Три "не": девушка Неймара разрешила ей изменять, но есть нюанс

Форвард «ПСЖ» Неймар согласовал с подругой условия для измен. Они не слишком сложные, но сможет ли бразилец удержаться в рамках договорённости?
Отношения в паре иногда становятся скучными, а иногда - и довольно часто - распадаются из-за измен. Чтобы до этого не дошло, девушка бразильского нападающего Неймара выдвинула условия, при которых он сможет ей изменить:
- Пользоваться презервативами. Защищённый секс - превыше всего.
- Быть разборчивым в связях и не бросаться на первую встречную. По этой причине нельзя пользоваться услугами проституток.
- Не целовать любовниц в губы. Потому что поцелуи в губы - это для любимых.
О том, можно ли слюнявить тело пассий-однодневок или на это тоже наложен запрет, не сообщается.
Между тем, актуальная пассия Неймара Бруна Бьянкарди сейчас беременна, а еще некоторое время назад она рассталась с футболистом из-за его измены. Для нападающего "ПСЖ" это будет второй ребёнок, в 2011 году у него родился сын.
Неймар всегда был ловеласом, и ни рождение детей, ни актуальные отношения с возлюбленными не спасали от интрижек на стороне. Возможно, Бьянкарди понимает, что сделать из отца её ребёнка примерного супруга не получится, поэтому заранее расставляет точки над "и". Правда, как она собирается контролировать выполнение этих условий, тоже не ясно. Сам же Неймар сделку с любимой не комментирует.
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У них были те же условия, но был ещё и 4-й пунктик:
- Не спать с одной и той же девушкой более одного раза. Если захотел увидеться с ней второй раз, значит "запал" на неё, а это уже измена чувствам.
Такие вот у них были правила. И что интересно, при такой свободе он почти не ходил "налево". Не тянуло. Прожили вместе 3 года. Потом они уехали в Германию, а дальше связь с ними потерял.
"В рот и в жопу - не измена".