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14 людей, которые решились на пластику - и вообще не пожалели

14 людей, которые решились на пластику - и вообще не пожалели

Автор:
22 июня 2023 14:39
Метки: до и после   до и после пластики   интересно   операция   преображение   трансформация   фото   хирург   
1716
14

Николаева Сандара - пластический хирург из Москвы. Врач решает различные проблемы пациентов с помощью омоложения, имлантов и круговых подтяжек. На фото примеры работ и преображений.

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Метки: до и после   до и после пластики   интересно   операция   преображение   трансформация   фото   хирург   
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10  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 47 минут назад
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Kra 5 минут назад
Мне кажется, что на большинство из представленных просто наложили макияж
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5k
Старичок 19 минут назад
похоже, это конкурс на лучшего главбуха.
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5k
Наталья Полчаса назад
Женщина на 7 и 14 фото - конечно полный пипец. С таким выражением лица никакая пластика не поможет
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85k
7guest Полчаса назад
Приходит женщина к врачу и просит его сделать ей подтяжку лица. Врач
вставил ей болтик в затылок и сказал, чтоб она по мере появления морщин
подкручивала. Через месяц благодарная пациентка приходит к врачу и
говорит:
- Спасибо большое, доктор. Кожа такая гладкая, молодая, приятная, только
у меня почему-то появились мешки под глазами…
- Это не мешки. Это сиськи, а если вы еще раз так крутанете, то у вас
появится борода!
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13k
Kostick 47 минут назад
в догонку - я про таких говорю - "присутствует лёгкий налёт эдакой микирурковости".
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13k
Kostick Час назад
как минимум "после" ещё и с макияжем. причем в №10 нажористый слой шпатлёвки.
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7k
sedoisever Час назад
10 - "комментарии не нужны", нужен был макияж.
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SaveUs Час назад
Последняя фотография - не очевидно лучше.
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14k
Antique computer Час назад
Возраст не поменялся. Образ жизни не поменялся. Вся эта пластика даст временный эффект, а потом станет еще хуже.
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Спелая кукурузинка

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