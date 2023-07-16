15 атмосферных фотосессий беременных знаменитостей, которые кричат о женской красоте

Посмотрите, насколько разной и привлекательной может быть будущая гордая мамочка!
Беременность — особенный этап жизни женщины. Это период, наполненный и трудностями, и трепетным ожиданием чуда рождения. Знаменитости — не исключение. Зачастую именно они становятся вдохновляющим примером того, что материнство — это красиво. В 18-19 веках женщинам до последнего приходилось скрывать свою беременность от глаз общественности, ожидая появление ребёнка в узком семейном кругу. Но времена меняются! Многие звёзды доказывают это, снимаясь в обнажённых фотосессиях и оголяя свой животик на публике.
Деми Мур задает тон!
Сильная женщина Келли Роуленд
Ида Галич в нежном образе
Марьян Йонкман идёт в ногу с современностью
Парный ню-образ
Задорная Софи Тёрнер
Бейонсе и яркие краски
Сияй как Рианна!
Грация линий от Кайли Дженнер
Воздушный образ от Джиджи Хадид
Мягкий стиль
Водная фотосессия от Бейонсе
Чувственные снимки от Эмраты
Рок-н-ролл от Эшли Грэм!
Эшли Грэм — мама троих детей, и это не мешает её карьере!
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