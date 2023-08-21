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Россияне назвали лучших и худших лидеров страны

Россияне назвали лучших и худших лидеров страны

Автор:
21 августа 2023 12:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Екатерина II   Пётр I   опрос   правители   рейтинг одобрения   социология   сталин   
3047
5

Сталин среди лучших правителей занял лишь третью строчку. Социологи назвали это сенсацией.

Пётр I и Екатерина II возглавили рейтинг самых популярных правителей России, а последние места разделили Ельцин и Горбачёв, следует из социологического опроса, который провела исследовательская группа Russian Field.


Так, Пётр I получил положительную оценку у 82% респондентов, а Екатерина II — у 71%. У них также самый низкий антирейтинг — в негативном ключе о них высказались 6% и 10% граждан соответственно. Тройку лидеров замыкает Иосиф Сталин. Положительно о нём отозвались 65% опрошенных, негативно — 20%. Как отмечает газета "Коммерсантъ", в основном деятельность Сталина одобряют мужчины старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тысяч рублей и без высшего образования. При этом отрицательное отношение к вождю чаще встречается среди образованных людей с более высокими доходами.

Подчёркивается, что результаты опроса Russian Field практически полностью совпадают с последними опросами других исследовательских центров, из которых видно, что Иосиф Виссарионович сейчас находится на пике популярности.

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По словам гендиректора "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) Дмитрия Орлова, "отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории". Поэтому АПЭК и выступило в качестве заказчика социологического исследования.


Как рассказал Дмитрий Орлов, для него стало сенсацией третье место Сталина в рейтинге. Он ожидал, что вождь займёт первую строчку. По мнению политолога, лидерство Петра I и Екатерины II говорит о том, что для россиян важны активность главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.

Что касается антирейтинга, то фигурирующие снизу списка политические деятели неожиданностью не стали. Хуже всех россияне относятся к Борису Ельцину — 63% негативных оценок и 17% позитивных. Второе место снизу занял Михаил Горбачёв — 64% и 19% соответственно. Симпатий оба лидера не вызывают у респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тысяч рублей. Крайне негативно к инициаторам "парада суверенитетов" и "Перестройки" относятся пожилые люди. В категории 60+ отрицательно высказались более 80% респондентов. Более-менее положительно к Ельцину и Горбачёву относится молодёжь до 30 лет. Среди этой группы симпатизируют этим политическим деятелям почти треть опрошенных.

Примечательно, что от 38% до 53% респондентов попросту не смогли дать оценку деятельности царей Ивана III, Александра I и Александра II, поскольку мало что о них знают.


Отмечается, что всероссийский опрос проходил с 8 по 14 августа. В нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов по репрезентативной выборке с погрешностью не выше 2,45%.

Источник:

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Метки: Екатерина II   Пётр I   опрос   правители   рейтинг одобрения   социология   сталин   
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46  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Результаты опроса показывают лишь плохое знание истории. В противном случае почему Иван Великий на таком месте? Я просто напомню, что его называли собирателем земель русских. Так что, наверное, про окончательное освобождение от орды, про Судебник и поместную систему и говорить не стоит. Кто на слуху, того и назвали. Хотя... когда увидишь где Николай 2! Тут многое становится ясно.
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602
Александр 6 минут назад
Кого опрашивали не очень понятно, видимо тех, у кого с историей беда совсем, ну ладно Пётр I и Екатерина (так сказать медийные личности))но николашка то что в верху делает, а Иван III внизу - бред или это результат того, что сейчас в школах втюхивают? А со Сталиным и Брежневым получается, что не получается втюхать? И где Александр lll? Или про Сталина у пенсионеров спрашивали, а про николашку у "образованных" "сопляков"?
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10k
Борис Карабанов 10 минут назад
Всё это чистейшей воды субъективизм, зависящий от текущей "моды" на историю, которая в нынешних условиях информационных технологий меняется как перчатки.. Чтобы составить объективный рейтинг нужно исходить из определённых сопоставимых основополагающих данных, а не эпитетов, славословий или, напротив, хулений, типа, "великий". "кровавый", "освободитель", "отец всех народов" и пр.. Тем паче, что личного опыта или опыта родственников, скажем, до деда, для использования в качестве источника информации, сегодня хватает, максимум, до правления Николая II-го, а у большинства и того гораздо менее.
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1k
Borman Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
Игорь Полчаса назад
Тут многое от географии опроса зависит... Понятно, что представители репрессированных народов будут против Сталина.
А высокообразованные с высокими доходами наверное думают, что при Петре I или Екатерине II они будут булками хрустеть жа на балах отплясывать? И даже не задумываются о том, что им придётся тачки толкать (как на предпоследнем фото) или солдатскую лямку пожизненно тянуть.
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34k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Мой личный рейтинг:

1. Сталин
2. Екатерина Вторая
3. Иван Грозный
4. Ленин
5. Пётр 1
6. Александр 2
7. Николай 1
8. Иван 3
9. Александр 1
10. Брежнев

Худшие:

1. Горбачёв
2. Хрущёв
3. Ельцин


Стоит добавить, что Горбачёва в этом списке вообще сложно оценивать, поскольку он предатель, а Ленина сложно по причине слишком малого пребывания у власти, причём в самые критические для страны времена. Но многое из того, что он задумал и запланировал, воплотил в жизнь Сталин
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124
hasek39 Андрей Иванов Полчаса назад
Николай 2 к худшим , не ?
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7k
Slowly 50 минут назад
Почему меня никто никогда не опрашивал? Блть, откуда вы берёте эти цифры? И где эта "золотая середина" статистического хайпа?
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238
Александр Шевченко 53 минуты назад
По мне Александр третий один из лучших правителей.
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14k
Объект реальности 58 минут назад
Петр 1 ввел крепостное право.
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9k
krivsan Час назад
ну я бы Александра II повыше ,заслуг масса
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21k
Анатолий Соколов Час назад
кстати интересная картина получается, если расставить по количеству "негативных" отзывов.
при этом" лидером" негатива становится Горбачёв, вторым - Ельцин - а на третьем - Хрущев.
и только у этой тройки количество негативных отзывов превышает количество положительных.
у всех остальных положительных отзывов больше чем негативных.
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12k
Евгений Час назад
Николашка (Кровавый) на пятом месте?
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3
ххСашинхххДаняхх Час назад
Ну Ельцин заслуженное первое место в топе худших получил. Надеюсь ему там (где бы он сейчас не был) стыдно
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55k
dima423 2 часа назад
Ну как так Путина то в опрос не включили?
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