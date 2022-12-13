Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с замиранием сердца

Чемпионат мира по футболу 2022 года в самом разгаре. А это значит, что кого-то из футбольных команд ждут яркие победы, а кого-то громкие поражения, которые станут бесценным опытом в столь непростой и важной борьбе. Наблюдая за матчами, многие болельщики вспоминают футболистов прошлых лет, сравнивая их с восходящими звёздами. Некоторые считают, что мастеров подобного уровня уже никогда не будет, другие же уверены, что молодняк ничем не хуже бывалых спортсменов. Так это или нет — покажет только время и количество выигранных кубков.

Рикарду Изексон дус Сантус Лейти или Кака (2005 и 2022)