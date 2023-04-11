Придумки из разных стран, где самая главная цель — безопасность и удобство граждан

Спинку скамейки можно устанавливать в горизонтальное положение и использовать в качестве стола. Однако, если кто-то что-то прольёт или испачкает «стол», то вряд ли кто-то другой потом захочет там сидеть, когда трансформер вернётся в режим скамейки. Хотя бы хорошо, что столешница не складывается в сиденье.

«Очень удобно, если вы хотите опрокинуть чей-то кофе на колени», — пошутили в комментариях.

Вход на железнодорожную станцию в Денвере, США