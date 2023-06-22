Садовое украшение оказалось редким пороховым оружием

Неизвестно, как пушка попала к первоначальному владельцу, но тот решил, что она будет отлично смотреться на его лужайке. К счастью, следующий хозяин антикварного оружия внимательно осмотрел его, предположил, что оно может быть ценным, и оказался прав.

Британец приобрел пушку всего за 20 долларов (почти 1700 рублей по нынешнему курсу), но специалисты Hansons Auctioneers оценили ее в две тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей).