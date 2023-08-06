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«Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев за сброшенные атомные бомбы

«Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев за сброшенные атомные бомбы

Автор:
06 августа 2023 17:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   атомная бомба   жители   нагасаки   трагедия   хиросима   
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Также они заявили, что США не дали другим странам захватить Японию.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Через три дня бомбу под названием «Толстяк» скинули на Нагасаки. В результате взрывов, 80 тысяч человек погибло сразу. И порядка 230-250 тысяч умерло в течение следующего года - от лучевой болезни и онкологии.

Ежегодно, 6 августа, в Хиросиме проводят день траура по жертвам атомных бомбардировок. На него собираются десятки тысяч человек со всей Японии и чтут погибших. Но в этом году траур прошёл как-то необычно. На церемонии выступал премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

Ни тот, ни другой, ни словом не упомянули роли США в бомбардировках. То есть снаряды конечно упали, но как бы сами по себе…

Аналогично поступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ни разу не сказал о США в своём послании, посвящённом Хиросиме и Нагасаки.

О той страшной трагедии спросили и у рядовых граждан Японии. По их мнению, «бомбы были нужны, чтобы закончить войну» и «Америка не дала другим странам захватить Японию».

Источник:

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Метки: Видео   Япония   атомная бомба   жители   нагасаки   трагедия   хиросима   
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49  комментариев
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76k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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2k
Dimon 3 минуты назад
Сначала союзные республики при СССР ненавидели Россию с Москвой, потому что им казалось, что из - за подчинения центру республики живут недостаточно хорошо! А теперь ненавидят за то, что понимают, что это им именно казалось!
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2k
Vovan Petroff 6 минут назад
На Хиросиму много сцаки.
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5k
Макс73 11 минут назад
Короче КНДР может спокойно уипать по Японии. Они скажут. чтовсё норм. Так и только так можно предотвратить противостояние. А чё не так?
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32k
Ashabad 11 минут назад
Кто-нибудь, намекните японцам, что после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Япония продолжала воевать ещё целый месяц. И только вступление СССР в войну и разгром квантунской армии заставил императора Японии (вернее его генералов) капитулировать. До этого момента у японцев был план ещё очень долго воевать, в том числе и на континенте. На крайний случай был план переброски Квантунской армии в Японию для продолжения военных действий. Когда Квантунская армия перестала существовать и перебрасывать стало нечего, стало ясно, что пора капитулировать.
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32k
Ashabad 18 минут назад
По такой логике и захват Россией острова Хоккайдо будет тоже благом для Японии.
А вообще, прекрасный пример правильно работающей пропаганды. Прошло всего 70 лет, и японцы уже благодарят США за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Нам у американцев в этом плане учиться надо.
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7k
evenSeven Полчаса назад
Краткая история Японии в одной картинке:
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17k
Поручик Полчаса назад
Вот честно - "нет слов".
Это ж насколько японцам за восемьдесят лет засрали головы, что они за Хиросиму с Нагасаки БЛАГОДАРЯТ США?
Матерных эпитетов (они есть, и их МНОГО, но фильтр сайта не пускает) для характеристики отсутствия у японцев мозгов просто не хватает.
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2k
Роман Бумеров 43 минуты назад
Скорее всего у японцев есть что то в психологии, не доступное нашему пониманию. Не зря долгое время самураи имели право зарубить любого встречного и это было нормой жизни. Так и тут, кто им больше всего зла сделал, тот и вызывает наибольшее восхищение.
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808
Александер 43 минуты назад
Никто так ненавидит американцев за Хиросиму и Нагасаки как русские...
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8k
Аргуша 43 минуты назад
Не понять рабам, что Россия никогда не простит американцам ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
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3k
Евгений Хр 44 минуты назад
Нужно на хххлов парочку сбросить. Потом благодарить будут за спасение.
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2k
scorpi83 44 минуты назад
Пускай тогда не останавливаются, пусть признаются что Курильские острова были убыточными и дотационными и хорошо что Советский Союз забрал их себе
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10k
Юрий 45 минут назад
Думаю пройдет время, японцы историю подкорректируют и виновником атомной бомбардировки станет СССР, к великому удовольствию америкосов. Подрастающему поколению Японии скорее всего уже и неизвестно как и что было на самом деле.
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252
mik6059 47 минут назад
Ахренеть. То есть стереть с лица земли 2 мирных города с овердохрена населением - и потомки благодарны? Бля, ну не верится вообще, что такое может быть. Просто не укладывается в голове.
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18k
Алексей Теуш 47 минут назад
Интересно, когда немцы начнут благодарить за Дрезден и Гамбург?
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−19
netyav 47 минут назад
Чё вождь грязножопых совсем отчаялся, мечтает скинуть ядрёну бомбу на Бахмут, и дал команду подготовить население?
Типа не мы начали эту войну, оно само так получилось, заблудились на территории Украины и орки и ракеты.
В Грузии, в Молдове, в Сирии заблудились и прокатило, все схавали. А в Украине каждый день проблемы
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1k
Николай 50 минут назад
чего??????
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6k
Умница-красавица 50 минут назад
Жаль, никто не показал симпатичным японским тянкам мультик «Босоногий Гэн»
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19k
Александр 58 минут назад
Это толстый намёк России как завершить СВО? Через 80 лет укры будут благодарны
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13k
? ? ? 59 минут назад
раз благо - надо повторить...? не?
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August

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