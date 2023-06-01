16 невероятных вещей из мира природы, которые доказывают, что наша планета странная

Некоторые вещи и явления из мира природы, легко спутать с фантастическим фильмом о другой планете. Странные растения, которые отлично бы вписались во вселенную «Звездных войн», животные, достойные попасть в книгу о фантастических тварях, молнии и облака, кажущиеся невероятными, — все это можно встретить на Земле. Посмотрите нашу фотоподборку, чтобы еще раз понять, в каком удивительном мире мы с вами живем.

Драконовы деревья на Сокотре: помимо необычного вида у них еще и сок кровавого цвета