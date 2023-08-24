18 макроснимков от немецкого фотографа, который снимает мир насекомых

Если вы когда-нибудь интересовались жизнью насекомых и паукообразных, вы знаете, что их повседневное существование вряд ли можно назвать мирным и эстетичным. А уж фото морд насекомых крупным планом — это вообще кадры из фильмов ужасов.
Но только не когда мы говорим о работах немецкого мастера макросъёмки Александра Метта. Кадры Александра доказывают, что даже паучьи мордочки можно сфотографировать так, что они будут вызывать восхищение.
Жучок с каплями росы
По признанию Александра, ради таких фотографий приходится вставать и приниматься на рабу ранним утром, но результат того стоит.
Мордашка ктыря или мухи разбойницы
Жук радужный листоед
Не сложно догадаться, что фотографии с каплями росы для Александра самые любимые.
Оса
Грибы в ледяных шапочках
Портрет стрекозы
Яркая жужелица
Оса-блестянка
В отличие от обыкновенных ос, эти яркие представители осиного племени считаются паразитами.
Капли на малюсеньких грибах
Долгоносик
И как только эти огромные капли не перевешивают самого жука?
Пугающий портрет зелёной жужжелицы
Очень красивые глаза самки слепня
Листоед, усыпанный каплями росы
А это листоед ясноточный
Пчела. Вид спереди и сзади
Розовый крабовый паук
Гриб Пальцы дьявола
Гриб, название которого говорит само за себя. Обычно фотографии этих грибов выглядят жуткими, но Александру удалось сделать кадр, который мог бы служить иллюстрацией к детской сказке.
Усыпанная росой стрекоза
Источник:
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В Германии насекомых уже почти не осталось.