«Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев за сброшенные атомные бомбы

Также они заявили, что США не дали другим странам захватить Японию.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Через три дня бомбу под названием «Толстяк» скинули на Нагасаки. В результате взрывов, 80 тысяч человек погибло сразу. И порядка 230-250 тысяч умерло в течение следующего года - от лучевой болезни и онкологии.
Ежегодно, 6 августа, в Хиросиме проводят день траура по жертвам атомных бомбардировок. На него собираются десятки тысяч человек со всей Японии и чтут погибших. Но в этом году траур прошёл как-то необычно. На церемонии выступал премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.
Ни тот, ни другой, ни словом не упомянули роли США в бомбардировках. То есть снаряды конечно упали, но как бы сами по себе…
Аналогично поступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ни разу не сказал о США в своём послании, посвящённом Хиросиме и Нагасаки.
О той страшной трагедии спросили и у рядовых граждан Японии. По их мнению, «бомбы были нужны, чтобы закончить войну» и «Америка не дала другим странам захватить Японию».
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А вообще, прекрасный пример правильно работающей пропаганды. Прошло всего 70 лет, и японцы уже благодарят США за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Нам у американцев в этом плане учиться надо.
Без зеленой бумажки ничего бы не было
Это ж насколько японцам за восемьдесят лет засрали головы, что они за Хиросиму с Нагасаки БЛАГОДАРЯТ США?
Матерных эпитетов (они есть, и их МНОГО, но фильтр сайта не пускает) для характеристики отсутствия у японцев мозгов просто не хватает.
Типа не мы начали эту войну, оно само так получилось, заблудились на территории Украины и орки и ракеты.
В Грузии, в Молдове, в Сирии заблудились и прокатило, все схавали. А в Украине каждый день проблемы