15 атмосферных фотосессий беременных знаменитостей, которые кричат о женской красоте

Беременность — особенный этап жизни женщины. Это период, наполненный и трудностями, и трепетным ожиданием чуда рождения. Знаменитости — не исключение. Зачастую именно они становятся вдохновляющим примером того, что материнство — это красиво. В 18-19 веках женщинам до последнего приходилось скрывать свою беременность от глаз общественности, ожидая появление ребёнка в узком семейном кругу. Но времена меняются! Многие звёзды доказывают это, снимаясь в обнажённых фотосессиях и оголяя свой животик на публике.

Деми Мур задает тон!