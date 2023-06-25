Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Так вот, американка Пэйдж Брэдли создала эту скульптуру в 2004-м году, причём изначально это, как легко догадаться6 была просто фигура женщины, которая сидит в позе лотоса и медитирует.

Тогда эта тема была актуальна, модна – возможно, работа Брэдли вполне могла бы просто тиражироваться для установки во всяких тематических заведениях, ресторанах, парках, максимум какие-то небольшие выставки.

Но проблема в том, что даже эта банальная медитирующая фигура у автора не получалась – ну по крайней мере, мифология теперь именно такая.