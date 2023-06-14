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Искусственный интеллект создал первую в мире скульптуру

Искусственный интеллект создал первую в мире скульптуру

Автор:
14 июня 2023 12:18
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Нейросеть   в мире   новости   скульптура   удивительно   фото   
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На выставке в Стокгольмском национальном музее науки и техники выставлен необычный экспонат под названием «Невозможная статуя» — первая в мире скульптура высотой 1,5 метра и весом 500 кг, созданная искусственным интеллектом.

Идея обучить машинный интеллект ремеслу скульптора принадлежит команде программистов машиностроительной группы Sandvik (Швеция). В качестве «учителей» были выбраны пять великих мастеров — Микеланджело, Огюст Роден, Кэте Кальвиц, Котаро Такамуро и Август Сэвидж.

Программисты «собрали» воедино стили, присущие каждому из этой великолепной пятерки на основе изображений их скульптур и «преподали» полученную информацию ИИ. После ее обработки нейросеть предложила несколько вариантов двумерных изображений, которые затем были преобразованы в 3D-модели.

В результате такого «творчества» была создана скульптура андрогинного человека из нержавеющей стали, нижняя часть тела которого покрыта материалом, а его правая рука держит бронзовый глобус. Эксперты в области скульптуры наверняка заметят в мускулистом теле стиль, характерный для Микеланджело, а в руке с глобусом — для Такамуры.

Остается решить ключевой вопрос: «Невозможная статуя» — искусство или продукт современных технологий? По мнению представителя музея Джулии Олдериус, это каждый зритель должен решить для себя сам.

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Метки: Искусственный интеллект   Нейросеть   в мире   новости   скульптура   удивительно   фото   
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7  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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14k
MrForstd 41 минуту назад
Мужик теребонькает на глобус? Что [мат]ня. Скайнет прости мы всё просрали
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1k
Nick 44 минуты назад
Сначала выведут всех художников, а потом единицы сохранившихся живых будут на вес золота. Как и их работы.
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15k
Smiley Час назад
Переименуйте сообщество в "Нейродрочерство".
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162
Yury 2 часа назад
Не ИИ прикольно. И рисует красиво и ваяет неплохо.. Про андрогина навязали скорее всего.. Ну да не суть. Всё это прекрасно, если бы не одно "но". Это штамповка. Это не искусство. Чет се забыли про такое простое человеческое (!) слово как "Гений".
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24k
Сталкер 2 часа назад
ИИ?
Диз.
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Terracotka

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