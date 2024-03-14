Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту

Знакомство напарников

С самого детства Кирилл мечтал стать водителем, как его папа.

— Мама мне рассказывала, что в детстве, ещё в детском садике, со мной проводил беседу психолог. Разговор был по поводу будущей профессии. Все хотели быть космонавтами, пожарными, президентами, а я — водителем, — рассказал Кирилл.

И вот его мечта осуществилась. Он возит на фуре грузы, в основном по направлениям Екатеринбург и Челябинск. Занимается любимым делом.

В одной из поездок в Екатеринбург Кирилл остановился на заправке в Уральских горах. Между машинами бегал котенок, он тёрся о ноги стоявших у заправки людей.

— Когда я увидел его, сразу погрузился в детские воспоминания, — продолжил наш собеседник. — Мы с родителями в детстве ездили отдыхать на море, всегда в одно и то же место. Там у хозяев жила кошка Лодыжка, такая же бело-рыжая. Я очень любил играть с ней.

Девушка на заправке сказала, что кот бездомный, и Кирилл, не сомневаясь ни минуты, сразу забрал его к себе в машину. В дорогу водитель и кот отправились вместе. В кабине нашлось место для всех кошачьих принадлежностей.

— На первую ночь поставил ему в машине коробку с песком, — рассказал Кирилл. — Позже в Екатеринбурге купил ему лоток, миски и всё необходимое. Кокос в машине сразу освоился. Походил, всё обнюхал и лёг спать на моё спальное место.