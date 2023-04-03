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Ведьмин круп и "Ведьмин круг" – что изображают эти необычные скульптуры в Германии

Ведьмин круп и "Ведьмин круг" – что изображают эти необычные скульптуры в Германии

Автор:
03 апреля 2023 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ведьмин круг   Германия   в мире   интересно   скульптура   факты   фото   
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Голая ведьма в немецком городе Тале – часть скульптурной композиции, однако часто её описывают совершенно не по теме.

Якобы смысл в том, что вид этой женщины сзади очень привлекателен, однако стоит обойти её, как все шальные мысли из головы сразу вылетят – на лицо она именно ведьма, какими их представляют в сказках.

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Многие стараются это объяснить философской задумкой, мол, всё в жизни имеет оборотную сторону, может быть обманом, не стоит "вестись" на соблазны, а лучше взглянуть в лицо правде и т.п.

На самом деле дело обстоит иначе – чтобы это понять, достаточно даже более трезвым взглядом взглянуть на позу ведьмы – она явно толкает камень, а не прислонилась к нему в ожидании чуда.

Ну а если уж взглянуть на всю композицию – да, эта женщина там не в одиночку тусит – то вообще понятно, что замысле авторов заключался не иллюстрации темы дуализма в нашей жизни. Потому что мы можем увидеть круг из камней, на паре из которых сидят ещё двое "коллег" ведьмы – один для нас вполне узнаваем, а второй не очень.

Но начнём с начала: вся композиция называется "Ведьмин круг", в неё, кроме ведьмы, входит ещё две скульптуры – дьявола (ну или чёрта) и гомункула, который, видимо, узнаваемым для знатоков немецкого фольклора (Homunculus – это выведенный искусственно алхимиками "человечек из пробирки").

Таким образом описывают композицию в немецких путеводителях, объясняя излишне возбудимым туристам суть данного сюжета. А сюжет, кстати, не очень-то безобиден.

Эти двое на камнях как бы зазывают к себе прохожих – зайти в их каменный круг. А ведьма, как настоящая сильная женщина, толкает последний камень, чтобы замкнуть круг.

В этой сцене говорится о древних преданиях, согласно которым именно таким образом нечистая сила захватывала души людей – попавший в каменный круг уже не мог из него выбраться.

Надо ли говорить, что туристы с охотой заходят в этот круг – да ещё и натирают скульптуре нос на счастье (а ещё мыши, которая сидит на плече ведьмы), которое, видимо, заключается в том, что сдвинуть камень ей в этой истории не дано.

К слову, по сюжету это не просто ведьма, это Ваделинда, бабушка всех ведьм. И, конечно, её появление (и всей этой скульптурной композиции) именно в данном месте – не случайность.

А место это называется Witches' Dance Floor, что можно перевести как "Танцплощадка ведьм", и оно считается по-настоящему связанным с историей местных культов.

Считается, что в языческой древности на этой горе происходили такие вот "нечистые" события. Во время раскопок в 19-м веке здесь, на вершине горы Брокен, был обнаружен кровавый алтарь, использовавшийся для принесения в жертву животных.

А вот появление мифов про ведьм относят уже к 9-му веку, когда тут появились первые франки-христиане, которые начали бороться с саксонской традицией жертвоприношений.

Но почему в данном случае ведьмы – танцующие? А потому что согласно легенде, в Вальпургиеву ночь (с 30 апреля на 1 мая) 773 года король Карл Великий приказал своим солдатам охранять это место и не пускать туда ни одного саксонца (и саксонки, конечно).

Однако те всё же проникли сюда – переодевшись в ведьм, чертей и прочую нечисть, и начали танцевать, что распугало всю охрану.

Так что тематика местного "парка" выбрана не случайно и кросе "Ведьмина круга" в Тале есть ещё на что посмотреть. Например, перевёрнутый "ведьмин дом", камни с глазами, деревья, растущие корнями вверх, и всякие тематически деревянные скульптуры.

Но почему-то именно ведьма с голым задом стала самой знаменитой героиней этого места.

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Метки: Ведьмин круг   Германия   в мире   интересно   скульптура   факты   фото   
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5  комментариев
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718
one Полчаса назад
Был там много раз . На гору можно подняться на машине или по канатной дороге . Очень красивые места,речка, горы есть места для активного и экстремального отдыха.
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5k
magic32 Минуту назад
"Но почему-то именно ведьма с голым задом стала самой знаменитой героиней этого места." - так благодаря голому заду и стала, что здесь удивительного
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1k
Елена 14 минут назад
Как всегда у немцев все очень детализировано, прямо правда жизни. Все половые признаки на лицо. Даже не интересно. И немного противно.
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7k
up2sun 24 минуты назад
странно, что у ведьмы блестят только Икры ))
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592
ruslan d 2 часа назад
Круто
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