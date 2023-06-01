FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8275 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 невероятных вещей из мира природы, которые доказывают, что наша планета странная

16 невероятных вещей из мира природы, которые доказывают, что наша планета странная

Автор:
01 июня 2023 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   интересно   красота   природа   удивительно   фото   
1025
18

Озеро, которое превращает животных в мумии, цветок с ароматом тухлого мяса, дерево, в котором течет кровавый сок: наш мир совершенно невероятен.

Некоторые вещи и явления из мира природы, легко спутать с фантастическим фильмом о другой планете. Странные растения, которые отлично бы вписались во вселенную «Звездных войн», животные, достойные попасть в книгу о фантастических тварях, молнии и облака, кажущиеся невероятными, — все это можно встретить на Земле. Посмотрите нашу фотоподборку, чтобы еще раз понять, в каком удивительном мире мы с вами живем.


Драконовы деревья на Сокотре: помимо необычного вида у них еще и сок кровавого цвета

×
×

Крокодилы ночью

Милашку со следующего фото называют nereis sandersi — этот вид червей живет на дне океана

Орхидея «калания» из Австралии, похожая на уточек

Облака Кельвина — Гельмгольца, у которых очень необычная форма

Пингвин ущипнул тюленя, чтобы прогнать его со своей территории

«Ксилярия многообразная» — гриб, который можно встретить в Европе и Северной Америке

Так выглядят илистые прыгуны — рыбы-амфибии, которые живут в мангровых лесах нашей планеты

Глаза животных, похожие на потусторонние миры: питон, лама, крокодил и хамелеон

Так выглядит грязная гроза — молния, ударившая в облако пепла над извергающимся вулканом

На этом дереве притаился мадагаскарский геккон

Спиралевидные соты пчел вида Tetragonula carbonaria

«Раффлезия Арнольда» — крупнейший цветок планеты, который в диаметре может достигать метра

Это растение известно не только своими размерами, но и ароматом: цветок источает запах тухлого мяса.

Мумия с озера Натрон в Танзании

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: животные   интересно   красота   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
123
Иван 50 минут назад
Не странная, а удивительная и загадочная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1325880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#Прикол#кино#авто аварии#фильм#СССР#шоу бизнес#забавно
#интересно#автомир#в мире#люди#аварии#факты#дети#подборка#улыбнуло#знаменитости
#Юмор#машина#животные#история#ДТП#Автовсячина#позитив#США#женщины#искусство
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться