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Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло

Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло

Автор:
23 августа 2023 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Победитель   Томск   буратино   плотник   скульптура   фестиваль ремёсел   фото   
1665
21

Скульптура, к слову, носит название "Воспитание".

В парке "Околица" под Томском завершился международный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора". Первое место в главной номинации "Парковая скульптура" завоевал плотник из Башкортостана Александр Матерков с работой "Воспитание". Многих пользователей Сети возмутила скульптура с папой Карло, который вбивает гвозди в "мягкое" место провинившегося Буратино. Люди считают, что такая неэтичная и негуманная работа не должна занимать первые места, тем более что на фестивале было представлено достаточное количество достойных работ плотников.

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Однако недовольство людей Матеркова ничуть не смущает. Он рассказал журналистам, что никакого дурного смысла в свою работу не вкладывал, а хейт в соцсетях означает, что скульптура действительно удалась. На вопрос журналистов о том, на что тот потратит призовые деньги, плотник кривить душой не стал и признался, что, наверное, пропьёт или подарит жене новые сапоги.


Хейт – это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги

РИА Новости пишет, что в этом году на "Праздник топора" съехались мастера из Белоруссии, Кубы, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Киргизии, Турции и всей России. В конкурсах участвовали более 200 человек. Больше всего участников традиционно соревновались в плотницком мастерстве. Но помимо этого, на фестивале также проходят конкурсы керамистов, берестянщиков и кузнецов.

Директор ассоциации организаторов мероприятия Денис Лыхин сообщил, что статуи простоят в парке «Околица» до следующего фестиваля, чтобы люди могли "насладиться работами".

Источник:

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Метки: Победитель   Томск   буратино   плотник   скульптура   фестиваль ремёсел   фото   
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23  комментария
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583
ruslan d Час назад
Да по моему круто получилось
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19k
Bill 13 минут назад
"Праздник топора" с каждым годом всё лучше и лучше
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2k
andretry 14 минут назад
Не понимаю, что народу не нравится? Из карикатур про Буратино эта карикатура (исходный рисунок, и его воплощение) самая смешная и душевная...
Другие - Буратины - вообще трэш.
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15k
Александр 20 минут назад
По мне, как криворукому по жизни, так там сколько экспонатов, так столько и 1-ых мест! Ну а по каким критериям выбрали этот - ?
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
То что делается руками с любовью по любому заслуживают минимум аплодисментов. А максимум главного приза.
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−1
устал я от вас Полчаса назад
Работа конечно крутая, но первого места не стоит однозначно.
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1k
Андрей Еделькин Полчаса назад
Молодцы! Всегда завидовал таким талантам, белой завистью. Мне к сожалению бог таких талантов не дал.
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26k
Влад Полчаса назад
А какие "Россияне" возмутились победой этой работы? Хотелось бы видеть этих "гуманистов".
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30k
Григорий Полчаса назад
Работа отлична, критики идут в жопу! Среди подобных давно такого качества и таланта не видел.
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3k
poбт 38 минут назад
меня возмущает что его очко изображено в виде гипноспирали

оно прям манит, притягивает к себе

а гвозди... чем не фаллический символ?

налицо публичная пропаганда групповой педогомосексуалии с элементами бдсм

автора и организаторов выставки посадить на бутылку, потом в тюрьму
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174
Alex Wist 38 минут назад
Действительно много достойных работ, молодцы. Ну а "победитель" наверное так сошлось?
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4k
Dmitry_61rus 38 минут назад
А мне понравилась. Почему бомжа компота никто не добавил ?
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14k
Jearom 43 минуты назад
Видимо, люди вообще не читали эту сказку... Злобный поленный Буратин - избил папу Крало и Джузеппе, сдал по клевете папу в полицию, украл последнюю еду из дома, продал семейную тайну местному богачу-Карабасу, про..гулял все деньги. Ну и так далее... Отличная скульптура, первое место!
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24k
MrGod 47 минут назад
Искусство, странная вещь, одни плюются, другие тащатся.
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6k
Smolny 58 минут назад
Карло Бестульжи сделал низкорослому герою войны за Италию Санчо Пиноккио деревянные протезы вместо ног и накладку на лицо вместо утерянного носа.
Коллоди просто записал эту историю на свой лад.
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47k
Максим Т. Час назад
Если кто не видел)
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10k
Бритва Час назад
папа карло забавный, но только из-за дешевой хохмы победу присуждать не должны
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4k
Lexx Час назад
Буратине нужен только один гвоздь и тот спереди.
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17k
Alex Час назад
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