Трогательные кадры спасения животных из пожаров на Гавайях

Один местный житель, Франклин Трехос, вместе с другом Джеффом вступил в ряды волонтёров. Они активно спасали людей из пострадавших районов. Но к сожалению, огонь настиг их в неожиданный момент. Перед тем, как убежать из горящего дома, Франклин схватил Сэма - золотистого ретривера своего друга, которого обожал, как собственную собаку. Однако, он не успел выбежать и спастись. Позже Джефф нашёл тело друга и собаки - Франклин закрыл пса собой, пытаясь защитить его до последнего вздоха..