Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа в Турции

Эта сфера находится под внутренним ядром. Её диаметр - около 1 300 километров. Состоит из железно-никелевого сплава, температурой в 6000 °C. При такой адской жаре металл должен плавиться, но из-за давления оба элемента сжаты до твёрдого состояния.

Впервые о “сердцевине” Земли заговорили ещё несколько десятилетий назад, из-за изменения состава (анизотропии) на глубине. В 2018 году китайские учёные А. Ван и Х. Сонг проводили исследования и утверждали, что пятое ядро точно есть. А уже в 2023 году произошло землетрясение в Турции, оно и внесло ясность в этот вопрос.

При мощных толчках, сейсмические волны расходятся по всей планете. Их скорость будет различаться в зависимости от состава земного слоя, его плотности и температуры.