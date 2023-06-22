14 людей, которые решились на пластику - и вообще не пожалели

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Николаева Сандара - пластический хирург из Москвы. Врач решает различные проблемы пациентов с помощью омоложения, имлантов и круговых подтяжек. На фото примеры работ и преображений.
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5. Фейслифтинг - операция по удалению избытков кожи лица и шеи, а также перемещение SMAS-структуры в новое положение
8. Овал лица стал ровным и чётким, зона подбородка и шеи ярко выражена, носогубные и губоподбородочные складки подразгладились, устранили брыли и птоз тканей
9. Выполнена увеличивающая ментопластика: это контурная пластика подбородка с использованием индивидуально-смоделированного пористого импланта Omnipore
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вставил ей болтик в затылок и сказал, чтоб она по мере появления морщин
подкручивала. Через месяц благодарная пациентка приходит к врачу и
говорит:
- Спасибо большое, доктор. Кожа такая гладкая, молодая, приятная, только
у меня почему-то появились мешки под глазами…
- Это не мешки. Это сиськи, а если вы еще раз так крутанете, то у вас
появится борода!