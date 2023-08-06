На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом

Над президентом США Джо Байденом стали подшучивать вскоре после его вступления в должность. Странные оговорки, падения на ровном месте - у рядовых американцев это вызывало не сочувствие, а смех.

И в США уже не первый месяц дискутируют о том, пойдёт ли Байден на второй срок.