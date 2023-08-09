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30 звезд, которые показали себя без макияжа

30 звезд, которые показали себя без макияжа

Автор:
09 августа 2023 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   звезды   знаменитости   красота   макияж   фото   
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На красных дорожках и в глянцевых журналах знаменитости выглядят безупречно с головы до ног. Оказывается, многим из них не нужна косметика. Зачастую они выглядят гораздо привлекательнее в своей естественной красоте. Взгляните сами!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   звезды   знаменитости   красота   макияж   фото   
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15  комментариев
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7k
vasilykopkov 43 минуты назад
Ага, без макияжа, мы верим.
Еще напишите - без Фотошопа...
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El Niño 7 минут назад
Вот из этих картинок надо было сделать тест «Угадай знаменитость». Вот и посмотрели бы на результаты!
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31k
Юрий Полчаса назад
Фото Тайры какого года то?

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2k
anatolis 36 минут назад
Где сиськи
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18k
Alex_Ato 47 минут назад
30 звезд, которые показали себя без макияжаПосмотреть
30 звезд, которые показали себя без макияжа
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1k
Лимонадный Джо 54 минуты назад
Я свою жену очень люблю и уважаю без макияжа. И это длится уже 44 года.
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16k
Мистер Фикс Час назад
Есть симпатичные есть забавные, есть реально крокодилы
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19k
С.В. Час назад
половина крашенные
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37k
Александр 2 часа назад
А если бы еще без фильтров...
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мне вот интересно, а Милка ваще стареет или как?
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57
Gergy Колька Валеркин сын Час назад

А мне интересно и как у Энн Хэтэуэй дела с возрастом ...
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4
ДлинныйЧулок Колька Валеркин сын 13 минут назад
Лица искренние, и у Йовович, и у Хэтэуэй. Нет мерзкостарушачьх злобных нюансов, вот и выглядят молодо и привлекательно. Мне в этом контексте Шэрон Стоун оч нравится
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