Садовое украшение оказалось редким пороховым оружием

Мужчина приобрел на блошином рынке садовое украшение, оказавшимся бронзовой пушкой, которой несколько сотен лет.
Нередко люди пользуются старыми вещами, даже не подозревая, что благодаря удачному стечению обстоятельств им в руки попали настоящие сокровища. Пару недель назад житель Хартфордшира (Англия) приобрел на блошином рынке садовое украшение, которое оказалось 600-летней бронзовой пушкой — очень редким пороховым оружием.
Неизвестно, как пушка попала к первоначальному владельцу, но тот решил, что она будет отлично смотреться на его лужайке. К счастью, следующий хозяин антикварного оружия внимательно осмотрел его, предположил, что оно может быть ценным, и оказался прав.
Британец приобрел пушку всего за 20 долларов (почти 1700 рублей по нынешнему курсу), но специалисты Hansons Auctioneers оценили ее в две тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей).
«Это потрясающая находка. Тяжелая литая пушка с тремя кольцами — тип оружия, который широко использовался в Китае с тринадцатого века, а затем попал на поля сражений в Европе. Возможно, ей даже владел какой-то рыцарь. За более чем 20 лет работы в антикварном бизнесе я никогда не видел ничего подобного», — сказал аукционист Чарльз Хэнсон.
15 июня уникальная находка была продана на аукционе Hansons Auctioneers.
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