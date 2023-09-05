Британский таблоид опубликовал топ-10 самых богатых супермоделей

Ниже представлен топ самых богатых женщин-моделей, которые благодаря своей красоте и талантам смогли заработать такие суммы денег, которые другим только снятся.
Модельный бизнес является одной из самых прибыльных индустрий. Неудивительно, что многие девушки мечтают о том, чтобы попасть на мировые подиумы и стать узнаваемыми звёздами, за которыми будут охотиться крупные популярные бренды и компании. Это ведь так приятно, когда отовсюду поступают выгодные предложение и каждое при этом звучит невероятно соблазнительно. Однако важно понимать, что успех в модельном деле зависит не только от внешности, но и от умения управлять своей карьерой, создавать собственное имя, участвовать в различных бизнес-проектах, а также вести социальные сети.
Опубликовал любопытный список британский таблоид The Sun.
10 место — Кендалл Дженнер — 57 миллионов долларов
Американская модель Кендалл Дженнер является самой молодой состоятельной моделью в этом списке. Вполне возможно, что такого успеха девушка смогла добиться благодаря тому, что начала свою карьеру в 11 лет.
9 место — Кейт Мосс — 70 миллионов долларов
Британская модель Кейт Мосс и после 40 лет остаётся очень деятельной женщиной. Да, она не участвует в модных показах, как раньше, однако это не мешает ей сниматься для обложек ведущих глянцевых журналов, продавать брендовую одежду и аксессуары.
8 место — Наоми Кэмпбелл — 80 миллионов долларов
Наоми Кэмпбелл — английская модель и актриса, которая сумела зарекомендовать в качестве одной из самых узнаваемых и востребованных моделей 1980-х и 1990-х годов.
7 место — Тайра Бэнкс — 89 миллионов долларов
Своё немаленькое состояние американская модель Тайра Бэнкс заработала за счёт съёмок в рекламе для модных брендов и работы на телевидении.
6 место — Эль Макферсон — 95 миллионов долларов
Австралийская модель известна своими рекордными пятью появлениями подряд на обложках журнала «Sports Illustrated Swimsuit Issue».
5 место- Хайди Клум — 160 миллионов долларов
Немецкая модель Хайди Клум стала первым ангелом Victoria’s Secret. Она проводила ежегодные показы мод в нулевых. Позже Хайди перешла из модельного бизнеса на телевидение, где заработала большую часть своего состояния.
4 место — Иман — 199 миллионов долларов
Сомалийская и американская топ-модель была и остаётся любимицей многих известных дизайнерских брендов, среди которых Versace, Calvin Klein и Saint Laurent.
3 место — Жизель Бюндхен — 251 миллион долларов
Бразильская модель Жизель Бюндхен является одной из самых известных моделей нижнего белья Victoria’s Secret.
2 место — Синди Кроуфорд — 251 миллион долларов
Одна из американских моделей, которая была особенно популярна в 80-х и 90-х годах. Также Синди успела построить карьеру актрисы и предпринимательницы.
1 место — Кэти Айрленд — 540 миллионов долларов
Американская модель украсила собой множество обложек модных журналов, а после занялась бизнесом, который и помог ей заработать нынешнее состояние. Кэти Айрленд продаёт под своим именем украшения, спортивную одежду, купальники и многое другое.
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