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40% американских детей думают, что хотдоги, бекон и гамбургеры — это растения

40% американских детей думают, что хотдоги, бекон и гамбургеры — это растения

Автор:
24 июля 2023 13:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Еда   дети   исследования   опрос   результаты опроса   респонденты   социология   съедобное - несъедобное   фаст-фуд   
1041
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А вкусные сосиски в тесте и булки с котлетами растут на них, как, к примеру, бананы.

В США провели социологическое исследование, результаты которого способны вогнать в ступор людей разумных и думающих. 47% детей США в возрасте от 4-х до 7 лет не знают, что популярные блюда фаст-фуда не имеют никакого отношения к флоре. Бекон, хотдоги и гамбургеры, вопреки представлению почти половины юных американцев, не растут на деревьях и не являются плодами растений.


47% из 176 опрошенных людей считают, что картофель-фри также имеет животное происхождение. А вот куриные наггетсы - блюдо, в названии которого фигурирует курица - получили ошибочную "прописку" . 38% опрошенных детишек посчитали, что это растительная еда. Досталось также попкорну и миндалю - более 30% детей ошиблись в происхождении этих продуктов.


В исследовании также задавали вопросы,какие животные, по мнению детей, съедобны, а какие - нет. Большинство опрошенных считают, что коровы (77 %), свиньи (73 % и домашняя птица (65%) несъедобны. Зато 5% детишек уверены, что кошек можно есть. Также к съедобному продукту отнесли и песок - правда, это утверждает лишь 1% респондентов (кто из нас в детстве не ел песок?)


Если бы исследователи были российскими, наверняка они бы посетовали на слабую образованность юных членов общества и посоветовали родителям чаще и больше заниматься детьми, рассказывать об окружающем мире, чтобы ребёнок имел хотя бы минимальное представление о том, что он ест. Западные же социологи решили, что родители щадят этические чувства детей, потому что невозможно рассказать о происхождении бекона на тарелке, не затронув тему убийства.


Поэтому исследователи полагают, что если быть более честным в отношении источников пищи (например, объяснять детям, как делается колбаса) и предлагать больше мясных альтернатив, дети естественным образом будут тяготеть к блюдам на растительной основе. И, как следствие, дети могли бы воздерживаться от употреблении продуктов , противоречащих их представлении о благополучии животных. А там, считают исследователи, и родители подтянутся. Конечно, они в курсе происхождения сосисок, но могли бы сократить их потребление, задумавшись о климатических последствиях. Глядишь, так и объяснять не придётся, что такое бекон. Правда, тогда придётся рассказывать о муке из сверчков, но это уже совсем другая история.

Кстати, низкий уровень образованности американских детей не зависит от возраста. В средней школе Техаса пришлось отложить выпускной из-за того, что 85% учеников не смогли получить аттестат.

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Метки: Еда   дети   исследования   опрос   результаты опроса   респонденты   социология   съедобное - несъедобное   фаст-фуд   
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14  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
А чё не так-то? Бегон - это муж бегонии.
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49k
Андрей 8 минут назад
Зато они знают чем отличаются друг от друга 60 гендеров.
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12k
Евгений 15 минут назад
"Конечно, они в курсе происхождения сосисок, но могли бы сократить их потребление, задумавшись о климатических последствиях.

В корне неверно. Поедание мяса, сокращает поголовье скота, что благоприятно отражается на климате, а вот веганство наоборот, сокращает количество растений, производящих кислород.
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ну, если это растения, то... Шах и мат, веганы!
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5k
Трям 42 минуты назад
Гдо дагой бегон?
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71k
Татьяна Юсова 59 минут назад
Сегодня спрошу у внука 6-ти лет, знает ли он из чего сделаны сосиски и колбаса.
Никогда об этом не говорили и даже не задумывались, надо ли объяснять ребенку, что из той милой коровы с теленком, которых мы видели по дороге, сделают колбасу.
При этом ребенок очень любит мясо, особенно в виде шашлыка, но вот никто ему не объяснял, что шашлык - это убитая свинья.
И я не уверена, надо ли ему сейчас подробно объяснять процесс изготовления сосисок с самого начала.
Например, меня повергла в шок история из зоопарка Копенгагена, где на глазах детей убили и разделали жирафа, а потом скормили его тиграм.
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185
Patiot Татьяна Юсова 21 минуту назад
Жирафа убили и тиграм скормили. А детям ничего не дали....
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11k
Владимир Час назад
Тупой электорат, лучшее для диктатуры,которая прикидывается "демократией"
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16
Vovki Владимир 42 минуты назад
всё верно, как ни жаль, но справедливо и для рф
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