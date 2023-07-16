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15 атмосферных фотосессий беременных знаменитостей, которые кричат о женской красоте

15 атмосферных фотосессий беременных знаменитостей, которые кричат о женской красоте

Автор:
16 июля 2023 09:20
Сообщество : Беременность и роды
Метки: беременность   дети   знаменитости   красота   рождение   фото   чудо   
893
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Посмотрите, насколько разной и привлекательной может быть будущая гордая мамочка!

Беременность — особенный этап жизни женщины. Это период, наполненный и трудностями, и трепетным ожиданием чуда рождения. Знаменитости — не исключение. Зачастую именно они становятся вдохновляющим примером того, что материнство — это красиво. В 18-19 веках женщинам до последнего приходилось скрывать свою беременность от глаз общественности, ожидая появление ребёнка в узком семейном кругу. Но времена меняются! Многие звёзды доказывают это, снимаясь в обнажённых фотосессиях и оголяя свой животик на публике.


Деми Мур задает тон!

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Сильная женщина Келли Роуленд

Ида Галич в нежном образе

Марьян Йонкман идёт в ногу с современностью

Парный ню-образ

Задорная Софи Тёрнер

Бейонсе и яркие краски

Сияй как Рианна!

Грация линий от Кайли Дженнер

Воздушный образ от Джиджи Хадид

Мягкий стиль

Водная фотосессия от Бейонсе

Чувственные снимки от Эмраты

Рок-н-ролл от Эшли Грэм!

Эшли Грэм — мама троих детей, и это не мешает её карьере!

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Метки: беременность   дети   знаменитости   красота   рождение   фото   чудо   
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1  комментарий
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GROMOZEKA 9 минут назад
Стратосферные, бл@дь!
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