17 причудливых скульптур, которые появились в общественном месте и удивили всех

Искусство, как и красота находится в глазах смотрящего, но творения, которые мы собираемся показать, представляют собой нечто совершенно иное. Мы привыкли к творчеству Пикассо, Микеланджело и других всемирно известных творцов, но современное искусство живет своей собственной жизнью, иногда удивляя окружающих своеобразными поворотами.