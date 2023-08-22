Джо Байден на Гавайях успел и приврать и поспать

На одном из плакатов было требование объяснить нестыковку непомерных трат на поддержку Украины с низкой на этом фоне денежной помощью пострадавшим от пожаров гавайцам (700 долларов на одно домохозяйство).

Ранее американский эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур назвал эпидемией безумия военную помощь США Украине в то время, когда в поддержке остро нуждаются Гавайи.

Ко всему прочему, Байден неправильно выговорил фамилию одного из гавайских сенаторов, а до этого с их фамилиями не справилась его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Впрочем, это было только начало. Во время выступления перед жителями острова "Остапа понесло" и Байден решил их успокоить историей с небольшим возгоранием на кухне своего дома. Дескать, с кем не бывает, ведь 15 лет назад его дом в Дэлавере "сгорел почти полностью, после того, как в него попала молния", а Байден "почти потерял жену и котика" из-за пожара.