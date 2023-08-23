Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло

Однако недовольство людей Матеркова ничуть не смущает. Он рассказал журналистам, что никакого дурного смысла в свою работу не вкладывал, а хейт в соцсетях означает, что скульптура действительно удалась. На вопрос журналистов о том, на что тот потратит призовые деньги, плотник кривить душой не стал и признался, что, наверное, пропьёт или подарит жене новые сапоги.

Хейт – это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги