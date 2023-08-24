11 звёзд футбола, которые являются самыми высокооплачиваемыми на сегодняшний день

Да, звёзды одного из популярнейших видов спорта ежегодно подписывают многомиллионные контракты, а их фанаты пристально следят за, кажется, бесконечным путешествием своих кумиров из одного клуба в другой. Да, трансферный рынок сегодня больше напоминает не аукцион, а нефтяную биржу, вот только торгуют на ней не полезными ископаемыми, а именитыми игроками.

Стоит отметить, что зарплаты футболистов могут сильно различаться в зависимости от различных факторов, таких как рекламные соглашения и спонсорские контракты. Эти цифры могут радикально преобразовываться даже в течение короткого периода времени. Поэтому точно проследить за поступлениями звёзд спорта практически невозможно. Мы проанализировали доходы самых известных футболистов за последнее время (обратившись к ряду популярных спортивных изданий) и попытались понять, кто же из них является самым высокооплачиваемым на сегодняшний день.

Ниже вы можете ознакомиться с топом самых высокооплачиваемых футбольных игроков, за чей талант клубы готовы платить дорого, очень дорого!

Фил Фоден — 11 миллионов долларов