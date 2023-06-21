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Три "не": девушка Неймара разрешила ей изменять, но есть нюанс

Три "не": девушка Неймара разрешила ей изменять, но есть нюанс

Автор:
21 июня 2023 18:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Неймар   Спорт   знаменитости   измены   личная жизнь   отношения   футбол   
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Форвард «ПСЖ» Неймар согласовал с подругой условия для измен. Они не слишком сложные, но сможет ли бразилец удержаться в рамках договорённости?

Отношения в паре иногда становятся скучными, а иногда - и довольно часто - распадаются из-за измен. Чтобы до этого не дошло, девушка бразильского нападающего Неймара выдвинула условия, при которых он сможет ей изменить:

  1. Пользоваться презервативами. Защищённый секс - превыше всего.
  2. Быть разборчивым в связях и не бросаться на первую встречную. По этой причине нельзя пользоваться услугами проституток.
  3. Не целовать любовниц в губы. Потому что поцелуи в губы - это для любимых.

О том, можно ли слюнявить тело пассий-однодневок или на это тоже наложен запрет, не сообщается.


Между тем, актуальная пассия Неймара Бруна Бьянкарди сейчас беременна, а еще некоторое время назад она рассталась с футболистом из-за его измены. Для нападающего "ПСЖ" это будет второй ребёнок, в 2011 году у него родился сын.


Неймар всегда был ловеласом, и ни рождение детей, ни актуальные отношения с возлюбленными не спасали от интрижек на стороне. Возможно, Бьянкарди понимает, что сделать из отца её ребёнка примерного супруга не получится, поэтому заранее расставляет точки над "и". Правда, как она собирается контролировать выполнение этих условий, тоже не ясно. Сам же Неймар сделку с любимой не комментирует.


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Метки: Неймар   Спорт   знаменитости   измены   личная жизнь   отношения   футбол   
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10  комментариев
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7k
a6m5 45 минут назад
Это очень важная новость мирового масштаба.
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18k
Bill 10 минут назад
Я надеюсь, условия для девушка Неймара аналогичны? Скиньте кто-нибудь её телефончик.
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187
устал я от вас 16 минут назад
Эта лядь ещё и условия ставит?
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1k
Павел Полчаса назад
Шкура нашла способ как сохранить своего благодетеля, и сама обеспечена его бабками и кобелировать разрешила.
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330
Звёздный князь 41 минуту назад
Знавал я такую пару в начале 2000-х.
У них были те же условия, но был ещё и 4-й пунктик:
- Не спать с одной и той же девушкой более одного раза. Если захотел увидеться с ней второй раз, значит "запал" на неё, а это уже измена чувствам.
Такие вот у них были правила. И что интересно, при такой свободе он почти не ходил "налево". Не тянуло. Прожили вместе 3 года. Потом они уехали в Германию, а дальше связь с ними потерял.
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15k
a_komolow 47 минут назад
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15k
banzai7 Час назад
Ну тут много лазеек. Например, он может заявить:
"В рот и в жопу - не измена".
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10k
Juli 2 часа назад
"Это я ему разрешила и поэтому он мне изменяет, а не потому что ему насрать на меня и таких как я в принципе дотуя и все мы что угодно ради денег"
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