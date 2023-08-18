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50 бабуинов напали на леопарда посреди дороги

50 бабуинов напали на леопарда посреди дороги

Автор:
18 августа 2023 11:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бабуины   в мире   животные   леопард   нападение   охота   природа   
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В ЮАР группа бабуинов напала на охотившегося на них леопарда посреди дороги. Видео атаки появилось на YouTube-канале Latest Sightings.

Автор видео Рики де Фонсека ехал на автомобиле, когда заметил рядом с обочиной охотящегося леопарда. Мужчина решил заснять его. В начале ролика хищник идет вдоль дороги, подбираясь к группе бабуинов, которая сидит неподалеку на асфальте. Леопард прыгает вперед и вызывает у бабуинов испуганные крики.


Однако бросившиеся было бежать обезьяны быстро понимают, что численное преимущество на их стороне. Вожак стаи решительно кидается навстречу леопарду, а вместе с ним сбитого с толку хищника атакуют и остальные. Обезьяны буквально укладывают его на лопатки, не позволяя встать. Запаниковавший леопард с трудом вырывается и убегает с дороги в высокую траву.


Эта встреча по-настоящему поразила и заснявшего ее оператора, который удивленно вскрикивает за кадром, и пользователей сети. Всего за несколько дней видео набрало больше 300 тысяч просмотров и около 500 комментариев. «Альфа сразу сказал "только через мой труп!" И охотник стал добычей. Обожаю леопардов, но это классный пример командной работы со стороны бабуинов. Лучшая оборона — это нападение», — написал один из пользователей.


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Метки: Видео   бабуины   в мире   животные   леопард   нападение   охота   природа   
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18  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
Что-то напоминает...
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31k
Юрий 8 минут назад
Клыки у бабуина мало чем леопардовым уступают. При случае, обезьяны и сами не прочь мяса отведать.
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92
Майский шашлык 11 минут назад
Ты один приходи, мы тоже одни придём!
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7k
Slowly 18 минут назад
Viva la resistance!
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653
Борис Колесниченко 18 минут назад
Бабуины такие - это наша дорога и мы ее будем доить! Кошак конечно берега попутал на такую банду кидаться)
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8k
Крайняя плоть Суслова 21 минуту назад
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920
John Freeman 24 минуты назад
Судя по виду леопарда - почесал пузико бабуинами и свалил. И он их тоже подавно убивать не собирался.
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523
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Так вот с кого кавказцы берут пример нападать толпой....
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12
Tim 41 минуту назад
Когда зашёл не на свой район.
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11k
Мафусаил 44 минуты назад
Хана котёнку....
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Комментарий удален. Причина: флуд
29k
Комментарий удален. Причина: флуд
29k
Комментарий удален. Причина: флуд
29k
1k
Arti Час назад
Tak, стоп. Название должно быть наоборот. Леопард напал на 50 бабуинов и с**бался
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92k
sapér Vodička Час назад
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Колорад Час назад
Обезьяны толпой на одного, всё как у людей.
:D
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