15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса

2017
16
Благодаря макияжу женщины могут кардинально преобразиться. И всё зависит от мастерства визажиста и взмаха кисточек. Перед вами фото до и после, которые можно назвать трансформацией без пластики.
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2. С его помощью можно скрыть дефекты и неровности кожи, но это не самое важное - главное это то чувство совершенства, которое получают женщины
6. Для каждого возраст есть свои рекомендации, что можно, а что нет, ведь приходят женщины и девочки с разными чертами и качеством кожи
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