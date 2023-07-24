40% американских детей думают, что хотдоги, бекон и гамбургеры — это растения

В США провели социологическое исследование, результаты которого способны вогнать в ступор людей разумных и думающих. 47% детей США в возрасте от 4-х до 7 лет не знают, что популярные блюда фаст-фуда не имеют никакого отношения к флоре. Бекон, хотдоги и гамбургеры, вопреки представлению почти половины юных американцев, не растут на деревьях и не являются плодами растений.





47% из 176 опрошенных людей считают, что картофель-фри также имеет животное происхождение. А вот куриные наггетсы - блюдо, в названии которого фигурирует курица - получили ошибочную "прописку" . 38% опрошенных детишек посчитали, что это растительная еда. Досталось также попкорну и миндалю - более 30% детей ошиблись в происхождении этих продуктов.





В исследовании также задавали вопросы,какие животные, по мнению детей, съедобны, а какие - нет. Большинство опрошенных считают, что коровы (77 %), свиньи (73 % и домашняя птица (65%) несъедобны. Зато 5% детишек уверены, что кошек можно есть. Также к съедобному продукту отнесли и песок - правда, это утверждает лишь 1% респондентов (кто из нас в детстве не ел песок?)



