100 лет назад был образован СССР - самое прогрессивное и передовое государство

Государства не стало. Пожалуй, это главная трагедия 20-го века. Впрочем, отголоски того развала аукаются до сих пор. Так что история СССР не окончена, хоть страна и перестала существовать, память о нём будет жить столетия.

По историческим меркам, век СССР был совсем недолог. Но за это время были построены сотни заводов, фабрик, школ, больниц и институтов. Всю страну прочертили автомобильные и железнодорожные дороги. Мощными темпами шла разработка недр и эти деньги вкладывались в развитие страны. И это так, «пробежка по верхам», о результатах СССР можно написать многотомную историю.

В конце концов, Гагарина в космос отправили. И он всегда будет космонавтом №1.