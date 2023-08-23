Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло

Скульптура, к слову, носит название "Воспитание".
В парке "Околица" под Томском завершился международный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора". Первое место в главной номинации "Парковая скульптура" завоевал плотник из Башкортостана Александр Матерков с работой "Воспитание". Многих пользователей Сети возмутила скульптура с папой Карло, который вбивает гвозди в "мягкое" место провинившегося Буратино. Люди считают, что такая неэтичная и негуманная работа не должна занимать первые места, тем более что на фестивале было представлено достаточное количество достойных работ плотников.
Однако недовольство людей Матеркова ничуть не смущает. Он рассказал журналистам, что никакого дурного смысла в свою работу не вкладывал, а хейт в соцсетях означает, что скульптура действительно удалась. На вопрос журналистов о том, на что тот потратит призовые деньги, плотник кривить душой не стал и признался, что, наверное, пропьёт или подарит жене новые сапоги.
Хейт – это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги
РИА Новости пишет, что в этом году на "Праздник топора" съехались мастера из Белоруссии, Кубы, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Киргизии, Турции и всей России. В конкурсах участвовали более 200 человек. Больше всего участников традиционно соревновались в плотницком мастерстве. Но помимо этого, на фестивале также проходят конкурсы керамистов, берестянщиков и кузнецов.
Директор ассоциации организаторов мероприятия Денис Лыхин сообщил, что статуи простоят в парке «Околица» до следующего фестиваля, чтобы люди могли "насладиться работами".
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Другие - Буратины - вообще трэш.
оно прям манит, притягивает к себе
а гвозди... чем не фаллический символ?
налицо публичная пропаганда групповой педогомосексуалии с элементами бдсм
автора и организаторов выставки посадить на бутылку, потом в тюрьму
Коллоди просто записал эту историю на свой лад.