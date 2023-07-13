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14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями

14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями

Автор:
13 июля 2023 14:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   гадкие утята   до и после   люди изменились   преображения   трансформация   фото   
2820
14

"В детстве я был гадким утёнком!" - так про себя говорят герои нашей подборки. Но они немного повзрослели и кардинально изменились.

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А вы встречали в жизни тех, кто преобразился с годами?

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Метки: Прикол   гадкие утята   до и после   люди изменились   преображения   трансформация   фото   
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14  комментариев
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11k
Copycat Час назад
Почти всем нужно было только либо преодолеть пубертат либо сбросить лишний вес
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Кактус 10 минут назад
Всем идет худеть и поправить зубы. Секретов нет!
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4k
Leonid 15 минут назад
Слева все не накрашенные ...
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5k
Трям Полчаса назад
Ни одного удачного преображения.
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1k
КАКАнгел 36 минут назад
ну начнем с того что природой заложено что подростки страшные и не привлекательные- это позволяло им выжить и не вступать в половую жизнь до полового созревания . Чтоб взрослые не трахали детей и взрослые самцы не убивали молодых. (По этому педофилия это извращение , и попытка детям придать черты взрослых и готовых к размножению прическами косметикой одеждой это тоже педофилия ). Ну это принцы всей жизни жизни . Опять-же подборка создана специально показать разительную разницу. Которая бросается в глаза и плюс взрослые которые стараются заниматься своей внешностью. есть много тех кто в детстве был уродом и вырос в урода .
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6k
yahaomsk Час назад
я тоже был бы умным и красивым, только меня в роддоме подменили
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31k
Ego sum qui sum Час назад
большинство просто были жирными
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9k
Garpia121 Час назад
Как-то не сильно похорошели.
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2k
RaiJu Час назад
Комментарий к фото
Что-то не очень
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220
iskra Час назад
Обычно после 40 начинается обратный процесс. Особенно касается женщин , пока не вышла замуж - следит за собой и вкладывает деньги в красоту. Вышла замуж,родила пару детей,и на внешность становится пофиг. Да и возрастные изменения не изменить никак..
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
А где лебеди-то?
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7k
sedoisever Час назад
"А вы встречали в жизни тех, кто преобразился с годами?"
Нет, блин... Меня кругом окружают взрослые с внешностью детей от 9 до 15 лет.
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