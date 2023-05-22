15 потрясающих мест из разных уголков планеты, которые оставил человек

Людям стоит позабыть о каком-нибудь сооружении всего лишь на несколько лет, как природа начинает медленно отвоевывать свои территории. Спустя время даже самые роскошные особняки или театры, в которых когда-то ставились громкие премьеры, могут превратиться в руины. Но даже в таких руинах есть нечто притягательное.

Старый кадиллак, оставленный кем-то в гараже много лет назад