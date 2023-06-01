16 невероятных вещей из мира природы, которые доказывают, что наша планета странная

Озеро, которое превращает животных в мумии, цветок с ароматом тухлого мяса, дерево, в котором течет кровавый сок: наш мир совершенно невероятен.
Некоторые вещи и явления из мира природы, легко спутать с фантастическим фильмом о другой планете. Странные растения, которые отлично бы вписались во вселенную «Звездных войн», животные, достойные попасть в книгу о фантастических тварях, молнии и облака, кажущиеся невероятными, — все это можно встретить на Земле. Посмотрите нашу фотоподборку, чтобы еще раз понять, в каком удивительном мире мы с вами живем.
Драконовы деревья на Сокотре: помимо необычного вида у них еще и сок кровавого цвета
Крокодилы ночью
Милашку со следующего фото называют nereis sandersi — этот вид червей живет на дне океана
Орхидея «калания» из Австралии, похожая на уточек
Облака Кельвина — Гельмгольца, у которых очень необычная форма
Пингвин ущипнул тюленя, чтобы прогнать его со своей территории
«Ксилярия многообразная» — гриб, который можно встретить в Европе и Северной Америке
Так выглядят илистые прыгуны — рыбы-амфибии, которые живут в мангровых лесах нашей планеты
Глаза животных, похожие на потусторонние миры: питон, лама, крокодил и хамелеон
Так выглядит грязная гроза — молния, ударившая в облако пепла над извергающимся вулканом
На этом дереве притаился мадагаскарский геккон
Спиралевидные соты пчел вида Tetragonula carbonaria
«Раффлезия Арнольда» — крупнейший цветок планеты, который в диаметре может достигать метра
Это растение известно не только своими размерами, но и ароматом: цветок источает запах тухлого мяса.
Мумия с озера Натрон в Танзании
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