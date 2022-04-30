Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд

Как приятно захватить с собой сувенир с заграничной поездки, особенно если он бесплатный. Душа радуется вдвойне!
Семейство отдыхало в Израиле, в районе Голанских высот, где в 1967 году шла Шестидневная война. Дитятечко нашло неразорвавшийся снаряд, а гениальные родители решили забрать «сувенирчик» на родину.
В четверг, 28 апреля, во время регистрации на рейс в аэропорту Бен-Гуриона американцы честно предъявили артиллерийский снаряд и искренне удивились, тому переполоху, который моментально возник в аэропорту.
Сотрудники службы безопасности, когда такой сувенир увидили, несколько опешили, вызвали подмогу и объявили экстренную эвакуацию всех пассажиров из аэропорта.
Обошлось без жертв. Кроме одногогражданина Израиля, который, поддавшись панике, начал убегать по движущейся ленте для багажа и, свалившись с нее, сломал себе ногу. Через пару часов все образумилось, семейство благополучно посадили в самолет до США, но снаряд с собой забрать не разрешили. У-уу, жадные какие!
Источник:
АНТИФИШКИ
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