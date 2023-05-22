15 потрясающих мест из разных уголков планеты, которые оставил человек

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Когда от великолепия до упадка всего несколько шагов.
Людям стоит позабыть о каком-нибудь сооружении всего лишь на несколько лет, как природа начинает медленно отвоевывать свои территории. Спустя время даже самые роскошные особняки или театры, в которых когда-то ставились громкие премьеры, могут превратиться в руины. Но даже в таких руинах есть нечто притягательное.
Старый кадиллак, оставленный кем-то в гараже много лет назад
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Заброшенные Гороховские склады в Томске, построенные в начале ХХ века
Медленно разрушающийся театр где-то в Бельгии
Забытая всеми вилла в Италии
Деревянные американские горки, от которых мурашки по коже
Замок XVIII века во французских горах Люберон
Театр, который так и не дождется очередного шоу
Возможно, тут есть призраки: заброшенный дом где-то в США
Здание заброшенного завода
Дома XIX века в британской деревушке Лланберис, в которых когда-то жили шахтеры
Внутри итальянского особняка
Всеми забытый парк развлечений
Церковь, от которой скоро ничего не останется
Дом-ботинок на острове Уайт (Англия), который был построен для детского лагеря
Один из старейших домов Норвегии
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