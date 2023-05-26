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16 макрофотографий привычных вещей, которые так сразу и не узнаешь

16 макрофотографий привычных вещей, которые так сразу и не узнаешь

Автор:
26 мая 2023 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   красота   макро   природа   удивительно   фото   
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Наш мир огромен и всё, что мы видим обычно имеет большой, средний или маленький размер, а крошечное мы просто не замечаем. Но малютки, будь то насекомые, растения или предметы быта, лишённые нашего внимания, тоже достойны того, чтобы на них взглянули и как следует поразглядывали.

Макрофото кожи ящерицы

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Губка для мытья посуды, которую трудно узнать

 

«Фотография моего глаза, сделанная с помощью телефона и макрообъектива»

 

Макрофотография мышечной ткани человека

 


Так выглядит лицо муравья, увеличенное во много раз

 

«Я люблю делать макрофотографии предметов домашнего обихода. Вот яичные вафли»

 

Макросъемка краски, пролитой на кожу человека

 

Увеличенное фото бечёвки

 


 

«Игрался с макрообъективом на своём телефоне»

 

Макроснимок глаза хамелеона

 

Шляпка гвоздики, снятая ультрамакрообъективом

 

Личинка комара

 


 

Крупный план паучьих глаз

 

Крылья бабочки

 

Лягушачий глаз

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Метки: в мире   забавно   красота   макро   природа   удивительно   фото   
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