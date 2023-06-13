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В Ярославле украли скульптуру мамы-утки с утятами

В Ярославле украли скульптуру мамы-утки с утятами

Автор:
13 июня 2023 09:08
Метки: Ярославль   кража   новости   скульптура   утка   утята   фото   
997
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Пропажу заметили местные жители, которые сообщили о ней в соцсетях. Полиция уже начала проверку по факту исчезновения декоративной скульптуры, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Арт-объект появился в Ярославле совсем недавно, 15 мая в международный День семьи. Мама-утка и четыре птенца были подарок городу от Речного вокзала, по задумке семейство должно было встречать туристов, которые прибывают в Ярославль по воде.

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Метки: Ярославль   кража   новости   скульптура   утка   утята   фото   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Детская наивность! Такая слабая антивандальная защищённость.
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6k
vasilykopkov 51 минуту назад
В ближайшем пункте приёма цветмета ищите...
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4k
Макс 53 минуты назад
Утята очень похожи на питерского чижика, которого постоянно тащат. Может, они просто туда-сюда ездят?
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3k
Капитошка Час назад
Ну что за скоты.Пока не начнут рубить руки за воровство,ситуация не изменится.
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