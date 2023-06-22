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Садовое украшение оказалось редким пороховым оружием

Садовое украшение оказалось редким пороховым оружием

Автор:
22 июня 2023 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аукцион   в мире   интересно   повезло   пушка   садовое украшение   
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Мужчина приобрел на блошином рынке садовое украшение, оказавшимся бронзовой пушкой, которой несколько сотен лет.

Нередко люди пользуются старыми вещами, даже не подозревая, что благодаря удачному стечению обстоятельств им в руки попали настоящие сокровища. Пару недель назад житель Хартфордшира (Англия) приобрел на блошином рынке садовое украшение, которое оказалось 600-летней бронзовой пушкой — очень редким пороховым оружием.

Неизвестно, как пушка попала к первоначальному владельцу, но тот решил, что она будет отлично смотреться на его лужайке. К счастью, следующий хозяин антикварного оружия внимательно осмотрел его, предположил, что оно может быть ценным, и оказался прав.

Британец приобрел пушку всего за 20 долларов (почти 1700 рублей по нынешнему курсу), но специалисты Hansons Auctioneers оценили ее в две тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей).

«Это потрясающая находка. Тяжелая литая пушка с тремя кольцами — тип оружия, который широко использовался в Китае с тринадцатого века, а затем попал на поля сражений в Европе. Возможно, ей даже владел какой-то рыцарь. За более чем 20 лет работы в антикварном бизнесе я никогда не видел ничего подобного», — сказал аукционист Чарльз Хэнсон.


15 июня уникальная находка была продана на аукционе Hansons Auctioneers.

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Метки: аукцион   в мире   интересно   повезло   пушка   садовое украшение   
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2  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
На первый взгляд - осадное орудие, которым можно стены добить, а по факту - карманный дробомёт ))
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9k
Борис Карабанов Час назад
Надо гномика на экспертизу отнести.
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Dobriy drug

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