«Бронебойки» парусной эпохи против метра дерева. Гонка вооружений часть 1

Ядро, залетевшее внутрь корабля, продолжало разрушать внутренние конструкции и поражать экипаж. Кроме того, отлетающие от деревянных конструкций щепки просто выкашивали вражеских матросов словно картечь. Для защиты судостроители стали наращивать толщину бортов, которая в результате достигала одного метра. По сути, подобные корабли были первыми броненосцами, но с деревянной бронёй, а ядра в свою очередь — предтечами бронебойных снарядов.

Пушки того периода могли пробивать деревянную «броню» только с близкого расстояния, и то с трудом. Обычно дистанция артиллерийского боя едва превышала 100 метров. Существенно увеличить калибр орудий в то время не представлялось возможным. Пушки получались слишком тяжёлыми, а их обслуживание чрезвычайно затруднялось. Приходилось увеличивать количество орудий в расчете на то, что небольшие, но многочисленные пробоины приведут в конце концов к уничтожению противника. Не случайно могущество кораблей того времени оценивалось не калибром, а именно количеством пушек.

Спецбоеприпасы парусной эпохи

Для обездвиживания парусников применялись книппели — два ядра или их половинки, соединённые между собой цепью. При выстреле они разлетались в стороны и цепью сносили паруса и такелаж, тем самым лишая корабль хода. С уходом парусников исчезли и книппели.