Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с замиранием сердца

Любопытно, но за жизнью футбольных «старичков» по-прежнему следят миллионы поклонников. Они всё так же важны и любимыми. Предлагаем вам посмотреть, как изменились знаменитые футболисты, которые без преувеличения стали легендами в своём виде спорта, и вспомнить их самые громкие победы.
Чемпионат мира по футболу 2022 года в самом разгаре. А это значит, что кого-то из футбольных команд ждут яркие победы, а кого-то громкие поражения, которые станут бесценным опытом в столь непростой и важной борьбе. Наблюдая за матчами, многие болельщики вспоминают футболистов прошлых лет, сравнивая их с восходящими звёздами. Некоторые считают, что мастеров подобного уровня уже никогда не будет, другие же уверены, что молодняк ничем не хуже бывалых спортсменов. Так это или нет — покажет только время и количество выигранных кубков.
Рикарду Изексон дус Сантус Лейти или Кака (2005 и 2022)
Дэвид Бекхэм (2001 и 2022)
Забавно, но у такого брутального мужчины, как Дэвид Бэкхэм, есть страхи. Самым сильным из них является орнитофобия. Популярный спортсмен до безумия боится птиц и всего, что с ними связано.
Роналдо Луис Назариу ди Лима (2002 и 2022)
Пеле (1995 и 2022)
Пеле — единственный футболист в истории, который смог трижды стать чемпионом мира. Это случилось в 1958, 1962 и 1970 годах.
Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо (2003 и 2022)
Кафу (2000 и 2022)
Ривалдо (2002 и 2022)
Лотар Маттеус (2000 и 2022)
Роберто Карлос (2004 и 2022)
Зинедин Зидан (1999 и 2022)
У Зидана достаточно спортивных заслуг. По версии FIFA он трижды признавался лучшим футболистом мира в 1998, 2000 и 2003 годах. В 2004 году УЕФА назвал его лучшим игроком за последние 50 лет. В 2016 году он получил титул лучшего французского футболиста в истории по версии France Football.
Криштиану Роналду (2005 и 2022)
Андрей Шевченко (2003 и 2022)
Паоло Мальдини (2001 и 2022)
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