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15 потрясающих мест из разных уголков планеты, которые оставил человек

15 потрясающих мест из разных уголков планеты, которые оставил человек

Автор:
22 мая 2023 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   заброшка   красота   место   природа   удивительно   фото   
1419
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Когда от великолепия до упадка всего несколько шагов.

Людям стоит позабыть о каком-нибудь сооружении всего лишь на несколько лет, как природа начинает медленно отвоевывать свои территории. Спустя время даже самые роскошные особняки или театры, в которых когда-то ставились громкие премьеры, могут превратиться в руины. Но даже в таких руинах есть нечто притягательное.


Старый кадиллак, оставленный кем-то в гараже много лет назад

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Заброшенные Гороховские склады в Томске, построенные в начале ХХ века

Медленно разрушающийся театр где-то в Бельгии

Забытая всеми вилла в Италии

Деревянные американские горки, от которых мурашки по коже

Замок XVIII века во французских горах Люберон

Театр, который так и не дождется очередного шоу

Возможно, тут есть призраки: заброшенный дом где-то в США

Здание заброшенного завода

Дома XIX века в британской деревушке Лланберис, в которых когда-то жили шахтеры

Внутри итальянского особняка

Всеми забытый парк развлечений

Церковь, от которой скоро ничего не останется

Дом-ботинок на острове Уайт (Англия), который был построен для детского лагеря

Один из старейших домов Норвегии

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Метки: в мире   заброшка   красота   место   природа   удивительно   фото   
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2  комментария
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Dimon 16 минут назад
То что в мире масса заброшенных зданий известно. Непонятно, когда оставляют вещи, которые могут пригодиться или которые можно использовать, например занавес в театре, посуду, мелкую мебель. Ощущение, что это не заброшенные дома, театры и т.д., а прямо наспех оставленные, как при обстреле или наступлении противника.
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