Художник превратил часы с барахолки в произведение искусства

На барахолках и в винтажных магазинах можно найти много интересностей. А безграничная фантазия художника может даже из старых вещей сделать шедевр. Художник Гэвин Герундо (Gavin Gerundo) показал свою недавнюю работу — трансформацию старых напольных часов, которые он купил в комиссионном магазине.
Художник Гэвин Герундо купил эти напольные часы в комиссионном магазине. Сначала это были неприметные деревянные ретро-часы 2000-х годов изготовления, но парень превратил их в произведение искусства, раскрасив и разрисовав геометрическими узорами. С самого начала художник отшлифовал дерево, отгрунтовал поверхность, а затем приступил к покраске. По словам Гэвина, вся переделка заняла почти 100 часов.
В этих часах интересна каждая деталь. Например, в циферблате установлены флуоресцентные точечные лампочки. Когда художник опубликовал свою работу в соцсетях, её оценили миллионы пользователей. Сейчас парень продаёт часы на своём сайте за 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей). Взгляните на его творчество:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Часы часами, а этот ядовито-кислотный цвет часы испоганил.