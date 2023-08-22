Трогательные кадры спасения животных из пожаров на Гавайях

Гавайи — райское местечко на нашей планете, с живописной природой и шикарными пляжами. Но недавно из-за ураганных ветров и аномально сухой погоды этот рай превратился в ад. На гавайском острове Мауи бушевали разрушительные лесные пожары, в результате которых погибло более 100 человек. Пострадали и братья наши меньшие — местные жители делали всё возможное, чтобы спасти маленькие жизни. Взглянем, как это было.
С 8 августа на гавайском острове Мауи начались разрушительные лесные пожары, и быстро распространились по райскому уголку. Больше всего пострадал район Лахайна, центр островной культуры, известный своими потрясающими пляжами. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. В разгар хаоса многие, увы, потеряли своих любимых питомцев. Местные жители создали группы в соцсетях, где каждый потерявший любимца пытается его найти, а другие люди публикуют фотографии найденных животных.
Приюты для животных и различные организации, оказывающие помощь четвероногим друзьям, активно помогают хозяевам воссоединиться со своими питомцами. Сейчас почти все приюты острова заполнены. Сотрудники Гуманного общества Мауи (Maui Humane Society) координировали множество спасательных операций, борясь за жизнь каждого маленького котенка и собаки, найденных среди пожаров. Человеческая доброта и чуткое отношение к братьям нашим меньшим не может не трогать сердце, даже в такие страшные моменты.
Один местный житель, Франклин Трехос, вместе с другом Джеффом вступил в ряды волонтёров. Они активно спасали людей из пострадавших районов. Но к сожалению, огонь настиг их в неожиданный момент. Перед тем, как убежать из горящего дома, Франклин схватил Сэма - золотистого ретривера своего друга, которого обожал, как собственную собаку. Однако, он не успел выбежать и спастись. Позже Джефф нашёл тело друга и собаки - Франклин закрыл пса собой, пытаясь защитить его до последнего вздоха..
Сотни волонтёров, тем временем, продолжают спасать маленькие жизни. Они помогают не только кошкам и собакам, но и птицам, кроликам, морским свинкам и всем существам, которых встречают на пути. Это - важное напоминание о том, что даже в самые мрачные времена простая человечность и сострадание спасут мир.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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