Искусственный интеллект создал первую в мире скульптуру

В результате такого «творчества» была создана скульптура андрогинного человека из нержавеющей стали, нижняя часть тела которого покрыта материалом, а его правая рука держит бронзовый глобус. Эксперты в области скульптуры наверняка заметят в мускулистом теле стиль, характерный для Микеланджело, а в руке с глобусом — для Такамуры.



Остается решить ключевой вопрос: «Невозможная статуя» — искусство или продукт современных технологий? По мнению представителя музея Джулии Олдериус, это каждый зритель должен решить для себя сам.