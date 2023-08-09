30 звезд, которые показали себя без макияжа

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На красных дорожках и в глянцевых журналах знаменитости выглядят безупречно с головы до ног. Оказывается, многим из них не нужна косметика. Зачастую они выглядят гораздо привлекательнее в своей естественной красоте. Взгляните сами!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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