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11 звёзд футбола, которые являются самыми высокооплачиваемыми на сегодняшний день

11 звёзд футбола, которые являются самыми высокооплачиваемыми на сегодняшний день

Автор:
24 августа 2023 10:18
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   деньги   заработок   звёзды футбола   знаменитости   самыми высокооплачиваемыми   футбол   
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Пожалуй, никто из знаменитостей не зарабатывает больше, чем футболисты. А вот сами футболисты с каждым годом приумножают свой доход всё больше и больше.

Да, звёзды одного из популярнейших видов спорта ежегодно подписывают многомиллионные контракты, а их фанаты пристально следят за, кажется, бесконечным путешествием своих кумиров из одного клуба в другой. Да, трансферный рынок сегодня больше напоминает не аукцион, а нефтяную биржу, вот только торгуют на ней не полезными ископаемыми, а именитыми игроками.


Стоит отметить, что зарплаты футболистов могут сильно различаться в зависимости от различных факторов, таких как рекламные соглашения и спонсорские контракты. Эти цифры могут радикально преобразовываться даже в течение короткого периода времени. Поэтому точно проследить за поступлениями звёзд спорта практически невозможно. Мы проанализировали доходы самых известных футболистов за последнее время (обратившись к ряду популярных спортивных изданий) и попытались понять, кто же из них является самым высокооплачиваемым на сегодняшний день.


Ниже вы можете ознакомиться с топом самых высокооплачиваемых футбольных игроков, за чей талант клубы готовы платить дорого, очень дорого!


Фил Фоден — 11 миллионов долларов

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Клуб: Манчестер Сити

Сборная: Португалия


Джуд Беллингем — 13 миллионов долларов

Клуб: Реал Мадрид

Сборная: Англия


Букайо Сака — 18 миллионов долларов

Клуб: Арсенал

Сборная: Англия


Винисиус Жуниор — 20 миллионов долларов

Клуб: Реал Мадрид

Сборная: Бразилия


Роберт Левандовски — 23 миллиона долларов

Клуб: Барселона

Сборная: Польша


Эрлинг Холанд — 39 миллионов долларов

Клуб: Манчествер Сити

Сборная: Норвегия


Мохаммед Салах — 53 миллиона долларов

Клуб: Ливерпуль

Сборная: Египет


Неймар да Силва Сантос Жуниор — 87 миллионов долларов

Клуб: Аль-Хиляль

Сборная: Бразилия


Криштиану Роналду — 100 миллионов долларов

Клуб: Аль-Наср

Сборная: Португалия


Лионелль Месси — 120 миллионов долларов

Клуб: Интер Майами

Сборная: Аргентина


Килиан Мбаппе — 128 миллионов долларов

Клуб: Пари Сен-Жермен

Сборная: Франция

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Метки: Спорт   деньги   заработок   звёзды футбола   знаменитости   самыми высокооплачиваемыми   футбол   
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2k
max 17 минут назад
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Куруш 9 минут назад
шоу-бизнес
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Владимир Полчаса назад
Я так понимаю, что тут не учитываются рекламные контракты и тому подобное.
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422
NikitoS 55 минут назад
Фил Фоден за Англию играет, а не за Португалию.
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280
Arts Sitnikov NikitoS Минуту назад
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