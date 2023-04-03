Ведьмин круп и "Ведьмин круг" – что изображают эти необычные скульптуры в Германии

Многие стараются это объяснить философской задумкой, мол, всё в жизни имеет оборотную сторону, может быть обманом, не стоит "вестись" на соблазны, а лучше взглянуть в лицо правде и т.п.

На самом деле дело обстоит иначе – чтобы это понять, достаточно даже более трезвым взглядом взглянуть на позу ведьмы – она явно толкает камень, а не прислонилась к нему в ожидании чуда.

Ну а если уж взглянуть на всю композицию – да, эта женщина там не в одиночку тусит – то вообще понятно, что замысле авторов заключался не иллюстрации темы дуализма в нашей жизни. Потому что мы можем увидеть круг из камней, на паре из которых сидят ещё двое "коллег" ведьмы – один для нас вполне узнаваем, а второй не очень.