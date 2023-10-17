11 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

На днях Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в который, конечно, вошли легенды футбола и молодые перспективные спортсмены. Согласно прогнозу в этом сезоне они совместно заработают 995 миллионов долларов до уплаты налогов и комиссионных.
Более половины общей суммы заработка приходится на игроков Саудовской профессиональной лиги. Не стоит забывать, что часть дохода каждого игрока приходится на деятельность вне спорта.
Кто и каким образом расположился в этом рейтинге, смотрите ниже.
11 место. Роберт Левандовский
Клуб: «Барселона»
Позиция: нападающий
Возраст: 35 лет
Заработок: 34 миллиона долларов
10 место. Харри Кейн
Клуб: «Бавария»
Позиция: нападающий
Возраст: 30 лет
Заработок: 36 миллионов долларов
9 место. Кевин Де Брёйне
Клуб: «Манчестер Сити»
Позиция: атакующий полузащитник
Возраст: 32 года
Заработок: 39 миллионов долларов
8 место. Садио Мане
Клуб: «Ан-Наср»
Позиция: вингер, нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 52 миллиона долларов
7 место. Мохаммед Салах
Клуб: «Ливерпуль»
Позиция: нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 53 миллиона долларов
6 место. Эрлинг Холанн
Клуб: «Манчестер Сити»
Позиция: нападающий
Возраст: 23 года
Заработок: 58 миллионов долларов
5 место. Карим Бензема
Клуб: «Аль-Иттихад»
Позиция: нападающий
Возраст: 35 лет
Заработок: 106 миллионов долларов
4 место. Килиан Мбаппе
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Позиция: нападающий
Возраст: 24 года
Заработок: 110 миллионов долларов
3 место. Неймар
Клуб: «Аль-Хиляль»
Позиция: нападающий
Возраст: 31 год
Заработок: 112 миллионов долларов
2 место. Лионель Месси
Клуб: «Интер Майами»
Позиция: нападающий
Возраст: 36 лет
Заработок: 135 миллионов долларов
1 место. Криштиану Роналду
Клуб: «Ан-Наср»
Позиция: крайний полузащитник, нападающий
Возраст: 38 лет
Заработок: 260 миллионов долларов
Рейтинг можно посмотреть на официальном сайте Forbes.
Источник:
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