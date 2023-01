Кошка Тейлор Свифт заработала 97 миллионов долларов

Портал All About Cats, The Ultimate Pet Rich List составил список самых богатых животных в мире. На третьем месте оказалась кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия. В рейтинге учитывались те деньги, которые животные заработали сами или унаследовали. Также учитывались соцсети, рекламные компании и уровень взаимодействия со своей аудиторией.