Художник превратил часы с барахолки в произведение искусства

Художник Гэвин Герундо купил эти напольные часы в комиссионном магазине. Сначала это были неприметные деревянные ретро-часы 2000-х годов изготовления, но парень превратил их в произведение искусства, раскрасив и разрисовав геометрическими узорами. С самого начала художник отшлифовал дерево, отгрунтовал поверхность, а затем приступил к покраске. По словам Гэвина, вся переделка заняла почти 100 часов.