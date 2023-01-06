FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13283 поста • 1460 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кошка Тейлор Свифт заработала 97 миллионов долларов

Кошка Тейлор Свифт заработала 97 миллионов долларов

Автор:
06 января 2023 11:43
Сообщество : Животные
Метки: Доход   деньги   животные   заработок   знаменитости   интересное   фото   
5284
5

Эта кошечка смотрит на вас с пренебрежением, ведь она вошла в топ-3 самых богатых животных мира. Да-да! Она его даже не возглавляет!

Портал All About Cats, The Ultimate Pet Rich List составил список самых богатых животных в мире. На третьем месте оказалась кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия. В рейтинге учитывались те деньги, которые животные заработали сами или унаследовали. Также учитывались соцсети, рекламные компании и уровень взаимодействия со своей аудиторией.

×
×

Как оказалось, Оливия настоящая трудяга. Она заработала умопомрачительные 97 миллионов долларов. Оливия появилась у Тейлор в 2014 году.

Кошечка регулярно появляется в соцсетях звезды, общается со знаменитостями. Оливия снялась в клипе Тейлор и в рекламном ролике. У неё есть своя линия одежды для животных и рекламные контракты. Всё это принесло ей неплохое состояние.

А самым богатым животным на земле стал пёс Гюнтер VI. Состояние немецкой овчарки оценивается в 500 миллионов долларов. Гюнтер унаследовал состояние своего деда в размере 80 миллионов. С того времени состояние пса увеличилось в несколько раз благодаря инвестициям в недвижимость, которыми управляет Gunther Corporation.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Доход   деньги   животные   заработок   знаменитости   интересное   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Виталий Васильев 19 часов назад
А можно этого песика взять себе, раз его хозяева того. Я ему будку пятикомнатную с подогревом и из вагонки от Гуччи построю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
33k
a.fey 10 часов назад
У меня кот птичек и мышей приносит. Живых. Не знаю, может зоомагазин открыть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вениамин 11 часов назад
Этот кот смог неплохо трудоустроиться, но в целом мировая котобезработица остается еще очень высокой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek 13 часов назад
Кошку с успехом могли бы заменить старые трусы хозяйки, не имеет особого значения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 14 часов назад
$2 000 000 000 в наследство собаке не хотите?Коту ещё работать и работать.А собакен жрал,срал и спал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
Артем Петухов 16 часов назад
Думаю реально больше всех заработали скаковые лошади, которые пашут, а бабки гребут хозяева...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
koleos72 16 часов назад
А чё, удобно! Собаку не посадят за финансовые махинации, за неуплату налогов и сокрытие доходов. Просто способ отмыть деньги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 17 часов назад
пойду выгоню кота из дома...
н.и.х.у.я не заработал с 2015 года... только жрет и срет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Тигран Саркисян 17 часов назад
Блет это на сколько надо быть чугунным сука что бы за это платить(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
russger 18 часов назад
А почему? А потому что вы, долбодятлы, сами за это и "платите"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис 18 часов назад
Ну когда у киски такая симпатичная и известная хозяйка то, конечно, там соответствующие суммы зарабатываются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
samoilenko-yura123 Денис 15 часов назад
абсолютно верно!эта баба просто таскает кошку за собой, а дебилы умиляются и платят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Cornho 19 часов назад
"Воняешь бедностью"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MPEG-8 19 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322123



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции
Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции
30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей
30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей
Набирающие популярность в сообществах
6 января 1896 г. был создан первый в России рентгеновский кабинет
6 января 1896 г. был создан первый в России рентгеновский кабинет
Как во времена великих империй врачевали цингу
Как во времена великих империй врачевали цингу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19 83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19 Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном... 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии

На что жалуетесь?

Вернуться