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15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса

15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса

Автор:
11 сентября 2023 20:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   до и после макияжа   женщины   женщины накрашены   интересно   преображения   трансформация   фото   
2017
16

Благодаря макияжу женщины могут кардинально преобразиться. И всё зависит от мастерства визажиста и взмаха кисточек. Перед вами фото до и после, которые можно назвать трансформацией без пластики.

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Метки: до и после   до и после макияжа   женщины   женщины накрашены   интересно   преображения   трансформация   фото   
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12  комментариев
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Двоих можно было и не окрашивать. Симпатичные девушки.
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20k
Bill 58 минут назад
Не хочу обидеть автора этой подборки. Но есть куча видеороликов, где порноактрис перед съемками наштукатуривают примерно с такой же неистовой силой. Буквально превращают в другого человека. Не знаю почему так принято.
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3k
Мочи свиней! 2 часа назад
Бывшая жена была готессой (оскорблялась, когда я называл её готкой). Большие красивые глаза и губы. Дружили, тусили. После первой ночи глянул и выржался - другой человек, маленькие глазки. Не тот, с которым я уснул. Понимал, что ей обиден мой ржач, но не мог остановиться. Поссорились тогда. Оказалось, я виноват)))) Не она со своими фальшивыми глазами и губами, а я. И я ушёл. У неё два развода и живёт одна. Видимо, не только я и последующие виноваты. Не оценили, понимаете ли, этой фальши.
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20k
Bill 2 часа назад
А где 15 фотодоказательств того, что водка тоже творит чудеса?
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111
Собака У Попа Bill 2 часа назад
Ну, вот Вы нам их и предоставьте.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Совет банальный, но он есть. Прежде чем замуж девушку звать(бывает же!) надо её без грима увидеть, а так же её мать. Имейте в виду! Любовь любовью, но вам с этим жить!
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111
Собака У Попа Дмитрий 2 часа назад
Надо сходить с ней искупнуться на реку или в бассейн.
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12k
НИКТО 2 часа назад
Магия ж... Жежь, ...как-то мне одна бухгалтерша по поводу знакомой (ну, вся из себя) технологини сказала: "Вы бы её в бане увидели"...
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1k
Gadova 2 часа назад
Отфотошопить, однако, тоже не забыли
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
№6 была обычная пожилая женщина, стала похожа на старую шмару.
Да и остальные не лучше, если честно
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