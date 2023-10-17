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11 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

11 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Автор:
17 октября 2023 10:32
Сообщество : Спорт
Метки: forbes   Спорт   деньги   заработок   знаменитости   фото   футбол   
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На днях Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в который, конечно, вошли легенды футбола и молодые перспективные спортсмены. Согласно прогнозу в этом сезоне они совместно заработают 995 миллионов долларов до уплаты налогов и комиссионных.

Более половины общей суммы заработка приходится на игроков Саудовской профессиональной лиги. Не стоит забывать, что часть дохода каждого игрока приходится на деятельность вне спорта.

Кто и каким образом расположился в этом рейтинге, смотрите ниже.


11 место. Роберт Левандовский

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Клуб: «Барселона»
Позиция: нападающий
Возраст: 35 лет
Заработок: 34 миллиона долларов


10 место. Харри Кейн

Клуб: «Бавария»
Позиция: нападающий
Возраст: 30 лет
Заработок: 36 миллионов долларов


9 место. Кевин Де Брёйне

Клуб: «Манчестер Сити»
Позиция: атакующий полузащитник
Возраст: 32 года
Заработок: 39 миллионов долларов


8 место. Садио Мане

Клуб: «Ан-Наср»
Позиция: вингер, нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 52 миллиона долларов


7 место. Мохаммед Салах

Клуб: «Ливерпуль»
Позиция: нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 53 миллиона долларов


6 место. Эрлинг Холанн

Клуб: «Манчестер Сити»
Позиция: нападающий
Возраст: 23 года
Заработок: 58 миллионов долларов


5 место. Карим Бензема

Клуб: «Аль-Иттихад»
Позиция: нападающий
Возраст: 35 лет
Заработок: 106 миллионов долларов


4 место. Килиан Мбаппе

Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Позиция: нападающий
Возраст: 24 года
Заработок: 110 миллионов долларов


3 место. Неймар

Клуб: «Аль-Хиляль»
Позиция: нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 112 миллионов долларов


2 место. Лионель Месси

Клуб: «Интер Майами»
Позиция: нападающий
Возраст: 36 лет
Заработок: 135 миллионов долларов


1 место. Криштиану Роналду

Клуб: «Ан-Наср»
Позиция: крайний полузащитник, нападающий
Возраст: 38 лет
Заработок: 260 миллионов долларов


Рейтинг можно посмотреть на официальном сайте Forbes.

Источник:

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Метки: forbes   Спорт   деньги   заработок   знаменитости   фото   футбол   
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3  комментария
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Футбол - это когда миллионы наблюдают за тем, как 22 миллионера гоняют мяч.
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8k
Миха 44 минуты назад
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