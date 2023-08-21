Россияне назвали лучших и худших лидеров страны

Сталин среди лучших правителей занял лишь третью строчку. Социологи назвали это сенсацией.
Пётр I и Екатерина II возглавили рейтинг самых популярных правителей России, а последние места разделили Ельцин и Горбачёв, следует из социологического опроса, который провела исследовательская группа Russian Field.
Так, Пётр I получил положительную оценку у 82% респондентов, а Екатерина II — у 71%. У них также самый низкий антирейтинг — в негативном ключе о них высказались 6% и 10% граждан соответственно. Тройку лидеров замыкает Иосиф Сталин. Положительно о нём отозвались 65% опрошенных, негативно — 20%. Как отмечает газета "Коммерсантъ", в основном деятельность Сталина одобряют мужчины старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тысяч рублей и без высшего образования. При этом отрицательное отношение к вождю чаще встречается среди образованных людей с более высокими доходами.
Подчёркивается, что результаты опроса Russian Field практически полностью совпадают с последними опросами других исследовательских центров, из которых видно, что Иосиф Виссарионович сейчас находится на пике популярности.
По словам гендиректора "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) Дмитрия Орлова, "отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории". Поэтому АПЭК и выступило в качестве заказчика социологического исследования.
Как рассказал Дмитрий Орлов, для него стало сенсацией третье место Сталина в рейтинге. Он ожидал, что вождь займёт первую строчку. По мнению политолога, лидерство Петра I и Екатерины II говорит о том, что для россиян важны активность главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.
Что касается антирейтинга, то фигурирующие снизу списка политические деятели неожиданностью не стали. Хуже всех россияне относятся к Борису Ельцину — 63% негативных оценок и 17% позитивных. Второе место снизу занял Михаил Горбачёв — 64% и 19% соответственно. Симпатий оба лидера не вызывают у респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тысяч рублей. Крайне негативно к инициаторам "парада суверенитетов" и "Перестройки" относятся пожилые люди. В категории 60+ отрицательно высказались более 80% респондентов. Более-менее положительно к Ельцину и Горбачёву относится молодёжь до 30 лет. Среди этой группы симпатизируют этим политическим деятелям почти треть опрошенных.
Примечательно, что от 38% до 53% респондентов попросту не смогли дать оценку деятельности царей Ивана III, Александра I и Александра II, поскольку мало что о них знают.
Отмечается, что всероссийский опрос проходил с 8 по 14 августа. В нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов по репрезентативной выборке с погрешностью не выше 2,45%.
Источник:
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А высокообразованные с высокими доходами наверное думают, что при Петре I или Екатерине II они будут булками хрустеть жа на балах отплясывать? И даже не задумываются о том, что им придётся тачки толкать (как на предпоследнем фото) или солдатскую лямку пожизненно тянуть.
1. Сталин
2. Екатерина Вторая
3. Иван Грозный
4. Ленин
5. Пётр 1
6. Александр 2
7. Николай 1
8. Иван 3
9. Александр 1
10. Брежнев
Худшие:
1. Горбачёв
2. Хрущёв
3. Ельцин
Стоит добавить, что Горбачёва в этом списке вообще сложно оценивать, поскольку он предатель, а Ленина сложно по причине слишком малого пребывания у власти, причём в самые критические для страны времена. Но многое из того, что он задумал и запланировал, воплотил в жизнь Сталин
при этом" лидером" негатива становится Горбачёв, вторым - Ельцин - а на третьем - Хрущев.
и только у этой тройки количество негативных отзывов превышает количество положительных.
у всех остальных положительных отзывов больше чем негативных.
Все войны проиграл, страну просрал...
При ём плодились пороси
Ну вобщем было чего выпить–закусить
Издержки бардака и пропаганды в 90 годы.
ВДА и РПЦ мучеником признан.
Реально конечно тряпка и подкаблучник еще тот.