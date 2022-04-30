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Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд

Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд

Автор:
30 апреля 2022 09:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Израиль   США   аэропорт   бомба   паника   снаряд   сувенир   эвакуация   
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Как приятно захватить с собой сувенир с заграничной поездки, особенно если он бесплатный. Душа радуется вдвойне!

Семейство отдыхало в Израиле, в районе Голанских высот, где в 1967 году шла Шестидневная война.  Дитятечко нашло неразорвавшийся снаряд, а гениальные родители решили забрать «сувенирчик» на родину.


В четверг, 28 апреля, во время регистрации на рейс в аэропорту Бен-Гуриона американцы честно предъявили артиллерийский снаряд и искренне удивились, тому переполоху, который моментально возник в аэропорту. 

Сотрудники службы безопасности, когда такой сувенир увидили, несколько опешили, вызвали подмогу и объявили экстренную эвакуацию всех пассажиров из аэропорта.


Обошлось без жертв. Кроме одногогражданина Израиля, который, поддавшись панике, начал убегать по движущейся ленте для багажа и, свалившись с нее, сломал себе ногу. Через пару часов все образумилось, семейство благополучно посадили в самолет до США, но снаряд с собой забрать не разрешили. У-уу, жадные какие!

Источник:

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Метки: Израиль   США   аэропорт   бомба   паника   снаряд   сувенир   эвакуация   
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2  комментария
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927
Шурман Час назад
Да это херня , я провозил 2 раза ножи и газовые баллоны на них подозрений не было а вот на бутылку воды да , заставили выкинуть :) сам факт , через раз прокатывает . Один раз вез в ручной 15 кг замороженную баранину , собралась служба безопасности и на вопрос а там что нельзя купить ? я говорю там даже говядины и коинины нет , вопрос уже не к баранине ты еще и коней кушаешь я говорю а что в этом такого ? мне сказали приятного полета :)
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1k
Мурчелло 3 минуты назад
Ахахаха,забегали обрезаные,как куры с оторванными бошками.
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