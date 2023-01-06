Кошка Тейлор Свифт заработала 97 миллионов долларов

Эта кошечка смотрит на вас с пренебрежением, ведь она вошла в топ-3 самых богатых животных мира. Да-да! Она его даже не возглавляет!
Портал All About Cats, The Ultimate Pet Rich List составил список самых богатых животных в мире. На третьем месте оказалась кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия. В рейтинге учитывались те деньги, которые животные заработали сами или унаследовали. Также учитывались соцсети, рекламные компании и уровень взаимодействия со своей аудиторией.
Как оказалось, Оливия настоящая трудяга. Она заработала умопомрачительные 97 миллионов долларов. Оливия появилась у Тейлор в 2014 году.
Кошечка регулярно появляется в соцсетях звезды, общается со знаменитостями. Оливия снялась в клипе Тейлор и в рекламном ролике. У неё есть своя линия одежды для животных и рекламные контракты. Всё это принесло ей неплохое состояние.
А самым богатым животным на земле стал пёс Гюнтер VI. Состояние немецкой овчарки оценивается в 500 миллионов долларов. Гюнтер унаследовал состояние своего деда в размере 80 миллионов. С того времени состояние пса увеличилось в несколько раз благодаря инвестициям в недвижимость, которыми управляет Gunther Corporation.
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н.и.х.у.я не заработал с 2015 года... только жрет и срет
Когда будешь кошкой.
Наверно.