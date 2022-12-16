Не только смелость, но и смекалка берёт города и сёла

Но боевую задачу надо выполнять. Попытка лобового штурма оказалась неудачной. Пришлось отступить. Бочаров взял командование на себя из-за ранения командира роты. Хотя ключевой задачей политруков было поддержание боевого духа солдат, они обучались и военному делу. Тем более что у Бочарова имелся и предыдущий опыт командования экипажем танка.

Итак, тщательная разведка: Николай потратил несколько часов, аккуратно ползком перемещаясь вместе с несколькими разведчиками по переднему краю, чтобы отыскать слабые места противника в обороне. В результате они нашли провод, подсоединённый к минам. Фашисты хотели активировать их в случае наступления красноармейцев по этому участку. Большинство бы погибло, остальных контузило и ранило.

Атаку запланировали на раннее утро 7 декабря. Поздний рассвет, ещё слабо соображающий враг. Плюс к этому, сапёры подорвали мины врага, и пространство заполнилось клубами дыма, оседавшей земли и снега. Под прикрытием этой завесы красноармейцы быстро подошли к вражеским позициям.