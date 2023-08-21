Россияне назвали лучших и худших лидеров страны

По словам гендиректора "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) Дмитрия Орлова, "отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории". Поэтому АПЭК и выступило в качестве заказчика социологического исследования.





Как рассказал Дмитрий Орлов, для него стало сенсацией третье место Сталина в рейтинге. Он ожидал, что вождь займёт первую строчку. По мнению политолога, лидерство Петра I и Екатерины II говорит о том, что для россиян важны активность главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.