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18 макроснимков от немецкого фотографа, который снимает мир насекомых

18 макроснимков от немецкого фотографа, который снимает мир насекомых

Автор:
24 августа 2023 11:41
Сообщество : Животные
Метки: красота   макроснимки   намекомые   природа   съемка   удивительно   фото   
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Если вы когда-нибудь интересовались жизнью насекомых и паукообразных, вы знаете, что их повседневное существование вряд ли можно назвать мирным и эстетичным. А уж фото морд насекомых крупным планом — это вообще кадры из фильмов ужасов.

Но только не когда мы говорим о работах немецкого мастера макросъёмки Александра Метта. Кадры Александра доказывают, что даже паучьи мордочки можно сфотографировать так, что они будут вызывать восхищение.


Жучок с каплями росы

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По признанию Александра, ради таких фотографий приходится вставать и приниматься на рабу ранним утром, но результат того стоит.


Мордашка ктыря или мухи разбойницы


Жук радужный листоед

Не сложно догадаться, что фотографии с каплями росы для Александра самые любимые.


Оса


Грибы в ледяных шапочках


Портрет стрекозы


Яркая жужелица


Оса-блестянка

В отличие от обыкновенных ос, эти яркие представители осиного племени считаются паразитами.


Капли на малюсеньких грибах


Долгоносик

И как только эти огромные капли не перевешивают самого жука?


Пугающий портрет зелёной жужжелицы


Очень красивые глаза самки слепня


Листоед, усыпанный каплями росы


А это листоед ясноточный


Пчела. Вид спереди и сзади

Розовый крабовый паук

Гриб Пальцы дьявола

Гриб, название которого говорит само за себя. Обычно фотографии этих грибов выглядят жуткими, но Александру удалось сделать кадр, который мог бы служить иллюстрацией к детской сказке.


Усыпанная росой стрекоза

Источник:

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Метки: красота   макроснимки   намекомые   природа   съемка   удивительно   фото   
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1  комментарий
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114k
parallax 21 минуту назад
Игтересно, где он это фотографировал?
В Германии насекомых уже почти не осталось.
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