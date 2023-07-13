14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями

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"В детстве я был гадким утёнком!" - так про себя говорят герои нашей подборки. Но они немного повзрослели и кардинально изменились.
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А вы встречали в жизни тех, кто преобразился с годами?
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Нет, блин... Меня кругом окружают взрослые с внешностью детей от 9 до 15 лет.