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На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом

На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом

Автор:
06 августа 2023 17:59
Метки: Видео   Дальний Восток   Джо Байден   Хабаровск   магазин   подгузники   
1617
2
2

Хотя не факт, что он опробовал их лично.

Над президентом США Джо Байденом стали подшучивать вскоре после его вступления в должность. Странные оговорки, падения на ровном месте - у рядовых американцев это вызывало не сочувствие, а смех.

И в США уже не первый месяц дискутируют о том, пойдёт ли Байден на второй срок.

Ну а на Дальнем Востоке своя атмосфера - в одном из магазинов Хабаровска нашли подгузники, «одобренные» Байденом. Такой вот креатив.

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Метки: Видео   Дальний Восток   Джо Байден   Хабаровск   магазин   подгузники   
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5  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
На месте американцев я бы испытывал жуткий стыд за Бидона
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169
Жан Батист Эммануэль Зорг Александр Час назад
у них атрофирован орган, отвечающий за стыд
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7k
newegg Час назад
Сам наклеил, сам посмеялся.
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1k
Николай Час назад
Да блин. Я не сторонник теории заговора, но самоходный дед 99,99% тупо нарисованый на компьютере. Типа как в Дженерэйшн Пи.
Ну не бывает такого)))))
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5k
MPEG-8 Час назад
Говноблогер ради хайпа втихаря налепил три наклейки в магазине - порча товара называется.
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