Британский таблоид опубликовал топ-10 самых богатых супермоделей

Модельный бизнес является одной из самых прибыльных индустрий. Неудивительно, что многие девушки мечтают о том, чтобы попасть на мировые подиумы и стать узнаваемыми звёздами, за которыми будут охотиться крупные популярные бренды и компании. Это ведь так приятно, когда отовсюду поступают выгодные предложение и каждое при этом звучит невероятно соблазнительно. Однако важно понимать, что успех в модельном деле зависит не только от внешности, но и от умения управлять своей карьерой, создавать собственное имя, участвовать в различных бизнес-проектах, а также вести социальные сети.

Опубликовал любопытный список британский таблоид The Sun.

10 место — Кендалл Дженнер — 57 миллионов долларов