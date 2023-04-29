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17 причудливых скульптур, которые появились в общественном месте и удивили всех

17 причудливых скульптур, которые появились в общественном месте и удивили всех

Автор:
29 апреля 2023 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   прикольно   скульптура   удивление   фото   
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Искусство, как и красота находится в глазах смотрящего, но творения, которые мы собираемся показать, представляют собой нечто совершенно иное. Мы привыкли к творчеству Пикассо, Микеланджело и других всемирно известных творцов, но современное искусство живет своей собственной жизнью, иногда удивляя окружающих своеобразными поворотами.


Реалистичная скульптура путешественника в международном аэропорту Орландо

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«Вода тёплая, заходи»

Это одна из скульптур из сада для медитации, расположенная в графстве Уиклоу в Ирландии.

 

Восковая фигура охранника в банке в Беверли-Хиллз

 

Скульптура дворника из Якутска, особенность которой в том, что фигура всегда обращена к зрителю спиной

  

Статуя бездомного на скамейке в Глазго, Шотландия

 

«Статуя Шалтая-Болтая, расположенная возле библиотеки моего города»

 

Скульптура в виде толстого голубя, найденная в Польше

 

«Я, ростом 1,8 метров, стою рядом со статуей самого высокого человека в мире Роберта Уодлоу, который был 2,72 метра высотой»


Статуя мужчины и маленького голубя, которого он кормит. Интересно, как много людей не заметили птицу и споткнулись об неё?

 

Скульптура под названием «Карма»

Эта статуя человека с реалистично выглядящими глазами и зубами — топливо для ночных кошмаров

 

Статуя медведя, заглядывающего в здание. Денвер, штат Колорадо

  

Так и хочется взять пёрышко и пощекотать

 

А теперь представьте, что они резко поворачивают голову, издавая древесный скрип и пристально смотрят на вас

 

Как сказать, что статуя расположена в Австралии, не говоря о том, что она расположена в Австралии


 

«Статуя снежного человека, которая продается в нашем местном продуктовом магазине за 250 долларов (≈ 20 300 руб.)»

 

На самом деле это фонтан. Жуткий фонтан

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Метки: в мире   забавно   прикольно   скульптура   удивление   фото   
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