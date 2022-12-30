100 лет назад был образован СССР - самое прогрессивное и передовое государство

Как отмечают многие, Союз обогнал своё время лет на 300. Возможно, в этом и была основная проблема - далеко не все были готовы жить в новом обществе по новым правилам. Хотя сейчас с ностальгией вспоминают ту эпоху.
30 декабря 2022 года - юбилей. Стране под названием СССР сегодня бы исполнилось ровно 100 лет. У государства была непростая история: страшная война, когда речь шла о возможной гибели всего советского народа, смерть Сталина, главного архитектора и строителя всей системы управления в стране, снятие Хрущева с поста генсека, времена Брежнева, череда смертей пожилых руководителей в 1980-е. И как апофеоз - избрание Горбачева главой СССР. Чем это закончилось - хорошо известно.
Государства не стало. Пожалуй, это главная трагедия 20-го века. Впрочем, отголоски того развала аукаются до сих пор. Так что история СССР не окончена, хоть страна и перестала существовать, память о нём будет жить столетия.
По историческим меркам, век СССР был совсем недолог. Но за это время были построены сотни заводов, фабрик, школ, больниц и институтов. Всю страну прочертили автомобильные и железнодорожные дороги. Мощными темпами шла разработка недр и эти деньги вкладывались в развитие страны. И это так, «пробежка по верхам», о результатах СССР можно написать многотомную историю.
В конце концов, Гагарина в космос отправили. И он всегда будет космонавтом №1.
— у 16% со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне
— у 15% с детством, молодостью, временами, когда было лучше
— у 13% с дружбой народов, единством и сплоченностью
— у 5% с величием и силой
— у 5% с дешевыми продуктами и доступностью
— у 5% со справедливостью и защищенностью
— у 4% с дефицитом, очередями и продуктовыми карточками
— у 4% со стабильной работой и своевременной зарплатой
— у 4% с пионерией и красным галстуком
— у 3% с репрессиями и тоталитаризмом
— у 3% с бесплатным образованием
— у 3% с благополучием и достатком
— у 3% с хорошим и качественным образованием
— у 3% с гордостью за страну
— у 3% с экономическим развитием и индустриализацией
— у 3% с Великой Отечественной и победой в ней
— у 3% с равенством и равноправием
— у 2% со Сталиным
Что россияне назвали выдающимся достижением СССР:
— 55% - космическую программу, запуск первого спутника и первый полет человека в космос
— 13% - победу в Великой Отечественной
— 12% - развитие промышленности и заводы
— 10% - развитие науки и технологий
— 10% - ядерное оружие
— 9% - бесплатное образование
— 6% - медицинские достижения и бесплатное здравоохранение
— 5% - достижения в сельском хозяйстве, поднятие целины
58% сожалеют о распаде СССР, 20% не жалеют, 13% сообщили, что им безразлично, 9% затруднились с ответом. 48% скорее хотели бы восстановления СССР, 37% скорее не хотели бы, 15% затруднились с ответом.
41% считают, что сегодня скорее невозможно воссоздать единый союз бывших республик СССР, 25% — что это безусловно невозможно, 22% — что это скорее возможно, 5% — что возможно, 7% затруднились с ответом.
Будет ли в будущем создано такое государство как СССР - неизвестно. Это требует огромных усилий и не ясно, готова ли хоть одна страна в мире на такой трудовой подвиг.
Хотя история циклична. И кто знает, что ждёт нас впереди.
Источник:
- Жизнь и борьба великого тирана Иосифа Сталина
- Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти
- Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине
- Фото свадеб времен СССР, наполненных душевной советской атмосферой
- Советское новаторство: гениальные проекты СССР, так и не получившие жизнь
Моей бабушке - Кудриной Анастасии Дмитриевне (1904 года рождения), прошедшей голод Поволжья, коллективизацию, Гулаг, Войну и послевоенную разруху.
Я маленький...я лезу на чердак
По лестнице от времени скрипучей ...
Там столько хлама сваленного кучей!
Там золотом расшит Советский флаг!
Там граммофон и самовар блестящий!
Там кожаные папки! Целый ящик
Бухгалтерских немецких стройных книг!
Там в рамке на стене висит старик
В парадном позолоченном мундире!
Фуражка ...серебристые усы ...
И орденов, и звезд ряда четыре,
И оспы на лице рябая сыпь…
Я вижу, засыпая по ночам,
Сквозь времени пронзительную сырость,
Как бабушка на тот портрет крестилась
Молитвы да акафисты шепча….
А я, гаденыш, матери стучал…
И мать на нас двоих нещадно злилась…
Рой подзатыльников отвесив мне,
Твердила бабка: « Он нас спас в Войне!»
(Несладка роль семейного врача,
Мужского не имея крепость тыла…
Расстрельной безотцовщины печать
Бредёт за мной упрямо до могилы)…
Она, сменив полтысячи квартир,
В холстине сухари всегда держала…
Пусть поднималась и цвела Держава
И новые вожди, в борьбе за Мир,
Вещали громогласно на трибунах,
Над толпами трудящихся угрюмых…
Но бабушка держала керосин
И соль, и спички, и запасы мыла…
Над лестницей портрет висел один,
(При всех властях она Его хранила)…
Я ж рос …и института колготня
Тянула в неизвестное меня…
Наш педагог, пронырливый еврей,
Все повторял, что «быдло» жаждет палки…
Но во дворах, среди простых людей,
Где мячики, резинки и скакалки
О Сталине вздыхали тяжело
Когда в кабины фото клали под стекло…
Да, тот портрет «седого палача»,
Что деда с бабкой закалил в Гулаге
И похоронки …и арест… и лагерь…
И пайка под морковный стылый чай …
Какие б ветры не сушили губы мне -
Я помнил с детства: « Он нас спас в Войне!»
Она под «Перестройку» отошла…
Спокойно и достойно умирала…
Семья лишилась главного весла
Я плакал в голос… Бабушки не стало…
Никто Портрет не выбросил в сортир…
Мы жили! Но не знали бедолаги,
Что скоро, не какие-то варяги,
Свои же подожгут наш дом и мир…
И ныне, пол Земли исколесив,
Пройдя туманы морока и фальши
Я все еще такой же дерзкий мальчик
Что лезет в сумрак, губы закусив,
К грузину…что помог родиться мне,
Страну поднять и выстоять в Войне!
Николай Смоленцев
ссылка: http://www.stihi.ru/2014/03/10/1231http://www.stihi.ru/2014/03/10/1231
... и завтрашнее дно не заставило себя долго ждать. ))