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Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Автор:
25 июня 2023 10:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   искусство   расширение   скульптура   статуя   факты   фото   
1491
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Эта необычная скульптура вошла в историю искусства как первая работа, выполненная с использованием бронзы и электричества – обычно это называют смешанной техникой, но вот именно в лампочкам внутри до этого, видимо, никто такие скульптуры не делал. "Расширение" (так автор назвала свою работу) не просто получило отличные отзывы критиков, но и быстро стало известным благодаря истории своего создания, которое достойно как минимум пера киносценариста.

Так вот, американка Пэйдж Брэдли создала эту скульптуру в 2004-м году, причём изначально это, как легко догадаться6 была просто фигура женщины, которая сидит в позе лотоса и медитирует.

Тогда эта тема была актуальна, модна – возможно, работа Брэдли вполне могла бы просто тиражироваться для установки во всяких тематических заведениях, ресторанах, парках, максимум какие-то небольшие выставки.

Но проблема в том, что даже эта банальная медитирующая фигура у автора не получалась – ну по крайней мере, мифология теперь именно такая.

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Что конкретно ей не нравилось – не сообщается, но если учесть, что по сути это был автопортрет, то удивляться нечему. Мало ли кто из нас порой хочет разбить даже зеркало, в которое смотрится (особенно по утрам).

Художница с досады разбила неудачную скульптуру – а та закономерно разлетелась на части. "Эврика!" – воскликнула она и начала собирать с пола осколки гипсовой фигуры.

Каждый осколок она затем вылила в бронзе и уже из этих металлических осколков слепила себя заново (ну то есть свой автопортрет), намеренно оставив щели ровно по линиям раскола.

Получилась такая вот разбитая во всех смыслах женщина, однако чего-то не хватало. А не хватало, можно сказать, внутреннего огня – его заменили лампочки.

Так что, возможно, "Расширение" – это ещё и первая скульптура, которая работает только "от розетки", то есть от электросети.

Кстати, сложно сказать, зачем с авторов всё время требуют какие-то объяснения и ответы на вопрос в стиле "а чего вы хотели сказать этим". Но, похоже, Пэйдж Брэдли вынуждена была что-то придумать, поэтому обычно в аннотациях к "Расширению" пишут про то, что нет пределов возможностям человека, что надо преодолевать условности и стереотипы, а человек должен формировать свою судьбу.

Возможно, кто-то из вас увидит в этой работе именно такой смысл, хотя кажется, что образ разбитой женщины, внутри которой горит свет – вообще самодостаточен. И если уж искать красивые объяснения, то лучше бы это было про любовь и тот самый метафорический свет, который исходит от любящих людей, особенно если их сердце разбито...

Ну да ладно – просто считается, что у Брэдли, который тогда было около 30 лет, много работ на тему стремления человека вырваться из мира условностей.

На самом деле больше всего в её подходе к искусству интересно то, что она считала, что художники слишком увлеклись абстракциями и уделяют мало внимания собственно людям, а в контексте их деятельности – мало рисуют и лепят людей, скажем так.

Поэтому самые известные её работы, выполненные и до и после прославившей её Expansion, изображают людей – обычно женщин и обычно обнажённых. Впрочем, само "Расширение" тоже не раз повторялось самим автором, в том числе в виде вариация на тему.

Даже сам двухметровый оригинал несколько раз скопирован для разных галерей, не говоря уже о других копиях, в том числе вполне коммерческих (для тех самых ресторанов и фитнес-центров).

Но "основная" скульптура под названием "Расширение" была установлена в Нью-Йорке неподалеку от Бруклинского моста и быстро стала местной туристической достопримечательностью.

Закономерно, что её осмотр многие планировали на вечер или даже ночь – в эти периоды скульптура должна была выглядеть особо ярко – и в прямом, и в переносном смысле. Хотя и днём вполне смотрится вроде.


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Метки: интересно   искусство   расширение   скульптура   статуя   факты   фото   
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5  комментариев
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7k
vitenok 55 минут назад
По нонешним временам уже то, что лепит женщин без х..я - достижение.
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16k
Smiley 8 минут назад
Я вот одного не понимаю: зачем тащить дзеновскую помойку на ФИШКИ?
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3k
Anners 20 минут назад
"...именно в лампочкам внутри..." - сильный оборот речи.
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48k
turyst Час назад
Скульптура из цикла "Морда треснула".

_______

Автор, ну хоть немного вычитывай текст.
Столько опечаток...
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Deiz

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