В Ярославле украли скульптуру мамы-утки с утятами

997
2
Пропажу заметили местные жители, которые сообщили о ней в соцсетях. Полиция уже начала проверку по факту исчезновения декоративной скульптуры, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Арт-объект появился в Ярославле совсем недавно, 15 мая в международный День семьи. Мама-утка и четыре птенца были подарок городу от Речного вокзала, по задумке семейство должно было встречать туристов, которые прибывают в Ярославль по воде.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров