это сработает только с велосипедами с железной рамой, поэтому если у вас алюминиевая или карбоновая рама, то детектор её не заметит. В таком случае велосипедистам рекомендуют прикреплять к раме неодимовые магниты, которые заставят детектор их заметить.
Светящаяся дорожная разметка в Нанте, Франция
Причем это не светоотражающие элементы, а самая настоящая светодиодная плитка. Износостойкие светодиодные плитки загораются, показывая приоритет проезда на перекрестке. Данное изобретение принадлежит французской компании Colas и называется Flowell.
Поезд, идущий из Франции в Англию, имеет два типа электрических розеток для путешественников
Более того на этом поезде компании Eurostar вы можете выбирать, чем платить за еду и напитки: можно платить как в евро, так и в фунтах. USB-выходы универсальны для всех стран.
Выделенные полосы для автобусов посреди автобана в Эссене, Германия
Такие выделенные полосы являются альтернативой железнодорожным путям. Пути могут показаться очень узкими, поэтому можно подумать, что данные автобусы будут ездить медленно, чтобы случайно не повредить колёса о бордюры, но на самом деле сбоку каждого колеса находятся дополнительные направляющие колёса.
Выглядят они вот так
Эстакада надземной линии метро, интегрированная в парк, Калькутта, Индия
Власти города разместили на бетонных столбах эстакады вертикальные сады. Как сообщается, в парке есть бесплатный Wi-Fi и точки для зарядки ноутбуков.
Данное место находится в Новом городе, Калькутта, который власти хотят сделать максимально современным, продуманным и заботящимся об экологии.
С другого ракурса
Светофор на тротуаре для пешеходов, которые не могут оторвать взгляд от своих смартфонов
Помимо телефонных фанатиков, данные огни также могут помочь тем, у кого могут возникнуть проблемы с просмотром светофора, расположенного на другой стороне дороги. Важно понимать, что даже с такими светофорами всё равно следует отрывать глаза от телефона, потому как зелёный свет ещё не означает, что можно идти, потому как какой-нибудь водитель может попытаться проскочить на красный.
В Нидерландах подобные «светофоры для печатающих» выглядят вот так
Во время крупных мероприятий во Франции на серые оградительные столбики надевают ярко-жёлтые чехлы для того, чтобы они были более заметными
Вы можете сказать, что такие столбики всегда должны быть хорошо видны, но идея заключается в том, что при нормальном количестве пешеходов их очень легко обнаружить, поэтому они должны сливаться с окружающей средой, но когда толпа становится больше, ограждения теряют свою естественную видимость и нуждаются в усилении.
«Вероятно, это делается в целях дизайна, дизайн действительно важен во Франции», — написал автор фото.
В обычное время оградительные столбики выглядят вот так
Светящийся в темноте шлагбаум
Благодаря этой мере водители точно не снесут этот шлагбаум, по крайней мере, будут делать это значительно реже. Вероятно, было бы неплохо добавить звук во время поднятия и опускания шлагбаума, но, думаем, это раздражало бы живущих неподалёку людей.
«Смотрели фильм в кинотеатре с бесплатными массажными креслами и USB-портами для зарядки»
Это не совсем относится к городской инфраструктуре, но всё равно, согласитесь, выглядит круто. Такие удобства можно найти в Китае.
Пользователи предположили, что USB-порты могут стимулировать зрителей пользоваться телефонами во время сеанса, на что автор фото ответил: «Все было в порядке, никто не пользовался телефонами, когда я смотрел фильм, и мы все ушли из кинотеатра с полностью заряженными телефонами».
Акведук Велювемер
Этот акведук, который также называют водный мост, имеет 25 метров в длину и 19 метров в ширину. Глубина воды в акведуке составляет 3 метра, что позволяет судам с высокими мачтами без труда перемещаться по озеру Велувемеер. Далее по этой же дороге есть более широкое место для прохождения судов, но там вода протекает под мостом.
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