11 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

На днях Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в который, конечно, вошли легенды футбола и молодые перспективные спортсмены. Согласно прогнозу в этом сезоне они совместно заработают 995 миллионов долларов до уплаты налогов и комиссионных.