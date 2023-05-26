16 макрофотографий привычных вещей, которые так сразу и не узнаешь

Наш мир огромен и всё, что мы видим обычно имеет большой, средний или маленький размер, а крошечное мы просто не замечаем. Но малютки, будь то насекомые, растения или предметы быта, лишённые нашего внимания, тоже достойны того, чтобы на них взглянули и как следует поразглядывали.