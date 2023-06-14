Искусственный интеллект создал первую в мире скульптуру

На выставке в Стокгольмском национальном музее науки и техники выставлен необычный экспонат под названием «Невозможная статуя» — первая в мире скульптура высотой 1,5 метра и весом 500 кг, созданная искусственным интеллектом.
Идея обучить машинный интеллект ремеслу скульптора принадлежит команде программистов машиностроительной группы Sandvik (Швеция). В качестве «учителей» были выбраны пять великих мастеров — Микеланджело, Огюст Роден, Кэте Кальвиц, Котаро Такамуро и Август Сэвидж.
Программисты «собрали» воедино стили, присущие каждому из этой великолепной пятерки на основе изображений их скульптур и «преподали» полученную информацию ИИ. После ее обработки нейросеть предложила несколько вариантов двумерных изображений, которые затем были преобразованы в 3D-модели.
В результате такого «творчества» была создана скульптура андрогинного человека из нержавеющей стали, нижняя часть тела которого покрыта материалом, а его правая рука держит бронзовый глобус. Эксперты в области скульптуры наверняка заметят в мускулистом теле стиль, характерный для Микеланджело, а в руке с глобусом — для Такамуры.
Остается решить ключевой вопрос: «Невозможная статуя» — искусство или продукт современных технологий? По мнению представителя музея Джулии Олдериус, это каждый зритель должен решить для себя сам.
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Диз.