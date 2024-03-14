Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту

Дальнобойщик Кирилл Фролов получил известность на просторах интернета благодаря своей любви к животным. Кирилл катается не один, а с другом — котом Кокосом. Вот уже целый год они работают вместе.
Знакомство напарников
С самого детства Кирилл мечтал стать водителем, как его папа.
— Мама мне рассказывала, что в детстве, ещё в детском садике, со мной проводил беседу психолог. Разговор был по поводу будущей профессии. Все хотели быть космонавтами, пожарными, президентами, а я — водителем, — рассказал Кирилл.
И вот его мечта осуществилась. Он возит на фуре грузы, в основном по направлениям Екатеринбург и Челябинск. Занимается любимым делом.
В одной из поездок в Екатеринбург Кирилл остановился на заправке в Уральских горах. Между машинами бегал котенок, он тёрся о ноги стоявших у заправки людей.
— Когда я увидел его, сразу погрузился в детские воспоминания, — продолжил наш собеседник. — Мы с родителями в детстве ездили отдыхать на море, всегда в одно и то же место. Там у хозяев жила кошка Лодыжка, такая же бело-рыжая. Я очень любил играть с ней.
Девушка на заправке сказала, что кот бездомный, и Кирилл, не сомневаясь ни минуты, сразу забрал его к себе в машину. В дорогу водитель и кот отправились вместе. В кабине нашлось место для всех кошачьих принадлежностей.
— На первую ночь поставил ему в машине коробку с песком, — рассказал Кирилл. — Позже в Екатеринбурге купил ему лоток, миски и всё необходимое. Кокос в машине сразу освоился. Походил, всё обнюхал и лёг спать на моё спальное место.
Почему Кирилл назвал кота Кокосом, вспомнить он так и не смог. Просто посмотрел на него, и имя само пришло.
— У него всегда есть всё необходимое. Еда в миске, вода, лоток. Когда я включаю музыку, он засыпает, как младенец. С самого первого дня спит рядом со мной.
Кирилл считает своего питомца очень умным. Тот хорошо знает своё место в кабине, всегда ходит в лоток, понимает слово «нельзя». Уже в четырёх разных машинах довелось путешествовать друзьям. Вскоре у них будет новое транспортное средство для работы.
— Мы устроились на новую работу, — говорит Кирилл, имея в виду, что они продолжат ездить вместе с котом.
Пока машина движется, Кокос почти всегда спит. Когда просыпается, залезает Кириллу на правую руку и лежит, наблюдая за дорогой. Сейчас, правда, парень подрос и долго удержать его на руке не получается из-за веса. Активность Кокос проявляет только на стоянках. Бывают, правда, и такие моменты, когда ему хочется пошалить.
Про побег Кокоса
На одной из остановок Кокос убежал в поле.
— Кокос для меня — это всё, — объясняет нам Кирилл. — Он не просто кот, а настоящий друг. Только он сильно линяет.
— Однажды зимой я сделал остановку у какого-то поля, чтобы продуть кабину от шерсти, а он выпрыгнул и побежал. Я, как был, в шортах и футболке, бросился за ним прямо по сугробам. Бегу, а он по снегу скачет, сам смотрит на меня. Сделал круг по этому полю и побежал к двери фуры. Сел и молча на меня смотрит: что, дескать, хозяин, дверь не открываешь? На этом прогулка кота закончилась. Я окоченел весь, но ругать его не стал. Отогрелись, поехали дальше.
Про любовь к животным
Любовь к хвостатым — это у нашего героя семейной. Как он нам рассказал, его родители очень любят животных. Они и бездомных четвероногих подкармливают, и приюту помогают. И Кирилла с детства приучили к этой любви. По рассказам молодого человека, у них дома всегда были питомцы.
— Я считаю, если человек любит животных, то это хороший человек, — объясняет наш собеседник. — Такие понятия у меня, родители так воспитали. Если бы у меня был свой дом, я обязательно себе взял бы несколько котов и собак, но непременно с улицы. Ведь у породистых животных, скорее всего, дом будет, а вот у бродячих — не факт. Им нужно помогать.
Про хобби
Кроме работы у Кирилла есть интересное хобби. Оно тоже связано с автомобилем. Увлекается он автозвуком.
— Говорят, что автозвук — это болезнь, — говорит Кирилл. — Вот и я заболел этим занятием.
Началось всё неожиданно. Кирилл, когда приобрёл себе первый легковой автомобиль, решил укомплектовать его колонками. Начал вникать в тонкости, перебирать двери, переделывать, разбираться в мощности. Это занятие увлекло его с головой. Так Кирилл переделал уже три автомобиля. В этом году есть планы купить автомобиль, максимально укомплектовать его с учётом прошлого опыта и поучаствовать в соревнованиях по автозвуку. Они регулярно проводятся по всей России.
Звезды «Ютуба»
Когда в жизни Кирилла появился Кокос, он начал вести блог: снимать на телефон их дорожные приключения. Пользователям «Ютьюба» блог очень приглянулся. За последний год Кирилл и его хвостатый напарник стали настоящими звёздами в интернете. На вопрос о возможном заработке в сети Кирилл ответил:
— Я достаточно хорошо зарабатываю для Липецка. «Ютьюб» — это у меня не про деньги. Снимаю я просто для души и чтобы в будущем посмотреть, чтобы воспоминания остались.
После того как на парня и его кота обратили внимание СМИ, их популярность быстро выросла. Кокосу даже предложили поучаствовать в рекламе корма для животных.
— Мы готовы рекламировать, но только хороший корм, — размышляет Кирилл. — Не можем позволить себе рекламировать что-то плохое. Ведь здоровье наших питомцев на первом месте должно быть.
И кота своего Кирилл тоже балует и покупает ему все только самое качественное.
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