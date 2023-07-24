40% американских детей думают, что хотдоги, бекон и гамбургеры — это растения

А вкусные сосиски в тесте и булки с котлетами растут на них, как, к примеру, бананы.
В США провели социологическое исследование, результаты которого способны вогнать в ступор людей разумных и думающих. 47% детей США в возрасте от 4-х до 7 лет не знают, что популярные блюда фаст-фуда не имеют никакого отношения к флоре. Бекон, хотдоги и гамбургеры, вопреки представлению почти половины юных американцев, не растут на деревьях и не являются плодами растений.
47% из 176 опрошенных людей считают, что картофель-фри также имеет животное происхождение. А вот куриные наггетсы - блюдо, в названии которого фигурирует курица - получили ошибочную "прописку" . 38% опрошенных детишек посчитали, что это растительная еда. Досталось также попкорну и миндалю - более 30% детей ошиблись в происхождении этих продуктов.
В исследовании также задавали вопросы,какие животные, по мнению детей, съедобны, а какие - нет. Большинство опрошенных считают, что коровы (77 %), свиньи (73 % и домашняя птица (65%) несъедобны. Зато 5% детишек уверены, что кошек можно есть. Также к съедобному продукту отнесли и песок - правда, это утверждает лишь 1% респондентов (кто из нас в детстве не ел песок?)
Если бы исследователи были российскими, наверняка они бы посетовали на слабую образованность юных членов общества и посоветовали родителям чаще и больше заниматься детьми, рассказывать об окружающем мире, чтобы ребёнок имел хотя бы минимальное представление о том, что он ест. Западные же социологи решили, что родители щадят этические чувства детей, потому что невозможно рассказать о происхождении бекона на тарелке, не затронув тему убийства.
Поэтому исследователи полагают, что если быть более честным в отношении источников пищи (например, объяснять детям, как делается колбаса) и предлагать больше мясных альтернатив, дети естественным образом будут тяготеть к блюдам на растительной основе. И, как следствие, дети могли бы воздерживаться от употреблении продуктов , противоречащих их представлении о благополучии животных. А там, считают исследователи, и родители подтянутся. Конечно, они в курсе происхождения сосисок, но могли бы сократить их потребление, задумавшись о климатических последствиях. Глядишь, так и объяснять не придётся, что такое бекон. Правда, тогда придётся рассказывать о муке из сверчков, но это уже совсем другая история.
Кстати, низкий уровень образованности американских детей не зависит от возраста. В средней школе Техаса пришлось отложить выпускной из-за того, что 85% учеников не смогли получить аттестат.
Источник:
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В корне неверно. Поедание мяса, сокращает поголовье скота, что благоприятно отражается на климате, а вот веганство наоборот, сокращает количество растений, производящих кислород.
Никогда об этом не говорили и даже не задумывались, надо ли объяснять ребенку, что из той милой коровы с теленком, которых мы видели по дороге, сделают колбасу.
При этом ребенок очень любит мясо, особенно в виде шашлыка, но вот никто ему не объяснял, что шашлык - это убитая свинья.
И я не уверена, надо ли ему сейчас подробно объяснять процесс изготовления сосисок с самого начала.
Например, меня повергла в шок история из зоопарка Копенгагена, где на глазах детей убили и разделали жирафа, а потом скормили его тиграм.