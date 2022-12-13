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Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с замиранием сердца

Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с замиранием сердца

Автор:
13 декабря 2022 09:55
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   было стало   знаменитости   тогда и сейчас   фото   футбол   футболист   
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Любопытно, но за жизнью футбольных «старичков» по-прежнему следят миллионы поклонников. Они всё так же важны и любимыми. Предлагаем вам посмотреть, как изменились знаменитые футболисты, которые без преувеличения стали легендами в своём виде спорта, и вспомнить их самые громкие победы.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в самом разгаре. А это значит, что кого-то из футбольных команд ждут яркие победы, а кого-то громкие поражения, которые станут бесценным опытом в столь непростой и важной борьбе. Наблюдая за матчами, многие болельщики вспоминают футболистов прошлых лет, сравнивая их с восходящими звёздами. Некоторые считают, что мастеров подобного уровня уже никогда не будет, другие же уверены, что молодняк ничем не хуже бывалых спортсменов. Так это или нет — покажет только время и количество выигранных кубков.


Рикарду Изексон дус Сантус Лейти или Кака (2005 и 2022)

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Дэвид Бекхэм (2001 и 2022)

Забавно, но у такого брутального мужчины, как Дэвид Бэкхэм, есть страхи. Самым сильным из них является орнитофобия. Популярный спортсмен до безумия боится птиц и всего, что с ними связано.


Роналдо Луис Назариу ди Лима (2002 и 2022)


Пеле (1995 и 2022)

Пеле — единственный футболист в истории, который смог трижды стать чемпионом мира. Это случилось в 1958, 1962 и 1970 годах.


Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо (2003 и 2022)


Кафу (2000 и 2022)


Ривалдо (2002 и 2022)


Лотар Маттеус (2000 и 2022)


Роберто Карлос (2004 и 2022)


Зинедин Зидан (1999 и 2022)

У Зидана достаточно спортивных заслуг. По версии FIFA он трижды признавался лучшим футболистом мира в 1998, 2000 и 2003 годах. В 2004 году УЕФА назвал его лучшим игроком за последние 50 лет. В 2016 году он получил титул лучшего французского футболиста в истории по версии France Football.


Криштиану Роналду (2005 и 2022)

Андрей Шевченко (2003 и 2022)

Паоло Мальдини (2001 и 2022)

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Метки: Спорт   было стало   знаменитости   тогда и сейчас   фото   футбол   футболист   
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17  комментариев
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9k
Денис 56 минут назад
Наглядное доказательство того, что мы, мужики, с возрастом только хорошеем
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1k
Алексей Гулевич 12 минут назад
ооо - я Роналдо тоже ...
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998
Максим Макашев 15 минут назад
Роналдо Луис Назариу ди Лима (2002 и 2022) известен также, как ЗУБАСТИК
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12k
Graf_Dracula 17 минут назад
Пеле, король футбола, на веки! Помню, когда был маленьким и он ещё играл, мой отец чтобы вечером смотреть футбол с его участием, утром встал и поехал за 250 км чтобы купить цветной телек. Вечером уже у нас в доме собрались чуть ли не все мужики кишлака, ибо только у нас был цветной телек. И да, я родился и вырос в кишлаке в одном из стран бывщего СССР. Тепер всем кто смешно давайте, смейтесь после слово лопата.
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2k
Bar Полчаса назад
Что Шевченко тут забыл?
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10k
Vacony 40 минут назад
Что с Роналду то не таи ? Это как из спортсмена в такого увальня то превратиться ?
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16k
Booka1a Час назад
чет мне кажется, были и полегендарнее футболисты. Христо Стоичков, Оливер Кан, Алессандро Дель Пьеро и другие
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6k
Бу Час назад
многие в форме
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72k
Viktor Час назад
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