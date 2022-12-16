Не только смелость, но и смекалка берёт города и сёла

Просматриваемое со всех сторон поле, окопы и пехота. Перед бойцами стояла задача взять населённый пункт без поддержки танков. Кажется, задача неразрешимая: высунулся из окопа – попал под вражескую пулю. Но для красноармейцев неразрешимых задач не было, лишь сложные.
Как только было объявлено о нападении фашистской Германии, Николай Бочаров сразу же вызвался добровольцем на фронт. У него уже был боевой опыт – участие в Польском походе в 1939 году.
В должности политрука он принимал участие в боях под Новгородом, начиная с августа 1941 года, в составе 185-й дивизии. Осенью произвели её переброску на Калининский фронт в Подмосковье. Бойцам приходилось постоянно держать оборону в сложнейших условиях.
Наступление Красной Армии началось в конце года. Рота, в которой служил Николай, должна была пойти на взятие подмосковной деревни Архангельское Конаковского района, которую несколько дней назад пришлось оставить. За это время гитлеровцы сделали населённый пункт оборонительным укреплением: заминировали подступы, подтянули артиллерию. Перед деревней было абсолютно чистое просматриваемое поле. Высунуться на него – моментальная смерть.
Но боевую задачу надо выполнять. Попытка лобового штурма оказалась неудачной. Пришлось отступить. Бочаров взял командование на себя из-за ранения командира роты. Хотя ключевой задачей политруков было поддержание боевого духа солдат, они обучались и военному делу. Тем более что у Бочарова имелся и предыдущий опыт командования экипажем танка.
Итак, тщательная разведка: Николай потратил несколько часов, аккуратно ползком перемещаясь вместе с несколькими разведчиками по переднему краю, чтобы отыскать слабые места противника в обороне. В результате они нашли провод, подсоединённый к минам. Фашисты хотели активировать их в случае наступления красноармейцев по этому участку. Большинство бы погибло, остальных контузило и ранило.
Атаку запланировали на раннее утро 7 декабря. Поздний рассвет, ещё слабо соображающий враг. Плюс к этому, сапёры подорвали мины врага, и пространство заполнилось клубами дыма, оседавшей земли и снега. Под прикрытием этой завесы красноармейцы быстро подошли к вражеским позициям.
Бочаров заметил шевеление в одном из дворов: два немца выкатывали пушку. Быстро ликвидировав вражеских солдат, Николай за считанные мгновения разобрался с устройство орудия и начал бить фашистов из их же пушки. Исход сражения был предопределён: немцы ориентировались на контратаку и гибель большей части красноармейцев от взрыва мин. Но взрываться было уже нечему, и планам пришёл конец.
Рота освободила деревню, к которой, как казалось, невозможно было подступиться, и прочно закрепилась в ней. За совершённый подвиг Николай Павлович получил заслуженную награду – звание Героя СССР.
Источник:
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