На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом

Хотя не факт, что он опробовал их лично.
Над президентом США Джо Байденом стали подшучивать вскоре после его вступления в должность. Странные оговорки, падения на ровном месте - у рядовых американцев это вызывало не сочувствие, а смех.
И в США уже не первый месяц дискутируют о том, пойдёт ли Байден на второй срок.
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Ну а на Дальнем Востоке своя атмосфера - в одном из магазинов Хабаровска нашли подгузники, «одобренные» Байденом. Такой вот креатив.
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Ну не бывает такого)))))