Джо Байден на Гавайях успел и приврать и поспать

Дедушка Байден соизволил наконец-то посетить сгоревшие почти две недели назад Гавайи. После новостей о суммах материальной поддержки погорельцам и отсутствия своевременной реакции на трагедию, в момент, когда это было для всех так важно, подданные встречали его соответствующим образом. Хотя, Байдену сложно испортить настроение, он как всегда на своей волне.
На гавайском острове Мауи, где во время пожара, уничтожившего город Лахайна, погибло 118 человек и сотни пропали без вести, Байдена встречали плакатами "Проваливай домой, Джо", матом и неприличными жестами.
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Wall Street Journal описал первые моменты визита так:
Чета Байденов прошлась по выжженным улицам Мауи, осмотрев "обуглившиеся останки домов" и ощутив сохраняющийся в воздухе запах пепла.
Daily Mail сообщает, что местные жители при виде Байдена негодовали: кто-то демонстрировал президенту средний палец, а кто-то держал плакат с фразой "без комментариев", ссылаясь на слова президента во время пожара.
На одном из плакатов было требование объяснить нестыковку непомерных трат на поддержку Украины с низкой на этом фоне денежной помощью пострадавшим от пожаров гавайцам (700 долларов на одно домохозяйство).
Ранее американский эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур назвал эпидемией безумия военную помощь США Украине в то время, когда в поддержке остро нуждаются Гавайи.
Ко всему прочему, Байден неправильно выговорил фамилию одного из гавайских сенаторов, а до этого с их фамилиями не справилась его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Впрочем, это было только начало. Во время выступления перед жителями острова "Остапа понесло" и Байден решил их успокоить историей с небольшим возгоранием на кухне своего дома. Дескать, с кем не бывает, ведь 15 лет назад его дом в Дэлавере "сгорел почти полностью, после того, как в него попала молния", а Байден "почти потерял жену и котика" из-за пожара.
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Рассказ был выдуман почти полностью. Американские СМИ в 2004 году писали, что в доме тогда сенатора Байдена действительно было возгорание на кухне, которое потушили за 20 мин. Котик и жена Байдена не пострадали. Семьям 118 погибших и 1 000 пропавших без вести на Гавайях, безусловно, стало легче от этого сравнения Тем более, что эту же историю Байден уже рассказывал в 2022 пострадавшим от урагана Иен жителям штата Флориды.
Завершил свой звездный визит на пепелище гавайского острова Джо Байден крепким полуденным сном прямо во время встречи с пострадавшими.
Кадры этого зрелища сразу начали распространяться по сети. На них видно, как президент США закрывает глаза, пока звучит речь одного из выступающих, несколько раз кивает во сне и, проснувшись, начинает смотреть на сцену.
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Как написал позже The New York Times: "Несмотря на обещания Байдена, некоторые волонтеры и жители острова восприняли поездку президента как пиар-уловку. Когда президент проезжал через Лахайну, многие жители с плакатами просили о большей помощи. На одном из них было написано: "Помогите Мауи сейчас", на другом — "Лахайне нужна помощь немедленно".
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Гавайи оплот демократов.