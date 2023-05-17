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Художник превратил часы с барахолки в произведение искусства

Художник превратил часы с барахолки в произведение искусства

Автор:
17 мая 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: до и после   идеи   искусство   красиво   переделки   трансформация   фото   художник   художники   часы   
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На барахолках и в винтажных магазинах можно найти много интересностей. А безграничная фантазия художника может даже из старых вещей сделать шедевр. Художник Гэвин Герундо (Gavin Gerundo) показал свою недавнюю работу — трансформацию старых напольных часов, которые он купил в комиссионном магазине.

Художник Гэвин Герундо купил эти напольные часы в комиссионном магазине. Сначала это были неприметные деревянные ретро-часы 2000-х годов изготовления, но парень превратил их в произведение искусства, раскрасив и разрисовав геометрическими узорами. С самого начала художник отшлифовал дерево, отгрунтовал поверхность, а затем приступил к покраске. По словам Гэвина, вся переделка заняла почти 100 часов.

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В этих часах интересна каждая деталь. Например, в циферблате установлены флуоресцентные точечные лампочки. Когда художник опубликовал свою работу в соцсетях, её оценили миллионы пользователей. Сейчас парень продаёт часы на своём сайте за 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей). Взгляните на его творчество:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   идеи   искусство   красиво   переделки   трансформация   фото   художник   художники   часы   
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6  комментариев
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9k
Regerald 10 минут назад
Испортил красивую и хорошую вещь, часы из благородного дерева стали похожи на фантик от китайской игрушки.
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68
Александра С 3 минуты назад
Такому красильщику руки надо поломать.
Часы часами, а этот ядовито-кислотный цвет часы испоганил.
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15k
ss 22 минуты назад
Загубил хорошую вещь. А ведь можно было отреставрировать...
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8k
Гомерчик Полчаса назад
ну хз.
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