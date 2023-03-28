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Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа в Турции

Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа в Турции

Автор:
28 марта 2023 20:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Земля   Турция   землятресение   магнитное поле   планета   сейсмические волны   слой   частицы   ядро   
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Оказалось, даже потрясения могут привести к научным открытиям.

Долго считалось, что у Земли четыре слоя: кора, мантия, внешнее и внутреннее ядро. Теперь открыли и сердцевину.

Эта сфера находится под внутренним ядром. Её диаметр - около 1 300 километров. Состоит из железно-никелевого сплава, температурой в 6000 °C. При такой адской жаре металл должен плавиться, но из-за давления оба элемента сжаты до твёрдого состояния.

Впервые о “сердцевине” Земли заговорили ещё несколько десятилетий назад, из-за изменения состава (анизотропии) на глубине. В 2018 году китайские учёные А. Ван и Х. Сонг проводили исследования и утверждали, что пятое ядро точно есть. А уже в 2023 году произошло землетрясение в Турции, оно и внесло ясность в этот вопрос.

При мощных толчках, сейсмические волны расходятся по всей планете. Их скорость будет различаться в зависимости от состава земного слоя, его плотности и температуры.

Эти колебания замерили сейсмографом и геофизики Австралийского национального университета вычислили структурную модель Земли.

Наша планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад. А сердцевине “всего” миллиард лет. И это новое “сердце” постоянно расширяется, при этом выделяется тепло и формируются конвекционные потоки. Конвекция создаёт магнитное поле Земли, защищающее нас от потока частиц - космического ветра.

Значит жизнь на Земле напрямую связана с новым ядром. И учёные считают, что изучение этого вопроса позволит понять зарождение жизни на других планетах.  

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Метки: Жизнь   Земля   Турция   землятресение   магнитное поле   планета   сейсмические волны   слой   частицы   ядро   
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NAZARETH (модер) 16 минут назад
Значит Жюль Верн был прав
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Shtoppi 13 минут назад
А после следующего землетрясения они еще что-нить доселе неизвестное в составе планеты откроют, что в принципе доказать научно будет невозможно, а вот настроить теорий и написать квазинаучных статеек, с тухлыми рассуждениями на тему, можно будет хоть сколько?
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