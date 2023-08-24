11 звёзд футбола, которые являются самыми высокооплачиваемыми на сегодняшний день

Пожалуй, никто из знаменитостей не зарабатывает больше, чем футболисты. А вот сами футболисты с каждым годом приумножают свой доход всё больше и больше.
Да, звёзды одного из популярнейших видов спорта ежегодно подписывают многомиллионные контракты, а их фанаты пристально следят за, кажется, бесконечным путешествием своих кумиров из одного клуба в другой. Да, трансферный рынок сегодня больше напоминает не аукцион, а нефтяную биржу, вот только торгуют на ней не полезными ископаемыми, а именитыми игроками.
Стоит отметить, что зарплаты футболистов могут сильно различаться в зависимости от различных факторов, таких как рекламные соглашения и спонсорские контракты. Эти цифры могут радикально преобразовываться даже в течение короткого периода времени. Поэтому точно проследить за поступлениями звёзд спорта практически невозможно. Мы проанализировали доходы самых известных футболистов за последнее время (обратившись к ряду популярных спортивных изданий) и попытались понять, кто же из них является самым высокооплачиваемым на сегодняшний день.
Ниже вы можете ознакомиться с топом самых высокооплачиваемых футбольных игроков, за чей талант клубы готовы платить дорого, очень дорого!
Фил Фоден — 11 миллионов долларов
Клуб: Манчестер Сити
Сборная: Португалия
Джуд Беллингем — 13 миллионов долларов
Клуб: Реал Мадрид
Сборная: Англия
Букайо Сака — 18 миллионов долларов
Клуб: Арсенал
Сборная: Англия
Винисиус Жуниор — 20 миллионов долларов
Клуб: Реал Мадрид
Сборная: Бразилия
Роберт Левандовски — 23 миллиона долларов
Клуб: Барселона
Сборная: Польша
Эрлинг Холанд — 39 миллионов долларов
Клуб: Манчествер Сити
Сборная: Норвегия
Мохаммед Салах — 53 миллиона долларов
Клуб: Ливерпуль
Сборная: Египет
Неймар да Силва Сантос Жуниор — 87 миллионов долларов
Клуб: Аль-Хиляль
Сборная: Бразилия
Криштиану Роналду — 100 миллионов долларов
Клуб: Аль-Наср
Сборная: Португалия
Лионелль Месси — 120 миллионов долларов
Клуб: Интер Майами
Сборная: Аргентина
Килиан Мбаппе — 128 миллионов долларов
Клуб: Пари Сен-Жермен
Сборная: Франция
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