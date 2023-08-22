«Бронебойки» парусной эпохи против метра дерева. Гонка вооружений часть 1

Дерево против камня
С тех пор, как артиллерия прочно заняла свое место в парусном флоте, основным типом боеприпасов стали ядра — обыкновенные металлические или каменные шары. Урон кораблям противника они наносили, проламывая своей массой деревянные борта. Если пробоины находились на уровне ватерлинии или ниже, в них начинала поступать вода, и корабль мог быстро затонуть.
Ядро, залетевшее внутрь корабля, продолжало разрушать внутренние конструкции и поражать экипаж. Кроме того, отлетающие от деревянных конструкций щепки просто выкашивали вражеских матросов словно картечь. Для защиты судостроители стали наращивать толщину бортов, которая в результате достигала одного метра. По сути, подобные корабли были первыми броненосцами, но с деревянной бронёй, а ядра в свою очередь — предтечами бронебойных снарядов.
Пушки того периода могли пробивать деревянную «броню» только с близкого расстояния, и то с трудом. Обычно дистанция артиллерийского боя едва превышала 100 метров. Существенно увеличить калибр орудий в то время не представлялось возможным. Пушки получались слишком тяжёлыми, а их обслуживание чрезвычайно затруднялось. Приходилось увеличивать количество орудий в расчете на то, что небольшие, но многочисленные пробоины приведут в конце концов к уничтожению противника. Не случайно могущество кораблей того времени оценивалось не калибром, а именно количеством пушек.
Спецбоеприпасы парусной эпохи
Для обездвиживания парусников применялись книппели — два ядра или их половинки, соединённые между собой цепью. При выстреле они разлетались в стороны и цепью сносили паруса и такелаж, тем самым лишая корабль хода. С уходом парусников исчезли и книппели.
Для уничтожения экипажей противника палубы кораблей обстреливали картечью — зарядом, состоящим из множества мелких пуль.
Для более быстрого и надежного уничтожения самих судов применялись зажигательные боеприпасы. Они делились на два вида — калёные ядра и брандскугели. Калёные чугунные ядра перед выстрелом требовалось разогреть докрасна в специальной жаровне. Затем ядро заряжали в ствол и тут же стреляли по противнику. Такие боеприпасы прекрасно поджигали деревянные суда, но наличие жаровен, да ещё и рядом с порохом, создавало серьёзную угрозу стреляющему кораблю. В результате широкого распространения калёные ядра не получили.
В конце XVII века металлурги научились делать полые ядра. Артиллеристы тут же принялись использовать это достижение для изготовления разрывных бомб и зажигательных снарядов-брандскугелей. Брандскугель представлял собой полое ядро, начинённое горючим составом. В его стенках делалось несколько отверстий. В одно из них вставлялась дистанционная трубка. После её выгорания горючий состав воспламенялся и через отверстия корпуса начинали вырываться языки огня. Получался некий огненный «ёж», поджигающий всё вокруг. Беда была в том, что стенки полого снаряда часто не выдерживали нагрузок при выстреле. В результате брандскугель разрывался сразу при вылете из ствола или даже в самом стволе, создавая серьёзную опасность для своего корабля.
«Могильщики» деревянного флота
Поначалу не увенчалось особым успехом и использование разрывных снарядов. Они страдали теми же недостатками, что и брандскугели, а их эффективность оставляла желать лучшего. При стрельбе из орудий сравнительно небольшого калибра пустотелая, а значит, и более лёгкая бомба имела меньшую, чем у ядра, пробивную способность. Зачастую она не могла не то что пробить, но даже углубиться в толстый борт корабля. Да и разрывной заряд, состоящий из обычного чёрного пороха, был слишком слаб. Его взрыв не приводил к существенным повреждениям. Эту проблему удалось решить лишь в 20-х годах XIX века французскому генералу Пексану. Он разработал новый тип корабельного орудия — бомбическую пушку. Она имела сравнительно короткий ствол, но крупного калибра. В результате тяжелая бомба имела достаточно большую энергию.Она была способна если не пробить борт, то как минимум достаточно углубиться в него. После этого бомба взрывалась и причиняла деревянным конструкциям огромные разрушения. Разрывные снаряды того периода являлись предтечей современных осколочно-фугасных снарядов.
Эффективность пушек нового типа была такова, что только применение железной брони спасло линейные корабли от полного вымирания. Её бомбы уже не пробивали. Зачастую они просто раскалывались на куски.
Пришлось артиллеристам снова браться за старые добрые ядра. Первые броненосцы оснащались довольно тонкой железной бронёй. Ядра с близкого расстояния могли её пробивать. При этом образовывалось большое количество железных осколков. Они так эффективно поражали экипаж, что некоторые военные даже стали высказываться против введения брони. Эту проблему удалось быстро решить простым увеличением толщины бронепояса. Ядра снова перестали пробивать корабли даже в упор. Вместо чугунных ядер пытались использовать более прочные железные, но это не помогло. Стало ясно — гладкоствольные орудия своё отжили. Во второй половине XIX века настала эпоха нарезной артиллерии.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
- Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд
- Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа в Турции
- Как советский медиум помогал спецназовцам из “Альфы” схватить опасного террориста
- «Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе
- Не только смелость, но и смекалка берёт города и сёла
Мну поправил))
Т.к. без них, стабилизация "некруглого" снаряда, отсутствует.