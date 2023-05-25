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15 разновидностей грибов, которые выглядят необычно, что их можно спутать с инопланетными созданиями

15 разновидностей грибов, которые выглядят необычно, что их можно спутать с инопланетными созданиями

Автор:
25 мая 2023 07:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: гриб   красота   природа   удивительно   фото   чудеса   
1125
17

Увидеть собственными глазами этих красавцев можно далеко не в каждом лесу. Некоторые из них встречаются крайне редко и произрастают только в определённых местах на Земле. Поэтому предлагаю вам совершить небольшое путешествие по грибному миру, благодаря которому вы сможете познакомиться с его наиболее удивительными представителями, не выходя из дома.

Грибы, как и цветы, невероятно разнообразны. Они бывают всех форм и размеров, от маленьких шампиньонов до гигантских дождевиков — таких больших, что их можно принять за пушистых овец. А некоторые из представителей грибного царства имеют настолько необычный вид, что их легко можно спутать с маленькими инопланетными созданиями, которые прилетели на планету, чтобы полюбоваться её красотами и привнести в природу своих красок.



Клавария Золлингера или коралловый гриб

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Строфария – практически хрустальная фигурка

Этот удивительный гриб можно встретить по всей Евразии и в Северной Америке. Его шляпка не всегда выглядит столь яркой. Со временем она тускнеет и полностью выцветает.


Сигара дьявола — один из самых странных грибов в мире

В определённый момент своей жизни гриб способен издавать звук, похожий на свист. Услышать его при этом может абсолютно любой человек.


Гриб птичье гнездо


Звездовик бахромчатый


Саркосцифа алая


Дождевик шиповатый

Несмотря на свой угрожающий вид, дождевик шиповатый является абсолютно съедобным грибом.


Сказочный родотус


Пурпурный мешковидный гриб


Гриб чашка пикси


Утончённый пилоболус

Пилобулос также называют грибом-пушкой. Такое прозвище он получил из-за способности «стрелять» спорами на расстояние более 2 метров. Стоит отдельно отметить, что размеры самого гриба при этом не превышают нескольких миллиметров.


Оранжевопористый гриб — страх трипофоба

Трипофобия — это страх, который испытывают люди, глядя на скопление небольших отверстий круглой формы.


Гриб Podoscypha petalodes выглядит как пёстрый цветок


Эксидия железистая — тьма из мира грибов


Щелелистник обыкновенный прекрасен своими узорами

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Метки: гриб   красота   природа   удивительно   фото   чудеса   
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2  комментария
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11k
Бендер Родригес 2 часа назад
Интересно, но тема не раскрыта, я считаю.
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331
Maikl Полчаса назад
В очередной раз убеждаюсь, что природа лучший и креативнейший дизайнер и художник ))
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Infinite

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