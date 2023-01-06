Кошка Тейлор Свифт заработала 97 миллионов долларов

А самым богатым животным на земле стал пёс Гюнтер VI. Состояние немецкой овчарки оценивается в 500 миллионов долларов. Гюнтер унаследовал состояние своего деда в размере 80 миллионов. С того времени состояние пса увеличилось в несколько раз благодаря инвестициям в недвижимость, которыми управляет Gunther Corporation.