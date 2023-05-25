15 разновидностей грибов, которые выглядят необычно, что их можно спутать с инопланетными созданиями

Грибы, как и цветы, невероятно разнообразны. Они бывают всех форм и размеров, от маленьких шампиньонов до гигантских дождевиков — таких больших, что их можно принять за пушистых овец. А некоторые из представителей грибного царства имеют настолько необычный вид, что их легко можно спутать с маленькими инопланетными созданиями, которые прилетели на планету, чтобы полюбоваться её красотами и привнести в природу своих красок.







Клавария Золлингера или коралловый гриб